Bebe Rexha, în premieră în România. Artista se află în line-up-ul celei de-a 8-a ediții a festivalului Untold

Pe 3 august, universul UNTOLD își va deschide porțile pentru sutele de mii de fani care se vor bucura alături de cei mai mari artiști și DJ-I ai lumii.

Între 3 și 6 august, Cluj-Arena va oferi show-uri în premieră, datorită unor artiști live care ajung pentru prima dată în România.

Bleta "Bebe" Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală, colaborarea cu David Guetta pentru “I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și un trofeu în cadrul MTV EMA 2022 la categoria “Best Collaboration”. Este una dintre premierele pregătite de creatorii experienței UNTOLD pentru cea de-a 8-a ediție a festivalului.

Înainte de a fi un nume relevant în industria muzicală, Bebe a câștigat premiul la categoria “Best Teen Song Writer” oferit de National Academy of Recording Arts & Science în cadrul galei Grammy Day.

După ce a semnat un contract cu gigantul Warner Music, Bebe a fost recunoscută pentru contribuția adusă la uriașul succes a lui Eminem “The Monster”, piesă care a câștigat un Grammy la categoria Best Rap/Sung Performance. A continuat să compună pentru Shinee, Selena Gomez și Nick Jonas.

După această perioadă au apărut și colaborările de succes cu Nicki Minaj, Afrojack , cu G-Eazy pentru "Me, Myself & I" (1,158 miliarde de accesări), "In the Name of Love" alături de Martin Garrix care a ajuns la un număr de peste 1,263 miliarde de ascultări pe Spotify sau “Meant To Be” (feat. Florida Georgia Line), o altă producție care a trecut de 1 miliard de ascultări (1,244).

"I'm a Mess", single-ul de promovare pentru albumul “Expectations”, a fost nominalizat la cea de-a 61-a ediție a premiilor Grammy, la categoriile Best New Artist și Best Country Duo/Group Performance. În 2021 Bebe Rexha și-a lansat albumul “Better Mistakes”, în care a inclus colaborarea cu Doja Cat pentru “Baby I’m Jealous”, single recompensat cu Discul de Aur pentru vânzari record.

În momentul în care David Guetta a făcut echipă cu Bebe Rexha pentru o versiune rework a unei piese clasice, „Blue (Da Ba Dee)”, lansată de trio-ul italian Eiffel 65 în 1998, nimeni nu a putut să intuiască succesul uriaș al acestei colaborări. Piesa a fost nominalizată la Brit Awards, Qmusic Awards, iHeart Radio Music Awards și la Grammy.

Nu a fost nevoie de foarte mult timp din momentul lansării, 26 august 2022, pentru ca versiunea francezului “I’m Good (Blue)” să marcheze un prim record: 140 de milioane de ascultări în prima săptămână de la lansare și locul 1 în UK Singles Chart. La nouă luni de la lansare, “I’m Good (Blue)” se află în toate clasamentele lumii.

Anul trecut, Guetta și Rexha au intrat în compania selectă a celor mai ascultați cinci artiști din lume, alături de Ed Sheeran, The Weeknd, Justin Bieber sau Harry Styles.

Single-ul “I’m Good (Blue)” a fost recompensat cu trei discuri de platină în Brazilia și Canada, dublu platină în Norvegia, Australia, Elveția, Statele Unite, iar la început de 2023 a intrat în clubul select al pieselor care au trecut de 1 MILIARD de accesări pe Spotify.

Cu peste 12 miliarde de stream-uri pe platforma Spotify, Rexha și-a lansat noul album solo, “BeBe”, un material discografic de orientare dance la care a colaborat cu artiști precum Snoop Dogg (“Satellite”), David Guetta și o apariție surpriză, Dolly Parton.

UNTOLD e lumea în care muzica e limbaj universal, în fiecare an acest univers magic scrie o poveste care creează un culoar între lumea reală și o lume fantastică, plină de personaje mitice și decoruri unice. Povestea din 2023 se scrie în perioada 3-6 august.

În 2022, festivalul a ocupat locul 9 în clasamentul celor mai mari 100 de festivaluri din lume și a devansat festivaluri cu tradiţie precum Lollapalooza, Burning Man, Sziget, Parookaville sau Mysteryland.