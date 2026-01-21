Fostul deputat PSD Cristian Rizea şi-a făcut un post de televiziune cu însemnele România TV. CNA s-a autosesizat de urgență

Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat şi a analizat de urgenţă o serie de clipuri apărute pe reţelele de socializare cu Cristian Rizea care şi-a lansat de curând „televiziunea” Rizea TV - RTV.

Televiziunea lui Rizea s-a lansat cu Laura Vicol, fost parlamentar PSD şi implicată în scandalul Nordis. Clipurile prezentate au grafică aproape identică cu cea de la România TV, la fel şi sigla.

În şedinţă CNA convocată de urgență a fost prezentă şi Roxana Niculescu, director de programe la România TV:

„Subiectul este această siglă, acest pachet grafic care apare pe toate platformele şi care induce foarte uşor în eroare pe oricine din această ţară că ar fi conţinut de la România TV şi că ar reprezenta România TV”, a spus Niculescu, scrie Pagina de Media.

Șefa RTV a mai spus că acest proiect al lui Rizea a fost intens promovat în ultimele zile pe un alt post de ştiri concurent.

„Putem să ne punem întrebarea de ce timp de 2 zile, până luni, 19 ianuarie, a existat o foarte mare promovare pe un alt post de televiziune a acestei televiziuni pe care dl Rizea o anunţă ca fiind televiziunea românilor de pretutindeni. Mai mult, doamna Laura Vicol se află într-un studio de televiziune. Ne afectează, chiar ne afectează din punct de vedere al imaginii, din punct de vedere moral şi legal până la urmă. Dacă permitem o astfel de junglă în online, iar noi venim şi răspundem în faţa dumneavoastră pentru toate greşelile sau „negreşelile” pe care le facem, nu mi se pare că este corect.”

Membrii CNA, care au urmărit clipurile, au votat în unanimitate eliminarea acestora, sub mai multe argumente: limbajului injurios, dezinformare dar şi pentru încălcarea drepturilor de autor. Monica Gubernat, cea care a făcut propunerile de eliminare, a spus că acesta este „furt de identitate”.

Condamnare pentru mită de 300.000 de euro

Cristian Rizea, fost deputat PSD, a fost condamnat în urma unui dosar instrumentat de DNA, fiind acuzat că a cerut 300.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni pe lângă RAPPS și Primăria Chiajna în vederea soluționării favorabile a unor cereri de retrocedare.

Banii ar fi fost disimulați prin patru contracte fictive de împrumut, potrivit procurorilor. În timpul anchetei, Rizea ar fi încercat să influențeze martorii, promițându-le favoruri în cazul în care va ajunge primar al Sectorului 5.

Pedeapsa a fost redusă în 2023 de Înalta Curte după ce a fost admisă o contestație în anulare – instanța constatând că pentru una dintre infracțiuni intervenise prescripția.

Rizea fusese extrădat din Republica Moldova în aprilie 2023, acolo unde fugise înainte de pronunțarea sentinței.

Televiziunea reprezentată de Turcescu și Mihaiu a fost lăsată fără licență de CNA

Tot Miercuri, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis retragerea licenței audiovizuale acordate postului Bucătăria TV, după ce televiziunea nu a reușit să înceapă emisia în termenul legal. Licența fusese obținută în ianuarie 2024, însă proiectul nu a fost lansat nici după expirarea perioadei maxime prevăzute de lege.

Proiectul, inițiat de jurnalistul Alexandru Răducanu, promitea o grilă de programe axată pe divertisment informativ culinar, dar şi pe conţinut generalist, cu participarea unor nume cunoscute din presă. La momentul acordării licenţei, în faţa CNA s-au prezentat, alături de Răducanu, şi Robert Turcescu şi Liviu Mihaiu, care îşi anunţaseră intenţia de a realiza emisiuni cu componentă educaţională şi practică.