Lukașenko amenință că va folosi racheta Oreșnik dacă NATO sau Ucraina vizează Belarus: „Nu vă amestecați în treburile noastre”

Liderul belarus, Aleksandr Lukașenko, a avertizat că Belarus ar putea folosi sistemul de rachete „Oreșnik”, capabil să transporte focoase nucleare, dacă NATO sau Ucraina atacă ținte pe teritoriul belarus.

La începutul lunii februarie, într-un interviu pentru publicația belarusă de opoziție Zerkalo, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia și Belarus organizează un „spectacol” în jurul desfășurării sistemului Oreșnik în Belarus și că arma ar trebui considerată un obiectiv legitim pentru NATO.

„El (Lukașenko – n.r.) nu ar trebui să joace jocuri, pentru că după aceste mișcări, rușii vor aduce Oreșnik pe teritoriul Belarusului fără să-l consulte măcar pe Lukașenko”, a declarat Zelenski.

Lukașenko a numit afirmația „absurdă”, precizând că Belarus nu are planuri să atace capitale vecine, dar că se va apăra dacă va fi amenințat.

„Nu spun că mâine vom lovi Vilnius, Varșovia sau Kiev cu acest ‘Oreșnik’. Doamne ferește. Nu aceasta este sarcina noastră”, a declarat Lukașenko pentru jurnaliști, vineri, scrie Kyiv Post „Sarcina noastră este să ne apărăm țara. Dar dacă nu vreți ca ‘Oreșnik’ să lovească, atunci nu vă amestecați în treburile noastre – nici din Ucraina, nici din Polonia, nici din Lituania, nici din Letonia.”

El a adăugat că Belarus nu va „sta și va privi” dacă facilitățile de pe teritoriul său sunt considerate obiective legitime. „Avem mijloacele să le atingem”, a spus Lukașenko. Dacă consideră că sistemul Oreșnik este un obiectiv legitim, a mai spus el, „să o facă”.

Potrivit rapoartelor, Rusia a desfășurat noul sistem de rachete în Belarus la sfârșitul anului 2025. În cadrul discursului anual din decembrie, Lukașenko a declarat că sistemul a sosit în țară și a fost pus în serviciu de luptă.

Rusia a dezvăluit pentru prima dată arma după ce a folosit-o într-un atac asupra orașului ucrainean Dnipro, pe 21 noiembrie 2024. Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a declarat că Rusia a desfășurat racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus ca parte a unui efort mai amplu de a pune presiune asupra țărilor europene.

Potrivit oficialilor ucraineni, amplasarea sistemului în Belarus ar scurta timpul de zbor către capitalele europene comparativ cu lansările de la poligonul rus Kapustin Yar și ar putea proteja sistemul de rachete de eventuale atacuri ucrainene.

Analiștii occidentali consideră că Oreșnik ar putea fi o versiune modificată a rachetei sovietice RS-26 Rubezh, cu o rază de peste 4.000 km și capacitatea de a transporta focoase multiple, nucleare sau convenționale, cu vehicule de reintrare hipersonice.