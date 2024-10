Cum răspunde Sebastian Stan, vedeta filmului „The Apprentice”, la cuvintele dure ale lui Trump: „inspiră violență”

Vedetele unui film recent lansat despre Donald Trump, actorii Jeremy Strong și Sebastian Stan, au declarat pentru BBC că sunt îngrijorați de faptul că violența ar putea fi incitată de criticile candidatului la președinția SUA la adresa filmului.

Fostul președinte a încercat să blocheze lansarea recentă a filmului The Apprentice - care a avut loc cu mai puțin de o lună înainte de alegerile prezidențiale din SUA.

Duminică, într-o postare pe rețelele de socializare, Trump i-a numit pe oamenii implicați în realizarea filmului „Gunoaie umane”.

Stan a spus că el crede că aceste comentarii „inspiră violența”, în timp ce Strong a spus că a început să simtă că situația este „ușor periculoasă” după postarea lui Trump, scrie bbc.com.

Trump a afirmat, de asemenea, că filmul a fost „fals” și o „treabă de mântuială” lansată chiar înainte de votul din 5 noiembrie „pentru a încerca să afecteze” campania sa.

Realizatorii filmului au apărat acuratețea istorică a filmului într-un interviu acordat emisiunii Today de la BBC Radio 4.

Întrebat în timpul interviului dacă a simțit teamă sau îngrijorare cu privire la apariția sa în film, Strong a răspuns „Nu a fost cu adevărat până ieri că am simțit un sentiment de acest lucru se simte ușor precar și ușor periculos și fiind în vizorul momentului.”

El a spus că Trump care l-a vizat pe scenaristul filmului, Gabe Sherman - numindu-l „om de nimic” și punându-i la îndoială acreditările - a declanșat un aflux de ură.

„Ieri Sherman a fost bombardat cu amenințări, amenințări cu moartea, ură antisemită”, a spus Strong.

Strong a remarcat utilizarea de către Trump a cuvintelor „gunoi uman”, despre care actorul a spus că „este un termen folosit de Hitler și Stalin” și alți dictatori.

Stan, la rândul său, a spus că comentariile au fost „dezbinătoare. Inspiră violență, o amenințare”.

„Mulți oameni acum, datorită lui, simt că au această permisiune de a se comporta ca niște animale, iar tot ce am încercat cu siguranță să facem este să inspirăm o conversație... față de o persoană care se autointitulează liderul lumii libere și care va candida la președinție”.

Sebastian Stan spune că Trump „ar trebui să fie recunoscător” pentru filmul controversat

The Apprentice este plasat în anii '70 și '80, când Trump, interpretat de Stan, începea să își facă un nume ca om de afaceri în New York.

Filmul se concentrează pe relația lui Trump cu avocatul și mentorul Roy Cohn (interpretat de Strong din Succession), care i-a insuflat lui Trump anumite valori, cum ar fi să nu recunoască niciodată înfrângerea.

Ambii actori au menționat că cercetarea amplă a filmului a fost „bazată pe înregistrări istorice”.

„Este un film, dar cred că este un film responsabil”, a spus Strong. „Cred că am urmărit cu toții veridicitatea. Nu am încercat să îl denigrăm pe Trump, ceea ce cred că mulți oameni cred că este singurul motiv pentru care am făcut acest film”.

Actorul a adăugat că el crede că „arta este menită să spună adevărul puterii”.

Scenaristul filmului, Sherman, a declarat la începutul acestei săptămâni, la premiera de la Londra, că este „fericit că el (Trump) acordă atenție filmului. Înseamnă că atinge un nerv”.