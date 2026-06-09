Rusia și Ucraina s-ar putea vedea obligate să revină la masa negocierilor. Politologul Cristian Nițoiu analizează, de la Londra, ce tensiuni majore mocnesc în culisele de la Moscova și Kiev și ce se întâmplă acum cu stabilitatea regimului lui Vladimir Putin.

Rusia și Ucraina se clatină ca doi boxeri epuizați sub avalanșa de croșee pe care și le aplică, dar continuă să lupte. Ambele țări se scufundă în criză, dar nu sunt singurele. Europa suferă în ultimii 5 ani, perioadă care coincide cu invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina.

Cele mai afectate sunt țările din Est, inclusiv România unde situația s-a complicat pe fondul temerilor legate de riscurile de securitate, iar partidele populiste cresc în sondaje de la o zi la alta. Pe fondul incertitudinilor și a problemelor de natură securitară și economică, lumea pare să aștepte pacea mai mult ca oricând, mai ales că un alt război, cel dintre SUA și Iran, macină economia globală.

Politologul Cristian Nițoiu este cercetător în Marea Britanie, la Loughborough University Londra, și este expert în fostul spațiu sovietic și politica externă a Rusiei și a Uniunii Europene. Într-un moment în care se vorbește mai mult ca oricând despre pace sau măcar despre arminstițiu, iar Rusia și Ucraina arată ca doi boxeri epuizați, Nițoiu explică de ce s-ar putea ca în curând cele două țări să fie nevoite să reia negocierile pe care le-au abandonat.

Rusia se clatină

Există unele semnale care vin din Rusia și care arată că inclusiv la nivelul elitelor există o anumită tensiune. Analiști militari și vloggeri cunoscuți care sunt legați de Kremlin critică tot mai mult faptul că armata rusă bate pasul pe loc în Ucraina, iar avansul trupelor invadatoare este tot mai lent.

Se pune, așadar, întrebarea dacă acestea ar fi semnele mult așteptate că puterea lui Vladimir Putin începe să se erodeze, iar unii dintre susținătorii săi ar începe să se gândească la înlocuirea acestuia.

„Succesul lui Putin de-a lungul celor 26 de ani în care a fost la putere a ținut mult de faptul că a fost capabil să modereze diverse grupări din societate. Și aș spune că aproape jumătate, adică vreo 30-40% din establishment-ul de acolo este mult mai radical decât Putin. Și aceștia sunt oamenii care sunt vocali în sensul ăsta, spun că Rusia ar trebui să fie mult mai dură pe câmpul de luptă. Acum, dacă suntem obiectivi și comparăm modul în care se acționează în unele puncte fierbinți de pe Glob și modul în care rușii au făcut-o, se poate spune că rușii au fost oarecum atenți în a nu crea distrugere pe scară largă a infrastructurii civile la nivel de politică de stat, deși cred că este foarte greu să controlezi ceea ce fac toți soldații pe teren. Sigur că au fost multe distrugeri, dar nu a fost o politică deliberată, precum vedem în alte zone de conflict în momentul ăsta”, spune Nițoiu.

Rușii de rând și ucrainenii sunt obosiți de război

Unul dintre motivele pentru care anumite ținte au fost până acum evitate țin de faptul că s-a vrut ca în Rusia să nu se inocoleze ideea că armata rusă luptă împotriva populației ucrainene.

„S-a ales această cale din rațiuni ce țin mai ales de faptul că nu au vrut să lase impresia în Rusia că armata rusă luptă într-un război ilegal. Pentru că, din punctul de vedere al propagandei ruse, pentru opinia lor publică, ideea principală pe care au reușit să o inocoleze prin maipulare este că rușii luptă într-un război necesar și legal, și că tot ceea ce fac ei nu este îndreptat împotriva poporului ucrainean, ci împotriva regimului pe care îl categorisesc nazist, care conduce Ucraina, din punctul lor de vedere. Și că nu au de ales, că sunt obligați. Dar, desigur, e foarte greu să controlezi ce fac toți ofițerii pe câmpul de luptă și deciziile pe care le au”, explică Cristian Nițoiu.

