Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
Paula Seling, aspru criticată după un mesaj în limba rusă la finala Eurovision Moldova 2026. Artista și-a cerut scuze

Publicat:

Artista Paula Seling, membră a juriului internaţional, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”.

Paula Seling FOTO: Facebook
Paula Seling FOTO: Facebook

Paula Seling, care a fost membră a juriului internaționalu la finala naţională Eurovision Moldova 2026 a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie News.

”Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.”

Ca să înţelegem mai bine ce spune, Românca Paula Seling ne-a spus la Chişinău: «Молодец, Молдова!»”, ”Maladieţul" Paulei Seling, m-a făcut să mă simt penibil”, au fost alte reacţii ale internauţilor, prezentate de Ziarul de Gardă.

Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce”, a explicat artista.

Paula Seling a subliniat că intenţia sa nu a fost politică şi nici nu a urmărit să jignească pe cineva: „Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că este ceva drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie”.

Artista şi-a cerut scuze public celor care s-au simţit ofensati şi organizatorilor show-ului.

 „Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din R. Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii; am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios” a mai spus artista.

