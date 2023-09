INTERVIU Actorul Sergiu Costache: „Ador să fiu pe scenă, ador să fiu în fața camerei și ador această meserie“

Îndrăgitul actor Sergiu Costache, din serialul Clanul de la PRO TV, își surprinde publicul cu un nou film toamna aceasta, Băieți Deștepți. În film, Sergiu interpretează rolul unui polițist suspendat din funcție în urma abaterilor disciplinare, care este repus în funcție pentru a rezolva un caz foarte complicat. Actorul face echipă bună cu colegul său din Clanul, Silviu Mircescu, și cu Tiberiu Ioana, cei trei jucând rolurile principale - echipa de polițiști simpatici care se luptă să îl aducă în fața legii pe Narcis, un interlop periculos.

Băieți Deștepți, un nou film de acțiune-comedie în regia lui Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din 13 octombrie. Lungmetrajul aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari ale entertainment-ului, spre deliciul publicului. Astfel, toamna aceasta îi vom vedea în Băieți Deștepți pe Alex Velea, Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Dan Bursuc și mulți alții.

Lungmetrajul îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată. În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac din film o experiență de neratat.

Publicul te va vedea în curând în filmul de acțiune comedie Băieți Deștepți. Spune-ne mai multe despre personajul tău.

Actorul Sergiu Costache: Alex este un polițist suspendat din funcție în urma abaterilor disciplinare, dar care ajunge să-și descopere o nouă pasiune, în sfera spiritualității: yoga, meditație șamd. Acesta duce noua pasiune la extrem, iar în momentul când este repus în funcție pentru a rezolva un caz foarte complicat, acceptă să se întoarcă cu o singură condiție: să nu-și folosească arma, fiind împotriva noilor lui principii pacifiste.

Sunt asemănări între tine și personaj?

Și eu sunt destul de pacifist, dar până la un punct. Sunt genul de persoană care mediază conflicte, dacă este cazul, dar toate acestea au o limită. Sunt răbdător, dar dacă-mi dau seama că ceva nu este în regulă nu mă pot abține. În rest cred că sunt mai mult deosebiri decât asemănări.

Cum te-ai pregătit pentru rol?

La fel ca în majoritatea cazurilor când vine vorba de construirea unui personaj. În primul rând vorbesc foarte mult cu regizorul, mă interesează viziunea sa asupra personajului, ce-și dorește de la acesta, punctul în care vrea să ajungă cu el, traseul până acolo etc. După care iau toate aceste informații și încerc să le pun cap la cap, ajungând la un numitor comun. În cazul meu ajută mult și documentarea, iar pentru personajul acesta a fost foarte interesant pentru că nu aveam multe cunoștințe despre yoga sau spiritualitate, și a trebuit să fac o cercetare destul de amplă pentru a înțelege bine toată această lume.

Care au fost cele mai solicitante zile de filmare pentru acest film și de ce?

Eu nu suport frigul, îmi este foarte greu când temperatura este foarte scăzută... Îmi aduc aminte că în timpul filmării uneia dintre secvențe în care acțiunea se petrecea într-o cameră frigorifică, mi-a fost destul de greu s-o duc la bun sfârșit, mai ales că eram îmbrăcați destul de subțire. În același timp și secvențele de acțiune te pot solicita atât fizic, cât și psihic, fiind foarte intense, dar sunt genul de scene care pot face diferența. Noi ne-am pregătit destul bine pentru acest proiect, am repetat cu mult timp înainte de începerea filmărilor, iar pe platou ne-a fost mai ușor, dar în continuare consider că pot fi unele dintre cele mai solicitante secvențe pe care le poți avea într-un film.

Cu regizorul filmului, Igor te-ai mai întâlnit și la Umbre…cum decurge colaborarea cu el? Ne poți spune o întâmplare funny de la filmări?

Da, am colaborat la Umbre, după care la Afacerea Est, un lungmetraj pe care l-am făcut în 2016, și desigur acum la Băieți Deștepți. În prezent colaborăm și pentru un scurtmetraj și este o plăcere să mă întâlnesc cu el, are un stil aparte de a scrie, cred că este unic în România. Îmbină foarte bine situațiile serioase cu comedia, iar de fiecare dată când sunt sunat vin cu plăcere pentru că-mi place foarte mult cum lucrează. Sunt foarte multe întâmplări amuzante, cu el e tot timpul amuzant să lucrăm. În același timp e și foarte serios, nu luăm în joacă ce se întâmplă pe set, dar multe faze amuzante de pe set se datorează felului să de a fi. De exemplu, pentru una dintre scenele din Băieți Deștepți, dacă personajul meu tot era pacifist, Igor a decis ca în loc de armă să folosesc un castravete, deci puteți să vă imaginați ce a fost pe set în timpul dublelor pentru scena respectivă.

Joci și în piese de teatru, publicul te poate vedea și în serialul Clanul de la PROTV și iată și în filme. Care este diferența între a juca pe scena teatrului, a juca în film, respective serial?

Îmi place atât de mult ceea ce fac, încât mă bucură foarte multe orice rol primesc, indiferent de gen. Ador să fiu pe scenă, ador să fiu în fața camerei și ador această meserie. Mi s-a confirmat acest lucru după pandemie, când am jucat primul spectacol și mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit. În momentul de față nu mă văd făcând altceva.

Ce ne poți spune despre noul sezon Clanul? La ce să se aștepte publicul?

Noul sezon este unul la fel de antrenant, cu personaje noi, acțiune cât cuprinde, intrigi, răsturnări de situație, exact cum ne-am obișnuit până acum.

Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), câștigătorul a mai multe Premii GOPO, a regizat Băieți Deștepți după un scenariu semnat de Alexandru Bergauer, Tiberiu Ioana și Cobileanski, pornind de la o idee de Tiberiu Ioana.

Echipa de producție este formată din Tiberiu Ioana în rolul de producător general și Alexandra Elena Butnaru în rolul producătorului executiv. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de imagine Cristian Gugu (The Jester from Transylvania, Practica), apreciata stilistă și designer de modă Liana Obancea, iar muzica este asigurată de Petru Bârlădeanu (Faci sau Taci, Legații și Francesca).

Producția Băieți Deștepți va fi distribuită de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 13 octombrie 2023.