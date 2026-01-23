Video Finalistul Eurovision Ucraina, nevoit să stea în ger: „Nu-mi permit să mă îmbolnăvesc, stau sub două pături și o cuvertură”

Finalistul selecției naționale pentru Eurovision 2026, Khayat, este nevoit să stea în frig din cauza penelelor de curent, dar nu renunță la pregătiri și se adaptează la condițiile dificile impuse de atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„După patru ani de război la scară largă, pare greu să mai surprinzi pe cineva. Totuși, fiecare pană de curent vine cu propriile provocări pentru rutina zilnică”, a declarat Andriy Khayat pentru Gordonua.

Artistul spune că se bazează pe baterii externe și gadgeturi mereu încărcate, pentru a rămâne conectat și a nu întrerupe munca.

Când electricitatea lipsește pentru perioade mai lungi, Khayat își mută activitatea în cafenele și spații de coworking, unde poate mânca, se poate încălzi și lucra fără întreruperi.

Repetiții pentru Eurovision în condiții dificile

Penele de curent și frigul afectează și pregătirile pentru Eurovision.

„Lucrăm în studio doar când avem lumină, iar frigul din cameră provoacă disconfort. Uneori trebuie să recuperăm timpul pierdut lucrând noaptea, ca să nu ratăm termenele limită”, a explicat artistul.

În plus, fiind implicat în proiectul „Diya”, dispune de mai puțin timp decât ceilalți participanți, iar echipa sa lucrează intens pentru a recupera decalajul.

Khayat locuiește la parter, unde temperatura este mai scăzută decât la vecinii de la etajele superioare. Pentru a se încălzi, folosește radiatoare când există electricitate și se încălzește în restaurante pe parcursul zilei.

Andriy Khayat se bazează și pe lenjerie termică, vitamine și băuturi calde, iar recent a început să poarte și eșarfă.

„Locuiesc la parter, este mult mai frig decât la vecinii mei de la etajele de deasupra. Și acum cu siguranță nu-mi permit să mă îmbolnăvesc, așa că mă plimb prin casă îmbrăcat ca o <varză>. În timpul zilei, mă încălzesc în principal în localuri, unde, după cum am spus deja, lucrez până seara. Beau multe vitamine și băuturi calde – aceasta este baza pentru a nu lua vreun virus. Am început chiar să port o eșarfă, lucru pe care nu-l mai făcusem niciodată. Locuiesc singur, mă încălzesc în propriile mele brațe, sub două pături și o cuvertură”, a spus artistul.

De la începutul iernii, Federația Rusă a atacat de 256 de ori infrastructura energetică ucraineană, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei.

În perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, atacurile au vizat 11 centrale hidroelectrice, 45 de centrale termice, precum și 151 de stații de transformare, afectând milioane de locuitori.