Alexandru Ciucu a mărturisit de ce a refuzat Survivor România și spune la ce emisiune ar accepta să participe

Designerul Alexandru Ciucu a confirmat că a fost ofertat pentru primul sezon Survivor România produs de Antena 1, dar a refuzat din motive legate de programul copiilor și durata imprevizibilă a filmărilor. Acesta spune că s-ar potrivi mai bine în Asia Express.

Antena 1 caută vedete pentru primul sezon Survivor România, după preluarea formatului de la Pro TV. Printre numele contactate s-a numărat designerul Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu și creator asociat cu Casa Regală, care confirmă că a primit propunerea, însă nu va intra în competiție, potrivit Click.ro.

Antena 1 accelerează procesul de selecție pentru primul sezon Survivor România, iar printre vedetele vizate s-au aflat designerul Alexandru Ciucu și Stelian Ogică. Ciucu spune că propunerea l-a surprins, deoarece nu este un nume pe care publicul l-ar asocia ușor cu un format de supraviețuire extremă.

„Da, s-a întâmplat să primesc o propunere, ca și concurent. Probabil li s-a părut o idee bună. Asta pentru că nimeni nu m-ar fi văzut în zona aceasta. N-am ajuns să negociem”, a declarat acesta pentru Cancan. Designerul, cunoscut pentru colaborările cu Casa Regală și pentru mariajul anterior cu Alina Sorescu, spune că invitația a fost măgulitoare, însă nu realizabilă în condițiile actuale.

Artistul afirmă că programul copiilor și perioada lungă și imprevizibilă petrecută în competiție l-au determinat să refuze oferta. „În primul rând, nu pot merge prin prisma programului cu copiii. Nu poți știi cât stai acolo. Și ar fi fost foarte dificil. Dar mă bucur că s-au gândit la mine. Asta îmi arată că totuși nu se văd anii”, spune acesta. Ciucu adaugă că s-ar fi descurcat bine în probele care implică înot, o abilitate în care are experiență solidă. „Cred că aș fi făcut față. Sunt un bun înotător. Mă controlez destul de bine în situații grele. Iar un om care a trecut prin trei ani de divorț e un om călit.”

Designerul afirmă că se vede într-un alt tip de competiție televizată. „M-aș regăsi mai degrabă în Asia Express. Dacă aș primi vreodată vreo ofertă și aș putea merge, m-aș gândi atunci cu cine aș face echipă. Nu e foarte simplu să alegi”, spune acesta.