Cu toate acestea, apar și semnale că resursele Rusiei pentru război se împuținează. Chiar și resursa umană, în pofida superiorității evidente a Rusiei față de Ucraina, începe să se subțieze.

„Se pare că nu mai există un număr așa mare de soldați disponibili care ar putea să intervină în războiul din Ucraina. Există anumite informații că unele firme din Rusia trebuie să nominalizeze în funcție de mărimea și numărul de angajați pe care îi au câțiva angajați dispuși să meargă pe front. De exemplu, firmele cu 100 de angajați ar trebui să nominalizeze cel puțin 2-3 angajați care să meargă pe front. Firme cu 500, vreo 5 sau 7. Asta nu va cădea foarte bine pentru clasa de mijloc, mai ales pentru cei care lucrează în corporații. Sunt niște glume acum care circulă în Rusia, că dacă te cerți cu șeful într-o zi, a doua zi s-ar putea să te trezești pe front în Ucraina pentru că vei fi nominalizat. Riscul este mare pentru ei”, adaugă expertul.

Date fiind și tensiunile interne care există în Rusia, ar fi de așteptat ca Armata Rusă să încerce să grăbească străpungerea frontului, dar rămâne de văzut și care va fi răspunsul ucrainenilor.

„Sunt presiuni mari care se acumulează. Poate vom avea o oarecare explozie a acestor presiuni și cred că liderii din Moscova știu asta. Și de asta eu aș prezice că în următoarele luni își vor intensifica atacurile, pentru că vor încerca să termine războiul într-o perioadă foarte scurtă. Și acum vedem cum au încercat să profite și de faptul că Ucraina nu a mai primit la fel de multe capabilități militare, mai ales pe partea de apărare antiaeriană, pentru că ele merg spre statele din Golf în momentul acesta. Și nu știu în ce măsură vor avea succes, chiar dacă își întețesc atacurile”, susține Nițoiu.

Rusia începe să fiarbă

Populația din marile orașe ale Rusiei începe să dea primele semne de nervozitate. Deși societatea rusă este în general una rezilientă, nemulțumirile oamenilor încep să se adune.

„Cel puțin în Moscova și în marile orașe a existat un adevărat blackout la nivelul telecomunicațiilor. Oamenii n-au mai avut acces la datele mobile. A crescut numărul de hărți, de exemplu, cumpărate de cei din Moscova. Oamenii au început să cumpere pagere, deși nici pagerele nu mai pot fi folosite. Tocmai pentru că rețeaua mobilă a intrat într-o perioadă de modernizare, după cum pretinde guvernul rus, însă, de fapt, planul lor este să ajungă să aibă același mod de control asupra internetului ca în cazul Chinei. În China, fiecare individ are un profil pe internet, iar oamenii nu au acces la foarte multe aplicații fără să fie controlați. Iar în momentul acesta, în Rusia, se spune că se produce un proces de tranziție pentru a implementa astfel de rețele de control. Se discută acum ce fel de aplicații să fie permise și care să fie restricționate în Rusia, dar în ce măsură fiecare cetățean să aibă un profil bazat pe credit social. Asta înseamnă că fiecare acțiune pe care o face omul pe internet poate să aibă un impact pozitiv sau negativ asupra acestui credit social”, mai spune el.

Cu toate că tensiunile mocnesc, nu există deocamdată semnele unei implozii a societății ruse care ar putea să aducă o schimbare la nivel înalt în această țară.

„Există foarte multă nemulțumire în Rusia din cauza asta, pentru că vă dați seama, toată economia digitală a fost suspendată atâta timp cât oamenii nu au mai avut acces la date mobile. Toate tranzacțiile, de exemplu, nu au mai funcționat. Culmea este că inclusiv în presa din Rusia au existat foarte multe critici și, din cât înțeleg eu, în presa de stat chiar ar fi dezbateri în cadrul establishment-ului în privința necesității unor astfel de politici și astfel de restricții. Acum nu știu în ce măsură se vor duce până la bun sfârșit aceste restricții la nivelul utilizării internetului, dar serviciile de inteligență din Rusia par a fi hotărâte să creeze un sistem asemănător Chinei”, adaugă Cristian Nițoiu.

