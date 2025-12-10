search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vreau să-l introduc complet în cultura noastră”. Când vă avea loc evenimentul

0
0
Publicat:

După aventura intensă de la Asia Express, Emil Rengle și Alejandro Fernandez se pregătesc pentru pasul cel mare. Cei doi au stabilit deja planurile pentru vara anului 2027 și promit o nuntă memorabilă, desfășurată în două etape, în țară și în străinătate. 

Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc FOTO: Instagram
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc FOTO: Instagram

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au participat împreună la Asia Express 2025, iar provocările show-ului, recunoaște artistul, i-au apropiat și mai mult. Într-un interviu, Rengle povestește cum aventura din Asia le-a consolidat relația, chiar dacă alte cupluri s-au destrămat după astfel de competiții. 

„După ce ne-am logodit, la scurt timp a venit invitația la «Asia Express» și noi așa am și zis: «Băi, dacă trecem de proba asta, de testul ăsta al vieții, înseamnă că noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt și putem face o echipă bună». Și așa am și luat experiența și realmente asta s-a întâmplat. A fost ca o terapie pe fast forward, ne-am cunoscut cu bune și cu rele, în niște situații pe care în mod normal nu le-ai trăi. Și, ca și concluzie, cred că suntem mult mai puternici decât am fost înainte”, a spus Rengle pentru Libertatea.

Nunta, deja planificată pentru vara lui 2027

Întrebat despre viitoarea nuntă, dansatorul și coregraful a dezvăluit că data este stabilită, iar planurile sunt clare. Cei doi își doresc un eveniment în străinătate, unde căsătoria este legală, și o celebrare amplă în România. 

Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim. Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul!”, a explicat Rengle.

Artistul spune că își dorește ca nunta organizată în România să fie una profund ancorată în tradițiile românești, pentru ca Alejandro să cunoască și să simtă cultura noastră.

Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, a mai spus artistul. 

Cei doi sunt hotărâți să transforme evenimentul într-o celebrare a iubirii și a diversității, iar până în 2027 planurile lor capătă contur tot mai clar.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Are limbariță sau limbarniță? Cum este corect
playtech.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care și-a pierdut viața în Tenerife, după ce a fost trasă în larg de un val. Ana avea 42 de ani și era mamă a doi copii
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe cresc din 2026 după ce CCR a da undă verde majorărilor. Din 2027 va fi și mai rău
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Leu, 2026 va fi anul tău. Horoscopul aduce oportunități nebănuite. În ce direcție te îndrepți
actualitate.net
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani