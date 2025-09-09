search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video 1.500 de actori și regizori boicotează instituțiile de film israeliene: „Răspundem apelului cineaștilor palestinieni”

0
Război în Israel
0
Publicat:

Aproximativ 1.500 de actori, regizori și profesioniști din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo, au anunțat că nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene, pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza.

Actori și regizori boicotează instituțiile de film israeliene FOTO: Captură video
Actori și regizori boicotează instituțiile de film israeliene FOTO: Captură video

„În acest moment de criză, când multe dintre guvernele noastre autorizează carnagiul din Gaza, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde la această complicitate”, au transmis semnatarii scrisorii, printre care regizorul Yorgos Lanthimos și actrițele Ayo Edebiri și Tilda Swinton, potrivit The Guardian.

Acțiunea, inițiată de grupul Film Workers for Palestine, este inspirată de boicotul cultural din Africa de Sud din timpul apartheidului, în special de mișcarea Filmmakers United Against Apartheid.

Festivaluri și companii vizate

Scrisoarea precizează că obiectivul concret al campaniei este încetarea colaborării cu festivaluri, cinematografe, posturi TV și companii de producție care, potrivit semnatarilor, „se fac vinovate de disculparea sau justificarea genocidului și apartheidului”.

Sunt menționate, printre altele, Festivalul de Film de la Ierusalim și Festivalul Internațional de Documentare DocAviv, despre care autorii scrisorii spun că „continuă să colaboreze cu guvernul israelian”.

„Marea majoritate a companiilor israeliene de producție și distribuție cinematografică, a agenților de vânzări, a cinematografelor și a altor instituții cinematografice nu au recunoscut niciodată pe deplin drepturile internaționale recunoscute ale poporului palestinian în integralitatea lor”, se arată în scrisoare.

Totuși, semnatarii au precizat că „există, totuși, unele entități cinematografice israeliene care nu sunt complice”, fără a le nominaliza.

„Răspundem apelului cineaștilor palestinieni”

Printre susținători se numără și Ava DuVernay, Riz Ahmed și Josh O’Connor. Răspundem apelului cineaștilor palestinieni, care au îndemnat industria cinematografică internațională să refuze tăcerea, rasismul și dezumanizarea”, se subliniază în text.

Citește și: Un milion de palestinieni din Gaza vor fi strămutați în cadrul ofensivei anunțate, estimează Israelul

Organizatorii subliniază că apelul vizează „complicitatea instituțională, nu identitatea” și nu se îndreaptă împotriva persoanelor de naționalitate israeliană.

Alte apeluri similare

După atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și ofensiva israeliană din Gaza, mai multe grupuri de artiști au lansat apeluri publice. La sfârșitul lunii august, colectivul italian Venice4Palestine a cerut Festivalului de la Veneția să „adopte o poziție clară și lipsită de ambiguitate” față de acțiunile Israelului, scrisoarea fiind semnată de 2.000 de persoane, inclusiv Guillermo del Toro și Ken Loach.

Anterior, la Cannes, aproximativ 900 de artiști, printre care Juliette Binoche, Pedro Almodóvar, Joaquin Phoenix și Susan Sarandon, au semnat o petiție prin care denunțau tăcerea” cu privire la „genocidul” din Gaza.

Bilanțul conflictului

Atacul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, s-a soldat cu 1.219 morți, majoritatea civili, potrivit AFP, pe baza datelor oficiale israeliene.

Ca răspuns, ofensiva israeliană în Fâșia Gaza a provocat moartea a cel puțin 64.368 de persoane, conform Ministerului Sănătății din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas, dar ale cărui date sunt considerate credibile de ONU.

Filme

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
digi24.ro
image
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
stirileprotv.ro
image
Ce a făcut PREȘEDINTELE în 100 de zile de mandat. România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
fanatik.ro
image
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
"Minunea" de la Priștina: Kosovo a răpus naționala de 445.000.000 de euro! Surpriză de proporții
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda
observatornews.ro
image
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cât este acum salariul net în Germania? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro
playtech.ro
image
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Elena Udrea și Ioan Varga au pornit ”războiul”: ””Nu a dat banii. A înșelat peste 200 de familii”
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. Femeia a lăsat asta cu limbă de moarte: „Nu am mai reușit să fac lucrul acesta”
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii, dezvăluire şocantă. Pe ce comisioane se duc banii pensionarilor
romaniatv.net
image
Pensiile, distribuite doar pe card. Ministrul Muncii vine cu anunțul
mediaflux.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
click.ro
image
Patru semne zodiacale intră într-o nouă etapă după Eclipsa totală de Lună din septembrie 2025. Urmează schimbări radicale în viața acestor nativi
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”

OK! Magazine

image
Prințul Harry, din nou pe meleaguri britanice. De la mormântul bunicii, la gala șic a Premiilor WellChild

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas