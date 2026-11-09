A murit compozitorul Florian Lungu, cel mai cunoscut critic român de jazz. „Moșu” avea 83 de ani

Florian Lungu a murit. Realizator de emisiuni de radio şi televiziune, compozitor, muzicolog şi profesor, pianist, aranjor si compozitor de teme de jazz, Moșu’, așa cum este cunoscut în lumea muzicală, și-a legat numele de aproape toate festivalurile și concertele de jazz din România de la sfârșitul anilor ‘70 până în prezent.

Florian Lungu, personalitate a muzicii românești Foto: Nedici Dragoslav

Vestea trecerii în neființă a lui Florian Lungu a fost dată de bunul său prieten, Mike Godoroja, cu care a prezentat emiuni la TVR.

„Nu știu cum să scriu acest text... A plecat Florian Lungu...Moșu...in dimineața asta ! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odata cu Tiberian, Nicolas Simion și acum Moșu”, a scris pe Facebook Mike Godoroja.

Florian Lungu s-a născut la 5 ianuarie 1943, în București, într-o familie de muzicieni, tatăl său fiind compozitor și dirijor de cor, iar mama sa fiind pianistă și unul din fondatorii corului Madrigal.

A fost pasionat de absolut tot ce ținea de tehnică, a dorit să se facă inginer, a studiat pentru o vreme pianul și, în cele din urmă, în anul 1960, a fost admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (actuala „Universitate Naţională de Muzică”) din Bucureşti.

În anul 1966, a aboslvit Examenul de Stat la Conservator, apoi, după satisfacerea Serviciului militar cu termen redus, a activat ca profesor la Liceul de Muzică din Giurgiu (1966–1967).

În 1967 dat concurs la Radio pentru postul de maestru de sunet, însă cum contracandidatul său, Florin Bogardo, a câștigat concursul, a intrat în instituție ca redactor muzical.

A fost redactor la secţia creaţie-repertoriu (1967–1970) şi redactor / realizator de emisiuni la secţia de muzică uşoară şi jazz (începând cu anul 1970), la Radiodifuziune.

Inițial i-a fost imposibil, în acea vreme, să impună la Radio o emisiune cu profil de jazz, având în vedere că celebrul Cornel Chiriac, fugise în Germania, unde își continua, la „Radio Europa Liberă”, emisiunile de jazz avute în țară, scrie Rador.

Florian Lungu a realizat emisiunea „Estrada duminicală”, cu muzică și texte umoristice pe care le scria pentru Dem Rădulescu sau Rodica Mandache, perioadă în care a reușit să strecoare în programul tipărit al radioului un ciclu de jazz românesc.

A fost organizator şi co-organizator a zeci de festivaluri şi concerte în capitală şi în ţară.

A prezentat majoritatea festivalurilor (Bucureşti, Sibiu, Braşov, Cluj, Iaşi, Costineşti, Craiova, Satu Mare, Galaţi, Timişoara, Arad, Gărâna, Lugoj, Jimbolia, Victoria, Piatra Neamţ) şi concertelor de jazz, de blues din capitală ori alte centre culturale ale ţării (din 1977 până în prezent), a susţinut comunicări ştiinţifice, referate, conferinţe, expuneri ilustrate audio-video în cluburi de jazz, a realizat emisiuni radio de muzică pop, electronică, rock, muzică simfonică şi corală etc.

Din 2 aprilie 2009 a revenit pe micul ecran împreună cu Mihai Godoroja, ambii semnând emisiunile săptămânale “Unora le place”, difuzate pe TVR 1 apoi pe TVR 2.

Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România și a scris muzică simfonică, de cameră și muzică uşoară.

I s-a decernat titlul de „profesionist de excepţie” ca realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune, în 2003 a primit din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, la Festivitatea de acordare a distincţiilor pentru anul 2002, „Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate audiovizuală”, iar din partea Preşedinţiei României, a primit, tot în anul 2003, Ordinul „Meritul Cultural în rang de Cavaler”.