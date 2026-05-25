search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Presa germană: Europa văzută prin filtrul Mungiu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După decernarea Palme d’Or, mass-media germană nu discută aproape deloc dacă Fjord-ul lui Cristian Mungiu este un film frumos sau o producție bine realizată. Ci dacă Europa mai poate trăi cu propriile contradicții.

Cel mai prestigios trofeu cinematografic european i-a revenit de două ori lui Cristian Mungiu
Cel mai prestigios trofeu cinematografic european i-a revenit de două ori lui Cristian Mungiu

O lectură a cronicilor germane dedicate premiilor celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes scoate în evidență o veritabilă hartă a anxietăților europene proiectate prin producția care a plecat de pe Croazetă cu premiul suprem, Palme d’Or.

Alegerea juriului pentru Fjord-ul lui Cristian Mungiu generează o negociere a spaimelor ideologice ale Europei. Se vorbește, în ziarele din Germania, despre limitele toleranței liberale, se ridică o oglindă în fața disconfortului occidental față de estul continentului. Filmul cineastului român este tratat ca o scenă de confruntare între discursul woke și conservatorismul religios, iar cronicarii fac un pas înapoi, abținându-se de la a stabili care poziție este corectă sau, mai ales, morală.

Aproape toate articolele insistă obsesiv pe trăirea ambivalentă, pe disconfort și pe lipsa răspunsurilor simple. Creația cinematografică și tehnica lui Cristian Mungiu sunt aproape trecute cu vederea. Puține remarci se concentrează pe interpretare (iar acelea sunt, desigur, apreciative). Despre arta regizorului, reținem că, prin cadre largi, ”calme și transparente”, se ferește de la a împinge privirea, de a îndrepta spectatorul înspre una sau alta dintre tabere.

”Un prezent pretins modern”

La Berlin, Tageszeitung evocă, din titlu, ”Dreptul de a crede ceva greșit” și lasă întrebări fără răspuns, lucru mai puțin obișnuit pentru ziarul apropiat cercurilor ecologiste, care are, de regulă, păreri ferme: ”Cum se raportează o majoritate deschisă și tolerantă la minorități care nu sunt interesate decât într-o anumită măsură de această deschidere?”, când ”adulții (...) arată de ambele părți puțină toleranță pentru opinii diferite de ale lor”. Fjord, ”cel mai controversat film”, ”vorbește mai degrabă despre îndoială decât despre certitudini de neclintit”. E un risc pe care, spune TAZ, Mungiu și-l asumă. 

Cristian Mungiu, după câștigarea celui de-al doilea Palme d'Or, pentru filmul Fjord
Cristian Mungiu, după câștigarea celui de-al doilea Palme d'Or, pentru filmul Fjord


”Prin regia sa sobră”, observă Süddeutsche Zeitung, Mungiu ”nu vrea în mod deliberat să ofere răspunsuri simple, ci provoacă spectatorul să-și pună la îndoială propriile convingeri, și măcar să le respecte pe ale celorlalți, chiar dacă nu coincid cu propriile valori”. Și, adaugă ziarul de stânga care apare la München, ”este o privire sumbră asupra unui prezent pretins modern, în care aproape nimeni nu mai privește dincolo de propriile prejudecăți°. Concluzia bavarezilor: ”Este pe deplin meritat”.

Excesele credinței și ale iluminismului

Filmul lui Mungiu a produs ecouri foarte diferite ideologic, de la stânga culturală până la presa religioasă și zona critică anti-woke. Domradio este platforma media al Arhidiecezei Catolice de Köln (Erzbistum Köln), una dintre cele mai mari structuri catolice din Germania și printre cele mai influente din Europa. Nu este o voce populistă, nici radical religioasă.A reacționat, cel mai probabil, pentru că, pe lângă Palme d’Or, printre celelalte patru premii obținute de Fjord se numără și cel acordat de juriul ecumenic, care a văzut filmul drept un avertisment puternic asupra pericolelor ”născute din excese ideologice”, nu doar în domeniul credinței, ci și în interiorul unei societăți iluminate, unde și procedurile statului sau ale societății civile, în cazul dat, cele din Norvegia, ”pot fi pervertite când sunt reduse la simple reguli”. Mungiu explorează ”limitele societății liberale” și o face, mai observă Domradio, cu ”mare abilitate narativă”.

Reacțiile exagerate alimentează fundamentaliștii

Analiza apărută pe site-ul Telepolis, una dintre cele mai vechi publicații online germane, evocă tradiționalul ”teritoriu cinematografic al lui Cristian Mungiu: ciocnirea dintre credințe, etnii, sisteme ideologice de referință, valori culturale și bariere identitare. Și toate acestea străbătute de o ironie amară și tăioasă”. Regizorul român ”pune pe același plan ideologia woke și fanatismul religios, fără să dea dreptate vreuneia dintre tabere”. Dar, notează site-ul care găzduiește dezbateri despre politică, societate sau cultură digitală, Fjord ”arată cum reacțiile exagerate ale statului alimentează propaganda religioasă”, cum ”autoritățile, prin reacția lor exagerată, oferă fundamentaliștilor o scenă publică”.

