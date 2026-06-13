„Fjord” de Cristian Mungiu, premiat cu Palme d'Or, ajunge în avanpremieră în 90 de cinematografe din țară

Pelicula „Fjord” realizată de regizorul Cristian Mungiu și recompensată anul acesta cu premiul Palme d'Or, poate fi văzut în avanpremieră sâmbătă, într-o proiecție unică, organizată simultan în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară.

Proiecția începe la ora 19:00, iar regizorul a subliniat că filmul transmite un mesaj despre toleranță şi conviețuire.

Biletele pentru avanpremieră au fost puse în vânzare pe 2 iunie, potrivit Agerpres.

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film, cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Cristian Mungiu primit pentru „Fjord” patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).

„Fjord” marchează debutul lui Mungiu în limba engleză și este primul său film după producția din 2022, R.M.N.. Noul proiect explorează povestea unei familii româno-norvegiene stabilite într-o comunitate izolată din apropierea unui fiord din Norvegia. În centrul acțiunii se află un cuplu interpretat de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, care se confruntă cu intervenția serviciilor sociale într-un caz tensionat legat de creșterea copiilor și limitele educației parentale.

„Nu există bani nici în bugetul de producție al filmului, nici după, pentru a promova acest film. Se produc niște filme, dar ele au un impact minimal, pentru că nu există locuri de exploatare, nu există bugete de distribuție”, a afirmat cunoscutul regizor.

El speră să obțină sprijin din mediul privat pentru campania filmului „Fjord”, selectat automat în cursa pentru Oscar datorită unei noi reguli a Academiei Americane de Film. Potrivit acestuia, o campanie reală pentru Oscar necesită un buget de „între 5 şi 10 milioane de euro”, sumă imposibil de acoperit din fonduri românești. Filmul are însă „cel mai puternic distribuitor pentru genul ăsta de film” și este susținut de actori care pot participa la promovare.