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În timp ce nemulțumirile rușilor cresc de la o zi la alta din cauza privațiunilor, autoritățile moscovite reușesc, deocamdată cel puțin, să păstreze calmul și să împiedice revolta populară.

„Poate aici vom avea la nivelul populației un motiv de critică sau un motiv de revoltă la nivel general, dar rămâne de văzut. Pe de altă parte, ca și contraargument, având în vedere că o mare parte din mobilizarea actuală, dacă ne uităm la conflictele și protestele din lume, se face pe internet, iar în Rusia există tot mai multe semne ale unui control la sânge, le va fi mult mai greu să creeze un front comun și să coordoneze proteste împotriva regimului”, continuă el.

Surprinde faptul că o parte a nemulțumirilor este reflectată inclusiv în presă, într-o țară ca Rusia unde controlul mass-media este tot mai feroce.

„Cu siguranță oamenii sunt supărați în Rusia din cauza acestor restricții. Pentru că în perioada sovietică, dacă ne aducem aminte, Rusia în anii '80, apărea cumva o opinie publică liberală, iar oamenii de acolo se uitau către Occident și începeau să aibă pretenții să aibă și acolo un anumit grad de libertate. Acum, nu știm dacă oamenii vor accepta așa ușor ca libertățile lor să fie știrbite în acest mod și nu știm care vor fi limitele. Este foarte interesant pentru că în ziarele care sunt în general afiliate instituțiilor statului în Rusia nu vezi astfel de dezbateri între diverse persoane din establishment, dar aici apar și voci care spun că nu este în regulă ceea ce se întâmplă”, completează profesorul român.

Însă chiar dacă dinspre marile orașe ale Rusiei răzbate multă nemulțumire, cel puțin deocamdată nu există semne că elitele de Moscova vor da înapoi în Ucraina.

„Indiferent dacă aceste restricții vor crea o revoltă populară sau nu, nu cred că vor afecta modul în care Rusia este angajată în război. Sunt două lucruri diferite”, crede el.

Și în Ucraina se acumulează nemulțumirile

Nici în Ucraina nu este însă liniște. Deși președintele Volodimir Zelenski este un lider de excepție și a știut foarte bine să gestioneze o situația extrem de dificilă, Kievul are probleme uriașe. Resursa umană constituie o mare problemă. Cu o populație de patru ori mai mică decât a Rusiei, Ucraina a pierdut milioane de oameni care au fugit din calea războiului. Milioane de bărbați care ar fi putut să îi înfrunte pe invadatori au reușit să fugă din țară și trăiesc acum în Occident. Apelurile disperate ale autorităților, care au apelat la autoritățile din țările în care se află refugiații și fac presiuni ca refugiații capabili să lupte să se întoarcă, au rămas fără apel.

Pe de altă parte, ultimele sondaje au arătat că o mare parte a populației vrea negocieri cu Rusia. Însă chiar și așa, ucrainenii nu concep ca doar țara lor să facă o serie de concesii și să cedeze teritorii apărate până acum eroic cu prețul sângelui.

„Nu știu în ce măsură vor avea succes pretențiile Rusiei, pentru că populația în Ucraina și în acest moment, dacă ne uităm la sondajele de opinie, nu este pregătită să cedeze acele teritorii din Donbas pe care Rusia le dorește ca o condiție minimă pentru pace. Deci o politică de putere nu știu dacă va avea succes. Deși sunt mișcări sociale și în Ucraina, iar opinia publică se schimbă și acolo, Zelenski primește în continuare credit când vine vorba de lupta pentru libertate. Există însă mari probleme și mari tensiuni și acolo. Populația e nemulțumită, este obosită de acest război. Iar efectul demografic este cumplit. Nu prea mai e cine să lupte cu inamicul. Au tot apărut la buletinele de știri imagini cu oameni luați de pe stradă în Ucraina și încorporați cu forța, chiar și din fața copiilor. Sigur că informațiile care ne vin din Ucraina nu ne arată exact în ce măsură asta are un impact foarte mare asupra opiniei publice”, explică profesorul.

