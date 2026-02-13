Cum răspunde Andreea Bălan criticilor privind prezența sa în juriul Eurovision România: „Sunt relevantă și am ce să spun”

Andreea Bălan este unul dintre membrii juriului selecției naționale Eurovision România, după ce, în trecut, a reprezentat țara la competiții internaționale precum „Dancing with the Stars”, unde a obținut medalia de argint. Prezența sa în juriu a fost însă criticată de Mihai Trăistariu. Într-un interviu pentru Libertatea, artista a vorbit despre rolul său și a răspuns cu tact criticilor primite.

Deși mulți se așteptau să o vadă într‑o zi pe scena Eurovision ca participantă, artista spune că nu a luat niciodată în calcul această variantă.

În juriu, Andreea Bălan îi are alături pe compozitorul Andrei Tudor, producătorii Marius Dia și Cristian Tarcea (Monoir), jurnalista Elena Popa, realizatorul TVR Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi, redactor‑șef Radio România Cultural. Ei vor alege piesa care va reprezenta România la ediția din acest an, găzduită de Viena.

„Căutăm pachetul complet”

Artista spune că nivelul concurenților este ridicat, dar inegal:

„Sunt multe momente frumoase și juriul caută pachetul complet: piesă foarte bună, interpretare vocală la potențial maxim și, dacă există, și un show vizual. Uneori piesa era bunicică, dar show‑ul nu funcționa, alteori vocea era bestială, dar piesa mai puțin plăcută”.

Andreea Bălan precizează că rolul ei în juriu este să evalueze partea de show și prezența scenică:

„Din semifinale ne putem da seama, după atitudinea artistului și cum se mișcă, dacă are potențial să facă un show bun. Pe partea de compoziție, Andrei Tudor este foarte atent la cum este scrisă piesa și cum curg instrumentele”.

„Am vrut să‑mi protejez suflețelul”

Artista spune că nu s‑a văzut niciodată în postura de concurent Eurovision:

„Nu mi‑am dorit niciodată să particip pentru că m‑am simțit ca un artist consacrat care nu are de ce. Am reprezentat România în Mexic, dar acolo nu a fost hate‑ul care este la Eurovision”.

Ea afirmă că reacțiile negative din România față de artiștii care participă la concurs au descurajat‑o:

„Artiștii care au plecat de la noi, indiferent de locul obținut, nu au fost primiți bine. Am vrut să‑mi salvez mie suflețelul și cred că am făcut foarte bine”.

Bălan amintește că experiența ei internațională din 2007, la Campionatul Mondial de Dans din Mexic, a fost suficientă pentru cariera ei:

„În Mexic am fost primită foarte frumos. În schimb, la Eurovision hate‑ul este foarte mare”.

Criticată pentru rolul de jurat, dar sigură pe ea: „Sunt relevantă și am ce să spun”

Deși a fost criticată în social media pentru acceptarea rolului de jurat, artista spune că experiența ei o recomandă:

„Îmi place postura de jurat și cred că sunt relevantă și am ce să spun ca și jurat. Experiența din cariera mea, ca artistă și ca jurată în alte producții, mă ajută să fiu pertinentă și obiectivă”, a mai spus Andreea Bălan pentru Libertatea.

Trăistariu: „Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision”

Amintim că artistul Mihai Trăistariu, care, anul acesta, a intrat cu piesa „Infinity” la selecția națională pentru Eurovision, a lansat critici dure la adresa unora dintre componenții juriului și, mai ales, la adresa Andreei Bălan.

„Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat, la sfârșitul lunii trecute, în exclusivitate pentru Click!, Mihai Trăistariu.

Artistul a continuat cu un mesaj în aceeași notă, transmis pe pagina lui de socializare.

„În juriul Eurovision România se află în acest moment:

- o cântăreață care performează mai mult prin dans decât prin vocal;

- doi producători, care nu au avut legătură directă cu Eurovisionul, fiind în principal compozitori într-un studio;

- trei jurnaliști;

- și un compozitor (SINGURUL DIN ACEST JURIU - ANCORAT ÎN FENOMENUL EUROVISION ).

Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision... de oameni care nu au trăit acest concurs din interior? Eurovisionul nu se judecă doar «după ureche», după gust personal sau după ce sună bine la radio.

Aici contează:

- vocea live sub presiune extremă;

- prezența scenică pentru un public de sute de milioane;

- încadrarea într-un format extrem de strict;

- experiența reală a scenei Eurovision.

Cu tot respectul pentru meseriile fiecăruia, Eurovisionul nu se judecă nici din presă, nici din studio și nici de cei care n-ar trece nici de preselecție în cazul în care ar cânta live! Se judecă de pe scenă!

Nu e vorba de orgolii. E vorba de competență și relevanță. Dacă vrei să participi la Eurovision, ar trebui să fii evaluat de oameni care au fost acolo, care știu ce înseamnă scena, votul internațional, repetițiile, vocea live, stresul, regulile EBU”.