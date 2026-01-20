Video Limbaj extrem de vulgar în subtitrarea unui film în care joacă și Sebastian Stan, difuzat de AXN

Subtitrările în limba română ale filmului „Eu, Tonya”, în care joacă și actorul român Sebastian Stan, au stârnit controverse, după ce limbajul extrem de vulgar a fost tradus direct, fără nicio atenționare 18+.

Subtitrările conțineau înjurături pe tot parcursul filmului, inclusiv expresii foarte dure din limbajul străzii, potriviit paginademedia.

Filmul, inspirat din viața patinatoarei Tonya Harding, îi mai are în distribuție pe Margot Robbie, nominalizată la Oscar pentru rolul principal, și pe Allison Janney, care a câștigat Oscarul pentru rol secundar.

În subtitrările difuzate de AXN au fost surprinse expresii precum: „mă doare-n c..r”, „îmi sugi... ” sau „F morții mă-tii”, cuvântul „că..t” apărând de mai multe ori.

AXN face parte din grupul Antenna Entertainment.

Deși postul se adresează publicului din România, emisia se realizează din Budapesta, iar conținutul nu este gestionat local.