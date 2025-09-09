Aproximativ 1.500 de actori, regizori și profesioniști din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo, au anunțat că nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene, pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza.

„În acest moment de criză, când multe dintre guvernele noastre autorizează carnagiul din Gaza, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde la această complicitate”, au transmis semnatarii scrisorii, printre care regizorul Yorgos Lanthimos și actrițele Ayo Edebiri și Tilda Swinton, potrivit The Guardian.

Acțiunea, inițiată de grupul Film Workers for Palestine, este inspirată de boicotul cultural din Africa de Sud din timpul apartheidului, în special de mișcarea Filmmakers United Against Apartheid.

Festivaluri și companii vizate

Scrisoarea precizează că obiectivul concret al campaniei este încetarea colaborării cu festivaluri, cinematografe, posturi TV și companii de producție care, potrivit semnatarilor, „se fac vinovate de disculparea sau justificarea genocidului și apartheidului”.

Sunt menționate, printre altele, Festivalul de Film de la Ierusalim și Festivalul Internațional de Documentare DocAviv, despre care autorii scrisorii spun că „continuă să colaboreze cu guvernul israelian”.

„Marea majoritate a companiilor israeliene de producție și distribuție cinematografică, a agenților de vânzări, a cinematografelor și a altor instituții cinematografice nu au recunoscut niciodată pe deplin drepturile internaționale recunoscute ale poporului palestinian în integralitatea lor”, se arată în scrisoare.

Totuși, semnatarii au precizat că „există, totuși, unele entități cinematografice israeliene care nu sunt complice”, fără a le nominaliza.

„Răspundem apelului cineaștilor palestinieni”

Printre susținători se numără și Ava DuVernay, Riz Ahmed și Josh O’Connor. „Răspundem apelului cineaștilor palestinieni, care au îndemnat industria cinematografică internațională să refuze tăcerea, rasismul și dezumanizarea”, se subliniază în text.

Organizatorii subliniază că apelul vizează „complicitatea instituțională, nu identitatea” și nu se îndreaptă împotriva persoanelor de naționalitate israeliană.

Alte apeluri similare

După atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și ofensiva israeliană din Gaza, mai multe grupuri de artiști au lansat apeluri publice. La sfârșitul lunii august, colectivul italian Venice4Palestine a cerut Festivalului de la Veneția să „adopte o poziție clară și lipsită de ambiguitate” față de acțiunile Israelului, scrisoarea fiind semnată de 2.000 de persoane, inclusiv Guillermo del Toro și Ken Loach.

Anterior, la Cannes, aproximativ 900 de artiști, printre care Juliette Binoche, Pedro Almodóvar, Joaquin Phoenix și Susan Sarandon, au semnat o petiție prin care denunțau „tăcerea” cu privire la „genocidul” din Gaza.

Bilanțul conflictului

Atacul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, s-a soldat cu 1.219 morți, majoritatea civili, potrivit AFP, pe baza datelor oficiale israeliene.

Ca răspuns, ofensiva israeliană în Fâșia Gaza a provocat moartea a cel puțin 64.368 de persoane, conform Ministerului Sănătății din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas, dar ale cărui date sunt considerate credibile de ONU.