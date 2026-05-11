Misterul „sinelui-fantomă” din momentul pregătit de Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Pe ce loc este România înainte de semifinala din 14 mai

România intră în linie dreaptă spre semifinala Eurovision 2026 de la Viena, după ce Alexandra Căpitănescu a atras reacții favorabile în urma celor două repetiții oficiale, mai ales după apariția în coregrafie a unui nou personaj, „sinele-fantomă”.

Delegația României la Eurovision Song Contest 2026 se bucură de un val de reacții pozitive la Viena, acolo unde Alexandra Căpitănescu, reprezentanta țării noastre, reușește să capteze atenția publicului printr-un moment scenic construit în jurul emoției și expresivității artistice.

După cele două repetiții oficiale, reacțiile venite din partea fanilor internaționali și a comunității Eurovision au fost favorabile, iar România a urcat în clasamentele neoficiale ale publicului. În prezent, Alexandra Căpitănescu se află pe locul al treilea în votul fanilor, după Finlanda și Danemarca, depășind inclusiv Suedia, notează Click!.

Ascensiunea vine după cea de-a doua repetiție oficială, care a reconfirmat viziunea artistică a echipei României, construită în jurul unui amestec de vulnerabilitate, tensiune dramatică și impact vizual.

Pe scena de la Viena, Alexandra Cîpitănescu a evoluat alături de cei patru colegi de trupă - Bogdan, Luca, Matei și Thomas – cu o coregrafie specială, în care elementele vizuale și interpretarea sunt puse în slujba mesajului artistic.

Cine este „sinele-fantomă” care apare în show-ul Alexandrei Căpitănescu

Cea de-a doua repetiție a adus și dezvăluirea celui de-al șaselea artist care completează momentul scenic al României.

Este vorba despre Daria Cristea, performerul care apare pe scenă îmbrăcată într-o pelerină albă și care contribuie la dimensiunea dramatică și simbolică a reprezentației.

Apariția sa are un rol bine definit în conceptul artistic al show-ului. Personajul în alb reprezintă „sinele-fantomă”, aflat în strânsă legătură cu versurile piesei interpretate de Alexandra Căpitănescu și, în același timp, o proiecție simbolică a artistei, prezența acestui personaj sugerând lupta interioară și fragilitatea emoțională care se regăsesc în mesajul melodiei.

Între cele două repetiții, echipa de producție a lucrat la ajustări tehnice și de filmare pentru a evidenția intensitatea interpretării și relația dintre personajele construite pe scenă.

Totodată, au fost publicate și primele imagini video din momentul artistic al României, acestea putând fi urmărite pe contul oficial de YouTube al Eurovision Song Contest.

România va intra în concurs cu numărul 03, în prima parte a celei de-a doua semifinale Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai.

În aceeași semifinală, Alexandra Căpitănescu va concura alături de reprezentanții Albaniei, Danemarcei, Armeniei, Ciprului, Elveției, Norvegiei, Azerbaidjanului, Luxemburgului, Maltei, Bulgariei, Australiei, Ucrainei, Cehiei și Letoniei.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de TVR 1 în zilele de 12, 14 și 16 mai, de la ora 22:00.

Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Cele mai bune rezultate obținute de România în istoria competiției rămân clasările pe locul al treilea obținute de Luminița Anghel & Sistem, la Kiev în 2005, și de Paula Seling și Ovi, la Oslo în 2010, precum și locul al patrulea câștigat de Mihai Trăistariu la Atena, în 2006.