Alegerile au fost date uitării la Kiev

Pe de altă parte, deși la finele anului trecut se vorbea insistent despre alegeri în Ucraina, președintele Zelenski a reușit să păstreze puterea. În pofida faptului că opoziția îl critică și există voci care reclamă corupția endemică din țară și anumite tendințe totalitariste, autoritățile de la Kiev au de partea lor argumentul că se află într-un război pe viață și pe moarte cu un inamic atât de puternic, iar acest lucru implică menținerea legii marțiale. De altfel, Rada Supremă a Ucrainei a votat de fiecare dată prelungirea, în pofida protestelor unei părți a opoziției și a societății civile.

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„Cred că ideea asta cu alegerile a fost abandonată în ultima perioadă. A dispărut și pentru că nu mai există presiune din partea Statelor Unite, care în numele democrației solicitau alegeri. Doar că, Statele Unite s-au retras din procesul de pace în momentul ăsta. De altfel, întâlnirile dintre Ucraina și Statele Unite sunt în mare parte simbolice în ceea ce privește procesul de pace. Nu întâmplător concluzia ucrainenilor a fost că nu mai există un proces de pace mediat de Statele Unite în momentul ăsta. Nu știu neapărat dacă este o veste proastă, dacă ținem cont că medierea americanilor nu a avut foarte multe rezultate în ultimul an. Războiul a continuat, oamenii, din păcate, au fost răniți sau au murit pe câmpul de luptă. Acesta a fost mai mult un mod de a distrage atenția de la război și a o pune pe relația interpersonală dintre Putin și Trump pe de o parte, și Trump și Zelenski pe cealaltă parte. Dar intensitatea războiului nu a scăzut în ultimul an, în pofida încercărilor americane de a media conflictul”, consideră expertul.

Totuși, în ultima vreme există din nou semnale că Rusia și Ucraina ar putea relua negocierile. Iar Europa încearcă să intervină și să devină parte în aceste negocieri. Iar problemele tot mai mari pe care le întâmpină atât Rusia cât și Ucraina arată că ne îndreptăm spre negocieri, chiar dacă înainte de asta ambele tabere încearcă să intensifice războiul, pentru a obține pe ultima sută de metri câștiguri care să le permită să abordeze discuțiile de o treaptă superioară.

Europenii pun tot mai multă presiune

Confruntată cu o probleme economice și cu o creștere uriașă a prețurilor la energie, Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că este nevoie de negocieri cu Rusia.

Președintele francez Emmanuel Macron a fost printre primii lideri occidentali și a afirmat deschis, încă de la finalul anului trecut că europenii trebuie să redeschidă dialogul direct cu Rusia. Macron a revenit cu o serie de declarații pe această temă și în 2026, iar cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, i-a urmat linia și a spus că Uniunea Europeană va trebui să reia la un moment dat relațiile cu Moscova.

Premierul Belgiei, Bart de Wever, dar și cel al Ungariei, Peter Magyar, au susținut la rândul lor necesitatea negocierilor cu Moscova, în timp ce președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirma deschiderea Uniunii Europene faţă de ideea de a discuta cu Rusia despre asigurarea păcii în Ucraina. Din lungul șir de lideri europeni care insistă că este nevoie de negocieri cu Rusia face parte și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Direcția este clară, vor urma negocieri. Nu este însă foarte clar când și dacă acestea vor da rezultate. Cristian Nițoiu rămâne rezervat în această privință.

„Este posibil ca în următoarele luni să avem negocieri, să se reia discuțiile. Nu cred însă că va fi pace anul ăsta. Sunt semnale că ambele țări au probleme, că se apropie de epuizare, dar cât mai pot lupta o vor face”, încheie Cristian Nițoiu.