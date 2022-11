„I Will Always Love You“, hitul care a schimbat lumea: „Fie e o actriță incredibilă, fie a trăit cu-adevărat și ne cântă chiar povestea ei“

Piesa din filmul „The Bodyguard“, lansată de Whitney Houston acum 30 de ani, este considerată unul dintre cele mai mari hituri din toate timpurile. Iată povestea melodiei.

În urmă cu trei decenii, pe 3 noiembrie 1992, Whitney Houston lansa propria versiune a piesei „I Will Always Love You“, scrisă și cântată de Dolly Parton, în 1973. Premiile și vânzările nu numai că i-au dat coordonatele unui hit, ci au transformat acest cântec într-un adevărat fenomen cultural.

Lansat ca single principal din coloana sonoră a filmului „The Bodyguard“, cu Whitney Houston și Kevin Costner în rolurile principale, a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, unde a stat 14 săptămâni consecutive. A câștigat două premii Grammy (pentru Înregistrarea anului și Cea mai bună performanță vocală feminină) și, la 30 de ani de la apariție, rămâne cel mai bine vândut single din toate timpurile al unei artiste.

Albumul cu piese din coloană sonoră a filmului „The Bodyguard“ (care a inclus alte patru hituri, printre care „Iʼm Every Woman“ și „I Have Nothing“) s-a vândut în 45 de milioane de copii în întreaga lume. În 2020, „I Will Always Love You“ a fost selectat de Biblioteca Congresului pentru păstrare în Registrul Național al Înregistrărilor.

Toate acestea sunt coordonatele „tehnice“ ale succesului melodiei, pentru că piesa este și astăzi în inimile oamenilor din întreaga lume. Dolly Parton, care a compus și interpretat melodia în anul 1973, a recunoscut că nu ar fi putut transforma balada așa cum a făcut-o Whitney, deși melodia a ajuns numărul 1 și în versiunea interpretată de Dolly Parton.

Când am ascultat-o, mi s-a oprit inima! A fost unul dintre cele mai copleșitoare lucruri. Interpretarea ei a fost spectaculoasă. Nu aș fi putut să cânt așa niciodată.

Dolly Parton l-a refuzat pe Elvis

Dolly Parton a scris piesa pentru mentorul ei, cântărețul de muzică country Porter Wagoner. Versiunea sa a ajuns pe locul 1 în topul Hot Country Songs și i-a trezit interesul lui Elvis Presley, care a vrut s-o înregistreze. Numai că impresarul artistului, colonelul Tom Parker, i-a cerut lui Dolly Parton jumătate din drepturile de autor, iar aceasta a refuzat categoric. „Priscilla și mi-a spus că Elvis iubea piesa asta. I-a fredonat-o chiar în ziua divorțului. Însă nu am putut să cedez jumătate din drepturile de autor, este moștenirea pe care o las familiei mele“, a declarat Dolly Parton într-un interviu.

„Peste ani, când Whitney a înregistrat propria versiune mi-am zis: Doamne, ce bine că dețin 100% drepturile de autor. Ceea ce a făcut Whitney a fost copleșitor. Întotdeauna mi-a plăcut cum a cântat, ce vocea avea! La vremea aceea, nimeni nu o depășea. Dar când am ascultat-o, mi s-a oprit inima! A fost unul dintre cele mai copleșitoare lucruri. Interpretarea ei a fost spectaculoasă. Nu aș fi putut să cânt așa niciodată“, a mai spus Dolly Parton.

Interpretarea lui Whitney Houston a captivat întreaga lume deoarece combină tehnica vocală strălucitoare a cântăreței cu versurile pline de emoție scrise de Parton. „Whitney a știut să folosească toată gama vocii ei pentru a se conecta emoțional cu melodia și a creat astfel emoția perfectă“, a declarat pentru BBC compozitoarea Dami Im.

Yvie Burnett, antrenor vocal la „The Voice UK“ crede că „I Will Always Love You“ spune că este o capodopera datorită „combinației remarcabile a tehnicii vocale cu producția perfectă semnată de David Foster“, un veteran al industriei muzicale care a lucrat anterior cu Celine Dion și Aretha Franklin.

Partea a cappella de început, în care artista își „reține“ abilitățile vocale, pentru ca apoi vocea ei să „explodeze“ pe versul „And I Will Always Love You“ este esențială. „Fie este o actriță incredibilă, fie a trăit aceste sentimente cu-adevărat și ne cântă chiar povestea ei“, a spus antrenorul vocal.

Interpretarea lui Whitnei, un standard de aur

Yvie Burnett descrie interpretarea lui Houston drept „una dintre cele mai importante performanțe vocale ale unei generații“. De fapt, s-ar putea spune că performanța vocală a cântăreței a devenit un standard de aur care este rareori atins. Antrenorii vocali Carrie și David Grant, care au lucrat cu concurenți la show-urile de talente „Pop Idol“ și „Fame Academy“, precum și cu artiști ca Demi Lovato și Spice Girls, spun că aproape orice cântăreț pe care l-au auzit la audiții sau cu care au lucrat a vrut să stăpânească tehnica din „I Will Always Love You“. „Cei mai mulți ar fi trebuit să încerce ceva mai ușor, deoarece au eșuat în încercarea de a face ceea ce face Whitney“, a spus Carrie Grant pentru BBC Culture.

Filmul „I Wanna Dance with Somebody“, despre viața și cariera lui Whitney Houston, cu Naomi Ackie în rolul principal, va fi lansat în cinematografele din toată lumea pe 23 decembrie.