Sebastian Stan actorul româno-american care a obținut în 2025 Globul de Aur la Hollywood
Sebastian Stan actorul româno-american care a obținut în 2025 Globul de Aur la Hollywood

Filmul ”își extrage forța din disconfortul pe care îl provoacă”, este ”provocator și curajos”, ”nu oferă nici rețete, nici consolări”, ci ”ne contestă propriile convingeri”. Este despre o Europă ”în care ciocnirea culturilor se află în centrul dezbaterii, și în care, simultan, se dezvoltă o luptă pentru controlul narațiunii politice și sociale” și unde ”cancerul fundamentalismelor devorează totul”.

”Mungiu nu lasă lucrurile să se liniștească”, mai scrie Telepolis, și enumeră ”dialectica dintre toleranța religioasă și secularismul liberal occidental (...) dintre atavismele evanghelice și progresismul puritan al țărilor nordice”. În rezumat, ”două ideologii totalitare, două viziuni intolerante asupra lumii se luptă între ele.”

Fjord este un film inconfortabil, care ironizează atât progresismul hiper-birocratic occidental, cât și fundamentalismul religios est-european, este opinia ziarului liberal berlinez Tagesspiegel, sub titlul ”Uneori, cinematografia are voie să fie și puțin enervantă”. Mungiu nu propune identificarea cu vreuna din tabere: nici cu ”norvegienii progresiști, cu standardele lor morale hiper-birocratizate”, nici cu ”evangheliştii excentrici din Transilvania”, cărora le spune, la un moment dat, ”gloată evanghelistă din hinterlandul est-european”. Cotidianul observă ”o ușoară ironie mușcătoare, care poate fi interpretată însă și ca satiră” și ”înțepătură malițioasă”, cum ar fi o întrebare-clișeu a ultimelor decenii: ”Sunt acești est-europeni, până la urmă, integrabili în bastionul nostru liberal al valorilor vest-europene?”.

Înainte de Fjord, Renate Reinsve a mai jucat alături de Sebastian Stan în A Different Man
Înainte de Fjord, Renate Reinsve a mai jucat alături de Sebastian Stan în A Different Man


”Fronturile din Fjord sunt înghețate”

Der Spiegel, cea mai citită revistă germană, este convinsă că se știa de mult că Fjord-ul lui Mungiu va termina undeva sus ediția 2026 a Festivalului de la Cannes, la fel ca Minotaurul lui Andrei Zviaghințev. Cronica publicată în ediția electronică a săptămânalului regretă, se face purtătorul de cuvânt al nostalgicilor, care resimt absența marilor producții și, mai ales, a vedetelor hollywoodiene

Bayerischer Rundfunk, radioteleviziunea publică din landul Bavaria, este de părere că Festivalul de la Cannes 2026 a unit arta și politica și notează: Fjord este ”despre obtuzitate birocratică și fanatism religios (...) o pledoarie pentru mai multă empatie și mai multă toleranță, și pentru mai puțin fundamentalism”.

Dincolo de Alpi, în Elveția, publicația conservatoare de limbă germană Neue Zürcher Zeitung constată că ”Mungiu nu își asumă un verdict” dar conchide: ”Frumusețea rece a peisajului nordic lasă să se înțeleagă că fronturile sunt înghețate”.Poate că adevăratul merit al lui Mungiu nu este unul cinematografic, ci că obligă fiecare tabără să se dea de gol sau chiar să se trădeze, prin felul în care reacționează la film. Cine știe cum va fi în sălile de cinematograf, cum se vor poziționa spectatorii, dar acum, în prima zi de luni după decernarea Palme d’Or, la cald, aproape fiecare articol ajunge, inevitabil, să vorbească destul de mult despre semnatarii textelor și despre Europa acestora.

Cristian Ștefănescu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
ULTIMA ORĂ! Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat
fanatik.ro
image
Cine sunt românii care conduc filiala firmei americane ce a semnat un contract de peste 3 milioane de dolari de consultanță cu Administrația Prezidențială
libertatea.ro
image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ilie Dumitrescu, în culmea fericirii: ”Sunt mândru de tine și te iubesc!”
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul 2 la Roland Garros. Când joacă
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
observatornews.ro
image
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
cancan.ro
image
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Ce influențează cel mai mult valoarea pensiei în România și cum poți obține un punctaj mai mare. Ce perioade de muncă aduc cei mai mulți bani
playtech.ro
image
Florinel Coman, revenire spectaculoasă la FCSB în vară?! Meme Stoica a început mutările în mercato: “E copilul nostru! Azi am făcut primele oferte”
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
digisport.ro
image
Gestul uimitor pe care l-a făcut un bărbat înainte cu 2 luni să câștige peste jumătate de milion de dolari la loto: „Povestea mea îi va încuraja pe alții să facă lucrul corect”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Marte în Taur formează pătrat cu Pluto retrograd în Vărsător pe 25 mai! Cele trei zodii lovite de ghinion
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică