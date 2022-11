Elton John, ultimul concert în SUA după jumătate de secol de carieră. „Astăzi scriem istorie“ VIDEO

Artistul britanic a susținut ultimul show pe tărâm american, în fața a 50.000 de mii de fani și staruri precum Mick Jagger, Paul McCartney și Donatella Versace.

La 47 de ani de la concertul care i-a confirmat pentru totdeauna statutul de superstar mondial, muzicianul britanic a revenit pe stadionul Dodger, din Los Angeles, pentru ultimul show în America. Elton John a vrut să susțină concertul de adio exact în același loc unde a avut unul dintre cele mai mari succese din cariera sa de peste 50 de ani.

Evenimentul a fost transmis în direct de platforma Disney + și face parte din turneul de adio „Farewell Yellow Brick Road Tour“, care va mai avea un „picior“ european în 2023.

Elton John (75 de ani) a cântat în fața a peste 50.000 de spectatori prezenți pe stadionul Dodger, printre care s-au numărat peronalități din diverse domenii: Paul McCartney, Mick Jagger, Donatella Versace, Jude Law, Angela Bassett, Heidi Klum, Kirsten Dunst.

„Seara asta este foarte specială. Astăzi scriem istorie“, a spus Elton John la începutul concertului de trei ore. Acesta a avut și invitați speciali, alături de care a cântat: Dua Lipa, Brandi Carlile și Kiki Dee. Printre hiturile incluse în setlist s-au numărat „Tiny Dancer“, „Rocket Man“, „Someone Saved My Life Tonight“, „I’m Still Standing“, „Candle in the Wind“, „Crocodile Rock“, „Don’t Let the Sun Go Down on Me“.

„Anul viitor, când voi termina acest turneu, voi avea 76 de ani. Vreau să petrec timpul care mi-a mai rămas cu familia mea“, a spus Elton John, moment în care pe scenă a venit soțul său, David Furnish, împreună cu cei doi băieți ai cuplului: Zachary (11 ani) și Elijah (9 ani). „Vreau să vă arăt de ce mă retrag“, a mai spus artistul.

„Fără America nu aș fi ajuns niciodată aici. Vă mulțumesc pentru toți anii de dragoste, generozitate și loialitate. Vă doresc sănătate, iubire, prosperitate. Fiți buni unul cu celălalt“, a fost mesajul lui Elton John.

Cântărețul a început turneul de adio „Farewell Yellow Brick Road“ în 2018, plănuind peste 300 de concerte în întreaga lume, timp trei ani. Turneul a fost afectat de pandemie și evenimentele au fost decalate.

Elton John a vândut mai mult de 300 de milioane de discuri în lume, a susţinut peste 3.500 de concerte şi i-a fost dedicat un film, „Rocketman“, lansat în 2019.