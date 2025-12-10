Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vreau să-l introduc complet în cultura noastră”. Când vă avea loc evenimentul

După aventura intensă de la Asia Express, Emil Rengle și Alejandro Fernandez se pregătesc pentru pasul cel mare. Cei doi au stabilit deja planurile pentru vara anului 2027 și promit o nuntă memorabilă, desfășurată în două etape, în țară și în străinătate.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au participat împreună la Asia Express 2025, iar provocările show-ului, recunoaște artistul, i-au apropiat și mai mult. Într-un interviu, Rengle povestește cum aventura din Asia le-a consolidat relația, chiar dacă alte cupluri s-au destrămat după astfel de competiții.

„După ce ne-am logodit, la scurt timp a venit invitația la «Asia Express» și noi așa am și zis: «Băi, dacă trecem de proba asta, de testul ăsta al vieții, înseamnă că noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt și putem face o echipă bună». Și așa am și luat experiența și realmente asta s-a întâmplat. A fost ca o terapie pe fast forward, ne-am cunoscut cu bune și cu rele, în niște situații pe care în mod normal nu le-ai trăi. Și, ca și concluzie, cred că suntem mult mai puternici decât am fost înainte”, a spus Rengle pentru Libertatea.

Nunta, deja planificată pentru vara lui 2027

Întrebat despre viitoarea nuntă, dansatorul și coregraful a dezvăluit că data este stabilită, iar planurile sunt clare. Cei doi își doresc un eveniment în străinătate, unde căsătoria este legală, și o celebrare amplă în România.

„Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim. Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul!”, a explicat Rengle.

Artistul spune că își dorește ca nunta organizată în România să fie una profund ancorată în tradițiile românești, pentru ca Alejandro să cunoască și să simtă cultura noastră.

„Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, a mai spus artistul.

Cei doi sunt hotărâți să transforme evenimentul într-o celebrare a iubirii și a diversității, iar până în 2027 planurile lor capătă contur tot mai clar.