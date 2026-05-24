Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Maia Sandu, felicitări pentru Cristian Mungiu. Regizorul român are rădăcini în Republica Moldova

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat, duminică, pe regizorul Cristian Mungiu pentru premiul obţinut la Festivalul de Film de la Cannes cu filmul Fjord.

Cristian Mungiu a fost premiat de Maia Sandu în 2024 FOTO: Facebook/Maia Sandu
“Felicitări lui Cristian Mungiu pentru câştigarea celui de-al doilea Palme d’Or la Festivalul de la Cannes, cu filmul „Fjord”!Este o mare bucurie să vedem un cineast de renume, cu rădăcini în Republica Moldova, care, prin originalitate şi autenticitate, produce filme memorabile ce emoţionează şi inspiră publicul de pe întregul continent.

Filmele lui Mungiu sunt, înainte de toate, dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate. Această capacitate de a pune întrebări esenţiale cu onestitate şi curaj artistic este cea care îi aduce, din nou, recunoaşterea celei mai înalte scene cinematografice din lume”, a notat Maia Sandu pe Facebook.

În martie 2024, Maia Sandu i-a oferit „Ordinul de Onoare” regizorului român Cristian Mungiu. Maia Sandu i-a înmânat ordinul la Cahul, acolo unde potrivit preşedintei s-a născut bunica regizorului, care a lnasat cu acea ocazie cartea „Tania Ionașcu, bunica mea. O biografie basarabeană”. O carte de amintiri, scrisă sensibil și cu migală, un portret al bunicii sale pentru care acasă era Basarabia cea dinainte de invazia sovietică. 

”Scriu rândurile acestea într-un moment când mă apropii de vârsta Bunicii mele de când am început să am primele amintiri cu ea. Mi se părea bătrână pe atunci, cum ţi se par obligatoriu bunicii când ești copil. Încep însă să am sentimentul, astăzi, că nu atât pentru ea am hotărât să-i consemnez viaţa, nu doar ca să-i dau ei sentimentul că n-a trăit degeaba – căci nu știu dacă Bunica era așa de obsedată de zădărnicie –, ci mai mult pentru mine, ca să pot eu accepta mai ușor zădărnicia vieţii ei – și a vieţii în general", scrie Mungiu în carte.

  În decretul semnat atunci de președinta Maia Sandu sunt menționate meritele deosebite în dezvoltarea și promovarea artei cinematografice și în afirmarea cinematografiei românești pe plan internațional, precum și pentru contribuție substanțială la consolidarea dialogului cultural dintre R. Moldova și România.  

