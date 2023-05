3 luni până la UNTOLD! Votează experiența preferată de festival în Top 100 festivaluri din lume

Mai sunt 3 luni până la festivalul UNTOLD! Iar fanii din întreaga lume au ocazia să voteze experiența preferată de festival în Top 100 cele mai bune festivaluri de pe planetă.

An de an organizatorii de evenimente încearcă să ofere mai mult decât un line-up, pentru că fanii de festival sunt în căutare de experiențe inedite. Nimic nu se compară cu senzația pe care o trăiești împreună cu grupul de prieteni, pe marile arene, la malul mării, în mijlocul unui mare oraș sau într-o cetate medievală. Această creativitate este răsplătită în fiecare an cu ajutorul fanilor, care sunt invitați să voteze experiența favorită de festival în cadrul celui mai mare poll dedicat industriei de evenimente.

Liniile de vot în Top 100 Festivals, clasament realizat de DJ Mag, au fost deschise pe data de 26 aprilie și se încheie pe 21 iunie. Fanii din întreaga lume pot vota festivalurile preferate pe vote.djmag.com.

România se află pe harta marilor evenimente la nivel global datorită celor două festivaluri UNTOLD și Neversea, care anul trecut au ocupat locul 9, respective locul 51 in Top 100 Festivals.

Festivalul UNTOLD se rezumă la emoție. De la emoția de a fi prezent la fiecare capitol din această poveste, până la emoția vizuală creată de sistemele de lumini și de vestimentația numeroaselor personaje care dau culoare acestei experiențe. Timp de patru zile, sute de mii de oameni trăiesc împreună în acest univers care creează un culoar între lumea reală și o lume fantastică, plină de personaje mitice și decoruri unice.

UNTOLD e lumea în care muzica e limbaj universal și, în fiecare an, acest univers magic scrie o poveste. În 2022 festivalul ocupa locul 9 în clasamentul celor mai mari 100 de festivaluri din lume și a devansat festivaluri cu tradiţie precum Lollapalooza, Burning Man, Sziget, Parookaville sau Mysteryland.

Dacă ai experimentat bucuria autentică a universului UNTOLD sau ai stat până la răsărit alături de gașca de prieteni la festivalul Neversea, e momentul să te implici în procedura de votare: vote.djmag.com.

Neversea are loc în perioada 6 – 9 iulie, în Constanța, iar festivalul UNTOLD va avea loc în Cluj-Napoca în perioada 3-6 august 2023.