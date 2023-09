Mastering the Music Business 2023. Irina Rimes, Corina Chiriac, Marius Moga, Sebastian Dobrincu, Dan Byron - printre invitații acestei ediții

Între 5 și 7 septembrie, Hotel Caro devine locul unde atât artiștii, cât și profesioniștii din domeniu, au ocazia să se întâlnească cu experți de top din industrie, să învețe de la ei și să interacționeze în mod direct în cadrul conferinței MMB.

Cele peste 40 de paneluri, workshopuri, studii de caz, prezentări și sesiuni de Q&A se vor desfășura la Hotel Caro, între 5 și 7 septembrie de la ora 10 și până la ora 18. Zilnic vor avea loc recepții unde participanții au ocazia să interacționeze între ei și să se bucure de scurte recitaluri cu artiștii Dimitri’s Bata, E-an-na și Iova.

Apoi, de la ora 20 și până la miezul nopții, la Club Expirat vor avea loc concertele din cadrul MMB Showcase Festival, care prezintă artiști fresh din întreaga Europă. Programul integral al tuturor evenimentelor se găsește aici.

Biletele pentru conferință sunt disponibile în rețeaua iabilet.ro.

Principalele subiecte dezbătute

În cadrul workshopurilor, participanții vor învăța cum se gestionează comunicarea de criză, dar și stresul într-un mediu atât de dinamic; vor afla insights despre cum se scriu versurile și cât de important este storytellingul; vor înțelege regulile copyright-ului; cum se obțin finanțări; care este rolul tehnologiei și al digitalului în muzica de astăzi. Printre cele mai așteptate dezbateri sunt cele despre importanța AI-ului în industrie; rolul muzicii în inițiativele sociale, dar și în turism și economia țării; promovarea diversității și incluziunii în rândul artiștilor; sănătatea mintală și tehnici pentru menținerea ei; insights din organizarea festivalurilor și cum pot ajunge artiștii să cânte pe marile scene.

Speakerii ediției

La eveniment vor participa nu mai puțin de 120 de speakeri și experți din industria muzicală locală și internațională. Printre aceștia se numără artiști ca Irina Rimes, Corina Chiriac, Marius Moga, Cornel Ilie, Dan Byron, Doru Trăscău, Sebastian Dobrincu, Edi Petroșel (Holograf), Jurjak, experți ca Olga Juverdeanu (General Manager la Global Records), Edy Chereji (Co-fondator Untold), Adam Dobie (Booker la Electric Castle), Laura Coroianu (CEO EMAGIC), Dan Fințescu (Director de programe și DJ la Kiss FM), Andreea Berghea (Music Director Kiss FM), Cristina Uruc (manager ARTEXIM, organizatorul Festivalului George Enescu), dar și profesioniști străini precum Lisa Nasta (Event Manager la Glastonbury Festival), Georges Perot (Fondator Athens Music Week), Loïc Meuley (Atașat cultural al Institutul Francez din România), Alona Dmukhovska (Co-fondator Music Export Ukraine) și mulți alții.

MMB Showcase Festival

MMB Showcase este festivalul ce prezintă artiști în ascensiune din România și din lume, ce va avea loc între 5-7 septembrie la Club Expirat. Programul pe zile al celor 18 trupe este:

5 septembrie: Whitney Lyman (USA), OIEE (HU), Sofia Zadar (RO), Musspell (RO), KLAWO (PL), K Not K (RO).

6 septembrie: BILO (ES), Francis On My Mind (RO), Time Jugglers (BG), SUN (FR), Amalia Gaiță (RO), Mihail (RO).

7 septembrie: Prima Dragoste (MD), Rodney Branigan (UK), Marina & The Kats (AT), Lia Hide (GR), Amy Montgomery (UK), Dora Gaitanovici (RO).

Intrarea la MMB Showcase Festival este liberă, în limita locurilor disponibile. Accesul publicului se va face în fiecare seară de festival începând cu ora 19:00.

Despre Mastering the Music Business (MMB)

MMB este primul și cel mai mare eveniment din industria muzicală organizat în România. Dedicat tuturor pasionaților de muzică, MMB e locul unde atât artiștii cât și profesioniștii din domeniu au ocazia să se întâlnească cu experți de top din industrie, să învețe de la ei și să interacționeze în mod direct. Cum să lansezi propriul festival, cum să scrii și să compui cântece sau cum să distribui eficient muzica ta sunt doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul conferinței.

Dar MMB nu e doar o conferință, este locul unde poți semna cu viitoarea ta casă de discuri, unde ai ocazia să cânți împreună cu artistul preferat sau să bei o cafea alături de vedetele pe care le-ai admirat mereu. MMB e locul unde se întâlnesc și schimbă idei sute de participanți, printre cei mai cunoscuți profesioniști din domeniu: artiști, compozitori, manageri, agenți de booking, oameni de PR cultural și muzical, promoteri, publicitari, specialiști în online și digital, oameni de radio, jurnaliști, sunetiști, profesori de canto, reprezentați ai label-urilor majore și independente și nu numai. Mai jos puteți vedea cum a fost conferința din 2022:

Evenimentul este organizat de RAW Music și susținut de HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), proiect co-finanțat prin programul Europa Creativă. Sponsori: Global Records, iabilet.ro, Forward Agency, Merlin, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Tchibo, Eisberg.