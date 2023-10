EXCLUSIV Interviu cu solistul trupei canadiene Morre, care a făcut un cover după un hit al formației Compact VIDEO

O trupă din Canada a realizat un superb cover după celebra melodie ”Un alt început” a formației Compact. Înființată în 2008 la Toronto, trupa Morre are la ora actuală în componență doi români și trei canadieni.

Trupa a susținut numeroase concerte în Canada și America, iar în ultimii ani a susținut concerte în Canada alături de trupe de top din România precum Cargo și Compact. În această primăvară, trupa Morre a realizat un cover după melodiei ”Un alt început” a trupei Compact. ”Adevărul” a stat de vorbă cu Adrian Tonceanu, solistul trupei Morre, despre coverul superb și despre cariera trupei înființate acum 15 ani.

La ora actuală, formația Morre are următoarea componență: Adrian Tonceanu - Voce/chitară ritm/chitară solo, James Rose -tobe, Mack Flynn - Clape, Mark Kaczor - chitară solo/chitară ritm, Andrei Țucra - chitară bas.

Formația Morre, care a deschis concertul trupei Compact de la El Mocambo din Canada, din luna mai a acestui an, a hotărât să facă un cover după una dintre piesele lor. Inițial, componenții trupei Morre au oscilat între mai multe cântece cunoscute din discografia legendarei trupe românești, însă, în cele din urmă, au ales piesa „Un alt început”.

De când ați plecat în Canada și cum au fost începuturile?

Sunt plecat din 1996. Am locuit în București. În Canada la început a fost greu, mai ales pentru părinți... ca emigranți, toți am lucrat fel și fel de joburi grele sau plătite puțin de-a lungul anilor. Totuși, pentru mine a fost mai greu să mă dezlipesc de prieteni și veri, în rest m-am adaptat relativ repede cu toate ca nimic nu mai era la fel și m-a închis în mine schimbarea asta. Muzica mi-a fost refugiul, exprimarea și numitorul comun de atunci și până acum.

Cum s-a născut ideea de a face un cover după ”Un alt început”?

Ideea a venit după ce am cântat în deschiderea trupei Compact în Canada, anul acesta în mai. Este o melodie pe care mi-o amintesc din copilărie și are o valoare sentimentală care mi-a trezit amintiri plăcute.

Am înregistrat melodia la studioul The Sonic Spa din Toronto cu ajutorul inginerului de sunet Jon Michal.

Știu că printre cei care v-au influențat cariera se numără David Gilmour, Jim Morrison, David Bowie și David Gahan. Ce artiști și trupe din România v-au influențat?

Printre alți artiști și trupe cu care am crescut și m-au influențat ar fi: Phoenix (de asemenea carierele solo ale lui Nicu Covaci și Mircea Baniciu), Cargo, Valeriu Sterian, Pasărea Colibri și alți artiști români care nu au cântat neapărat numai în stilul rock.

Morre s-a născut în 2008 la Toronto. Care este povestea începuturilor trupei?

Eram într-o trupă de hard rock/metal, dar aveam multe alte idei muzicale progresive care nu se potriveau în contextul respectiv, ceea ce ne-a făcut să ne despărțim. Trupa Morre a început în aceeași perioadă de timp din dorința de a avea libertate muzicală totală și de a putea combina o varietate de stiluri dar și influențe în compozițiile noastre de gen rock.

În 2011 ați semnat primul contract cu o casă de discuri din Statele Unite. Cum v-a motivat ca trupă acest prim contract?

După semnarea contractului au urmat 4 turnee europene (2011, 2012, 2014 și 2015) în care am cântat în 17 țări printre care și România (București și Timișoara). Majoritatea concertelor au fost în Germania, Olanda, Belgia, Cehia, Austria, cu ajutorul unei agenții de booking din Germania care avea conecții în țările respective și care ne-a luat sub aripa lor.

"...Out There" (2009) și "Contrast"(2011) au fost albumele care ne-au pus pe harta muzicii rock și au deschis ușile către UȘA și Europa. Ca rezultat al succesului primelor albume am mai lansat albumele "Morphine"(2013) și "Rock"(2015) și filmat câteva videoclipuri pentru melodiile "Wind Beneath", "Stray Dog", "Lady Of Lust", "În My Vein". Muzică noastră se poate asculta și pe Spotify, Deezer și ITunes.

Ați cântat în Canada alături de trupe românești de top precum Cargo și Compact. Ce amintiri speciale aveți de la acele concerte?

Am fost foarte plăcut impresionat de profesionalismul lor și mai mult de atât sunt niște oameni deosebiți. Am avut plăcerea să fiu pe aceeași scenă cu ei (Cargo și Compact) care a fost un vis al meu din copilărie. În the backstage s-au împărtășit multe povești din turnee, concerte și carierele noastre muzicale de pe cele două continente... ne-am simțit bine și apropiați și așteptăm cu mare drag să ne reîntâlnim. După concertul Compact/Morre din Montreal am avut plăcerea să călătoresc împreună cu băieții de la Compact spre Toronto și m-am simțit de parcă ne cunoaștem de când lumea.

Pe când un concert Morre din nou în România?

Este o întrebare excelentă. Cu siguranță ne dorim că muzică noastră să fie ascultată și în România. Așteptăm să fim invitați și vom fi acolo cu mare drag.

„To sum up Morre, they are like a Led Zeppelin Pinot Noir”, a scris la un moment dat Craig Wettner de la Blogs N’ Roses. Dumneavoastră cum ați descrie stilul trupei?

Este un review frumos și flatant cu siguranță. Muzică noastră este onestă și vine din suflet. Fiecare ascultător ne poate descrie în modalități diferite și prin prisma lor (exemplul dat de Blogs N' Roses). Muzica noastră are multe influențe de rock, metal, blues, folk, country, americană și câteodată nuanțe orientale prin scară minor-armonic. Consider stilul Morre a fi hard rock cu un „World sound".