INTERVIU Actorul Silviu Mircescu, despre filmările serialului Băieți Deștepți: „Am avut o perioadă de pregătire alături de regizor“

Silviu Mircescu, pe care publicul îl poate urmări în serialul Clanul de la PRO TV, joacă în cel mai așteptat film românesc de acțiune-comedie al toamnei, Băieți Deștepți. În filmul regizat de Igor Cobileanski, care va intra în cinematografele din toată țara începând din 13 octombrie, îl vedem pe îndrăgitul actor în rolul lui Costi, un polițist simpatic, cu un caracter vulcanic și cu simțul umorului.

Băieți Deștepți este un film de acțiune-comedie care îi are în prim-plan pe Leo (Tiberiu Ioana), Alex (Sergiu Costache) și Costi (Silviu Mircescu), o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată. În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac din film o experiență de neratat.

Alături de actorii ce îi interpretează pe cei trei polițiști, protagoniștii filmului, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu, pe marile ecrane o vedem pe Olimpia Melinte în rolul Elenei, coordonatoarea echipei polițiste, dar și pe Cristian Iacob, în rolul notoriului Narcis. Din distribuția filmului fac parte și artiști autohtoni îndrăgiți, precum Alex Velea, Ruby, Vali Vijelie, Johny Romano și Dan Bursuc.

Publicul te va vedea în curând în filmul de acțiune comedie Băieți Deștepți. Spune-ne mai multe despre personajul tău. Cum te-ai pregătit pentru rol?

Actorul Silviu Mircescu: Personajul Costi e un polițist cu o fire vulcanică. Tot timpul pus pe acțiune și nu prea gândește ce spune… Dacă are ceva de zis, spune pe față, fără menajamente! Am avut o perioadă de pregătire alături de regizor, Igor, ca să știm exact ce avem de făcut din momentul în care am început să filmam și să nu pierdem timpul pe set.

O replică din film ce ți-a rămas în cap...

O replică ce mi-a rămas în cap și care este chiar în descrierea personajului, la începutul filmului: “Mori odată, jigodie!” Ne-am amuzat copios pe tema asta din cauza faptului că spun asta unei imprimante.

Joci în film alături de Sergiu Costache, cu care joci și în Clanul, cum s-a legat prietenia dintre voi?

Ne leagă o prietenie de peste 10 ani. Ne-am cunoscut în facultate de unde am și început să lucrăm ușor, ușor și iată-ne la ora actuală cu 2 seriale făcute, 3 filme și două spectacole de teatru.

Tot în film joacă și artiști pe care publicul îi vede mai rar pe marile ecrane, precum Ruby, Alex Velea… Cum s-au descurcat pe set? Și cum v-ați înțeles?

S-au descurcat foarte, foarte bine amândoi! Și din ce știu nu sunt la prima întâlnire cu ceea ce înseamnă un lung-metraj. Amândoi au lucrat și la alte filme. Sunt foarte talentați și ne-am înțeles foarte bine!

Ești și în noul videoclip Alex Velea, „Vulgar”…cum a fost la filmări?

Am făcut show la filmările videoclipului! Piesa e ce trebuie, amândoi fiind foarte buni, Seby și Alex, producția ca de-obicei excelentă, felicitări Boier Bibescu, n-avea cum sa iasă ceva rău.

Ai o mulțime de proiecte în care ești implicat, ești un actor de succes. Care este secretul tău?

Muncă! Muncă! Și iar muncă!

Cum echilibrezi viața personală cu viața profesională? Cum faci să gestionezi mai multe proiecte în paralel?

Mă organizez foarte bine și mi le împart în așa fel încât să am timp pentru toți și toate.

Cum îți petreci timpul liber de obicei?

Timpul liber mi-l petrec alături de familia mea frumoasă și de băiețelul meu minunat.

Producția Băieți Deștepți va fi distribuită de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 13 octombrie 2023.

Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), câștigătorul a mai multe Premii GOPO, a regizat Băieți Deștepți după un scenariu semnat de Alexandru Bergauer, Tiberiu Ioana și Cobileanski, pornind de la o idee de Tiberiu Ioana.

Echipa de producție este formată din Tiberiu Ioana în rolul de producător general și Alexandra Elena Butnaru în rolul producătorului executiv. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de imagine Cristian Gugu (The Jester from Transylvania, Practica), apreciata stilistă și designer de modă Liana Obancea, iar muzica este asigurată de Petru Bârlădeanu (Faci sau Taci, Legații și Francesca).