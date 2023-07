Trupa The Eagles, care a lansat hitul „Hotel California“, pleacă în turneul de adio după 52 de ani de carieră VIDEO

Legendara formația americană încheie o prodigioasă carieră muzicală de peste jumătate de secol cu un turneu ce va începe pe 7 septembrie la New York, potrivit CNN.

Membrii formației au anunțat joi că se retrag din muzică după „turneul final The Long Goodbye“, care va avea primele 13 show-uri în SUA, urmând să fie completat cu alte concerte. Cel mai probabil, turneul organizat de Live Nation se va încheia în 2025.

Trupa The Eagles, unul dintre cele mai de succes și mai longevive grupuri din istoria muzicii, va pune capăt unei cariere de 52 de ani, în care a susținut peste o mie de concerte și a vândut peste 150 de milioane de albume.

Potrivit anunțului, Eagles – Don Henley, Joe Walsh și Timothy B. Schmit, alături de Vince Gill și Deacon Frey – vor susține „câte spectacole va cere publicul lor“.

„Știm cât de norocoși suntem și suntem cu adevărat recunoscători. Călătoria noastră a durat mult mai mult decât a visat vreodată oricare dintre noi. Dar toate au vremea lor și a sosit momentul să închidem cercul. Vrem să oferim tuturor fanilor noștri șansa de a ne vedea în această «rundă finală». Vă mulțumim din suflet pentru că ați iubit această trupă și muzica ei. La sfârșitul zilei, voi ați fost motivul pentru care am reușit să continuăm peste cinci decenii. Acesta este cântecul nostru de lebădă, dar muzica merge mai departe“, a fost mesajul transmis de membrii formației americane.

Trupa The Eagles, cunoscută mai ales pentru piesa „Hotel California“, s-a format în 1971 şi a abordat un stil cu influenţe country şi bluegrass. Printre hiturile trupei se numără „Tequila Sunrise“, „New Kid in Town“, „Love Will Keep Us Alive“, Formația a primit, de-a lungul carierei, 18 nominalizări la Premiile Grammy și a câștigat șase trofee. În 1998, The Eagles a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.