Ministrul Culturii, la Mastering the Music Business: „România are nevoie de expunere internațională, iar oamenii din industria muzicală trebuie să se întâlnească, să se cunoască și să creeze artă împreună”

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a participat marți, 6 septembrie, la festivitatea oficială de deschidere a conferinței Mastering the Music Business (MMB), alături de Excelența Sa, Doamna Laurence Auer, Ambasadorul Franței în România.

„E foarte important ce se întâmplă aici și că avem acest gen de evenimente în România. Venim după doi ani de pandemie, când totul a fost încetinit sau chiar oprit, așa că e nevoie să fim «back in business». România are nevoie de expunere internațională, iar oamenii din industria muzicală trebuie să se întâlnească, să se cunoască și să creeze artă împreună. Artiștii, în general, nu sunt buni manageri, iar Mastering the Music Business e locul unde aceștia se întâlnesc cu managerii și promovează ceea ce fac, îndulcind inimile ascultătorilor și făcând lumea un loc mai bun. Sper să ne vedem din nou anul următor!”, a declarat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.

Excelența Sa, Doamna Laurence Auer, Ambasadorul Franței a adăugat: „E o onoare să fiu pentru prima dată la Mastering the Music Business și felicitări pentru cea de-a 7-a ediție a unui eveniment în care noi, francezii, credem, atât ca iubitori de muzică, cât și ca iubitori ai pieței, ai industriei creative culturale. Desigur că pandemia a fost dificilă și a făcut publicul și artiștii să sufere, dar sunt foarte fericită să deschid acest eveniment acum, în septembrie 2022.”

În cadrul evenimentului, 100 de speakeri români și internaționali dezbat cele mai de interes subiecte muzicale și se întâlnesc cu artiști independenți, dar și cu profesioniști din domeniu.

Cele peste 40 de paneluri, workshopuri, studii de caz, prezentări și sesiuni de Q&A se vor desfășura la Hotel Caro, între 6 și 8 septembrie de la ora 10 și până la 18. Zilnic vor avea loc câte trei recepții unde participanții au ocazia să interacționeze cu invitații preferați.

Apoi, de la ora 20 și până la miezul nopții, la Club Expirat vor avea loc concertele din cadrul MMB Showcase Festival, unde publicul are ocazia să asculte trupe la început de drum. Programul integral al tuturor evenimentelor se găsește pe https://mmb2022.sched.com/. Bilete se mai găsesc în rețeaua iabilet.ro și pe platforma ove.ro.

Despre MMB

Mastering the Music Business este primul și cel mai mare eveniment din industria muzicală organizat în România. MMB nu e doar o conferință, este locul unde poți semna cu viitoarea ta casă de discuri, unde ai ocazia să cânți împreună cu artistul preferat sau să bei o cafea alături de vedetele pe care le-ai admirat mereu. MMB e locul unde se întâlnesc și schimbă idei sute de participanți, printre cei mai cunoscuți profesioniști din domeniu: artiști, compozitori, manageri, agenți de booking, oameni de PR cultural și muzical, promoteri, publicitari, specialiști în online și digital, oameni de radio, jurnaliști, sunetiști, profesori de canto, reprezentați ai label-urilor majore și independente și nu numai.