search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum răspunde Andreea Bălan criticilor privind prezența sa în juriul Eurovision România: „Sunt relevantă și am ce să spun”

0
0
Publicat:

Andreea Bălan este unul dintre membrii juriului selecției naționale Eurovision România, după ce, în trecut, a reprezentat țara la competiții internaționale precum „Dancing with the Stars”, unde a obținut medalia de argint. Prezența sa în juriu a fost însă criticată de Mihai Trăistariu. Într-un interviu pentru Libertatea, artista a vorbit despre rolul său și a răspuns cu tact criticilor primite.

Prezența Andreei Bălan în juriu a fost criticată de Trăistariu. FOTO Colaj Click
Prezența Andreei Bălan în juriu a fost criticată de Trăistariu. FOTO Colaj Click

Deși mulți se așteptau să o vadă într‑o zi pe scena Eurovision ca participantă, artista spune că nu a luat niciodată în calcul această variantă.

În juriu, Andreea Bălan îi are alături pe compozitorul Andrei Tudor, producătorii Marius Dia și Cristian Tarcea (Monoir), jurnalista Elena Popa, realizatorul TVR Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi, redactor‑șef Radio România Cultural. Ei vor alege piesa care va reprezenta România la ediția din acest an, găzduită de Viena.

„Căutăm pachetul complet”

Artista spune că nivelul concurenților este ridicat, dar inegal:

„Sunt multe momente frumoase și juriul caută pachetul complet: piesă foarte bună, interpretare vocală la potențial maxim și, dacă există, și un show vizual. Uneori piesa era bunicică, dar show‑ul nu funcționa, alteori vocea era bestială, dar piesa mai puțin plăcută”.

Andreea Bălan precizează că rolul ei în juriu este să evalueze partea de show și prezența scenică:

„Din semifinale ne putem da seama, după atitudinea artistului și cum se mișcă, dacă are potențial să facă un show bun. Pe partea de compoziție, Andrei Tudor este foarte atent la cum este scrisă piesa și cum curg instrumentele”.

„Am vrut să‑mi protejez suflețelul”

Artista spune că nu s‑a văzut niciodată în postura de concurent Eurovision:

„Nu mi‑am dorit niciodată să particip pentru că m‑am simțit ca un artist consacrat care nu are de ce. Am reprezentat România în Mexic, dar acolo nu a fost hate‑ul care este la Eurovision”.

Ea afirmă că reacțiile negative din România față de artiștii care participă la concurs au descurajat‑o:

„Artiștii care au plecat de la noi, indiferent de locul obținut, nu au fost primiți bine. Am vrut să‑mi salvez mie suflețelul și cred că am făcut foarte bine”.

Bălan amintește că experiența ei internațională din 2007, la Campionatul Mondial de Dans din Mexic, a fost suficientă pentru cariera ei:

„În Mexic am fost primită foarte frumos. În schimb, la Eurovision hate‑ul este foarte mare”.

Criticată pentru rolul de jurat, dar sigură pe ea: „Sunt relevantă și am ce să spun”

Deși a fost criticată în social media pentru acceptarea rolului de jurat, artista spune că experiența ei o recomandă:

„Îmi place postura de jurat și cred că sunt relevantă și am ce să spun ca și jurat. Experiența din cariera mea, ca artistă și ca jurată în alte producții, mă ajută să fiu pertinentă și obiectivă”, a mai spus Andreea Bălan pentru Libertatea.

Citește și: Andreea Bălan, la 40 de ani: „Viața începe abia atunci când îți înveți lecțiile, când îți ierți greșelile”

Trăistariu: „Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision”

Amintim că artistul Mihai Trăistariu, care, anul acesta, a intrat cu piesa „Infinity” la selecția națională pentru Eurovision, a lansat critici dure la adresa unora dintre componenții juriului și, mai ales, la adresa Andreei Bălan.

 „Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat, la sfârșitul lunii trecute, în exclusivitate pentru Click!, Mihai Trăistariu.

Artistul a continuat cu un mesaj în aceeași notă, transmis pe pagina lui de socializare. 

„În juriul Eurovision România se află în acest moment: 

- o cântăreață care performează mai mult prin dans decât prin vocal;

- doi producători, care nu au avut legătură directă cu Eurovisionul, fiind în principal compozitori într-un studio;

- trei jurnaliști;

- și un compozitor (SINGURUL DIN ACEST JURIU - ANCORAT ÎN FENOMENUL EUROVISION ).

Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision... de oameni care nu au trăit acest concurs din interior? Eurovisionul nu se judecă doar «după ureche», după gust personal sau după ce sună bine la radio.

Aici contează: 

- vocea live sub presiune extremă;

- prezența scenică pentru un public de sute de milioane;

- încadrarea într-un format extrem de strict;

- experiența reală a scenei Eurovision.

Cu tot respectul pentru meseriile fiecăruia, Eurovisionul nu se judecă nici din presă, nici din studio și nici de cei care n-ar trece nici de preselecție în cazul în care ar cânta live! Se judecă de pe scenă!

Nu e vorba de orgolii. E vorba de competență și relevanță. Dacă vrei să participi la Eurovision, ar trebui să fii evaluat de oameni care au fost acolo, care știu ce înseamnă scena, votul internațional, repetițiile, vocea live, stresul, regulile EBU”.

Showbiz

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
digi24.ro
image
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
mediafax.ro
image
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Când devine recesiunea tehnică o recesiune reală și ce înseamnă scăderea PIB pentru economie și populație
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Doi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vie
observatornews.ro
image
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
De ce să pui folie de aluminiu pe pereții din casă. Trucul simplu care te ajută să scapi de mucegai și umezeală
playtech.ro
image
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Ministrul Transporturilor a confirmat: Portul Constanța va prelua singurul port al Republicii Moldova, Giurgiulești
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?