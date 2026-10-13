Greșeala strategică a României în Ucraina. Avertismentul unui fost consilier prezidențial

România riscă să rateze una dintre cele mai importante oportunități economice și strategice din regiune, în timp ce alte state europene participă deja la reconstrucția Ucrainei, deși războiul continuă. George Scutaru, directorul general al New Strategy Center și fost consilier prezidențial pentru securitate națională, avertizează că autoritățile române au făcut o greșeală majoră amânând implicarea în acest proces.

Foto: Adevărul

Invitat în emisiunea „Agenda Internațională”, moderată de Răzvan Munteanu, expertul a criticat lipsa unei strategii coerente și a unor mecanisme financiare care să sprijine intrarea companiilor românești pe piața ucraineană.

Reconstrucția Ucrainei nu este un proiect care va începe după încheierea războiului, ci un proces aflat deja în desfășurare, iar România pierde timp prețios, consideră George Scutaru.

În cadrul emisiunii „Agenda Internațională”, moderată de Răzvan Munteanu, directorul general al New Strategy Center a explicat că apropierea geografică de Ucraina oferă României avantaje importante, în special în regiunile din sudul țării vecine, dar acestea nu sunt valorificate suficient.

„Reconstrucția are loc. Este cea mai mare greșeală pe care am auzit-o de la politicieni, foști premieri, spunând că România se va implica în reconstrucția Ucrainei doar după încheierea războiului”, a declarat George Scutaru.

Expertul a arătat că alte state europene au înțeles deja oportunitățile economice oferite de procesul de reconstrucție și și-au consolidat prezența în Ucraina.

Potrivit acestuia, peste 3.000 de companii poloneze desfășoară deja activități economice pe piața ucraineană, în timp ce Italia și-a concentrat atenția asupra regiunii Odesa.

„Noi n-am vopsit un coteț în Ucraina”

George Scutaru a criticat în termeni duri lipsa implicării financiare a statului român în proiectele de reconstrucție.

„Noi n-am vopsit un coteț în Ucraina. Noi n-am dat bani pentru reconstrucția Ucrainei și am făcut o mare eroare”, a afirmat directorul New Strategy Center.

El a explicat că alte țări au folosit finanțarea proiectelor de reconstrucție inclusiv pentru a facilita accesul propriilor companii pe piața ucraineană.

În schimb, România nu dispune, în opinia sa, de mecanisme financiare de garantare care să încurajeze firmele românești să investească în Ucraina.

„Noi nu avem mecanisme de garantare financiară. Statul român este aproape inexistent”, a susținut Scutaru.

Expertul consideră că România a făcut și o greșeală instituțională, prin faptul că responsabilitatea coordonării implicării în reconstrucția Ucrainei a fost atribuită unor oficiali care au deja numeroase alte atribuții.

În alte state europene, a explicat acesta, există reprezentanți speciali dedicați exclusiv reconstrucției Ucrainei, care discută cu autoritățile de la Kiev și promovează interesele economice ale propriilor țări.

„Avem nevoie de o strategie, avem nevoie de o mai mare implicare instituțională și avem nevoie de niște mecanisme financiare care să aducă companiile românești pe piața ucraineană”, a subliniat George Scutaru.

Trei proiecte prin care România ar putea deveni un nod strategic pentru Ucraina

Directorul New Strategy Center consideră că România ar trebui să își concentreze eforturile asupra regiunilor ucrainene din apropierea graniței, dar mai ales asupra sudului Ucrainei, puternic afectat de război.

În opinia sa, poziția geografică a României reprezintă un avantaj competitiv important pentru accesul către Odesa, Mîkolaiv și Herson.

„Dacă vreți să participați la reconstrucția Odesei, Nîkolaivului, Hersonului, zonele din sud, foarte afectate de război, trebuie să veniți prin România”, a explicat expertul.

Scutaru a prezentat trei mari proiecte de infrastructură care ar putea transforma România într-un centru regional pentru transportul mărfurilor și materialelor necesare reconstrucției.

Primul este construirea unui pod peste Dunăre între Isaccea, în România, și Orlivka, în Ucraina, unde în prezent legătura se realizează cu bacul.

Potrivit expertului, acest proiect ar crea o legătură rutieră directă între sudul Ucrainei și Uniunea Europeană prin România, sporind importanța strategică a țării noastre.

Al doilea proiect vizează dezvoltarea unui hub logistic care să conecteze cinci porturi din România, Republica Moldova și Ucraina: Galați, Brăila, Giurgiulești, Reni și Ismail.

Scutaru consideră că utilizarea mai eficientă a Dunării ar permite transportul mărfurilor din Europa Centrală către sudul Ucrainei la costuri mai reduse.

El a amintit și de proiectul european Fast Danube, destinat îmbunătățirii condițiilor de navigație pe fluviu, pentru care a menționat o investiție de aproximativ 300 de milioane de euro.

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Cel de-al treilea proiect propus este dezvoltarea unei conexiuni feroviare între portul polonez Gdańsk, de la Marea Baltică, și Constanța, prin vestul Ucrainei.

În acest context, Scutaru a susținut necesitatea finanțării europene pentru modernizarea legăturii feroviare dintre Cernăuți, Siret și Suceava.

Cele trei proiecte ar putea consolida rolul României într-un triunghi strategic format împreună cu Republica Moldova și Ucraina.

Reconstrucția Ucrainei, estimată la sute de miliarde de dolari

George Scutaru a atras atenția și asupra dimensiunii economice a reconstrucției.

Potrivit estimării invocate de acesta în emisiune, costurile necesare refacerii Ucrainei se ridică la aproximativ 560 de miliarde de dolari, sumă care continuă să crească pe măsură ce războiul provoacă noi distrugeri.

Expertul consideră că România trebuie să privească acest proces nu doar ca pe o obligație de solidaritate față de un stat vecin, ci și ca pe o oportunitate economică.

În acest sens, New Strategy Center organizează, în perioada 22–23 octombrie 2026, la Romexpo, conferința internațională „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților, investitori, companii și experți interesați de participarea la reconstrucția Ucrainei.

Scutaru a anunțat și pregătirea unei platforme denumite „Together for Ukraine”, care ar urma să devină operațională în noiembrie.

Aceasta este concepută pentru a facilita contactele dintre companiile românești, firmele ucrainene, administrațiile locale și investitorii internaționali care ar putea folosi România drept punct de acces către piața ucraineană.

Avertismentul privind securitatea României: „Ucraina în derivă va reprezenta un pericol”

Dincolo de oportunitățile economice, George Scutaru consideră că implicarea României în reconstrucția Ucrainei reprezintă și o investiție directă în propria securitate.

Expertul a avertizat că o Ucraină destabilizată economic și politic după război ar putea genera riscuri majore pentru întreaga regiune.

El a invocat inclusiv dificultățile de reintegrare în societate a militarilor ucraineni care se vor întoarce de pe front.

„Gândiți-vă ce ar însemna o Ucraină instabilă, o țară de 30 de milioane, instabilă economic, politic, peste un milion de veterani afectați de război, cu bune abilități militare, dar șomeri, lipsiți de perspectivă”, a declarat Scutaru.

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„Ucraina în derivă va reprezenta un pericol pentru securitatea României și pentru multe dintre țările Europei”, a avertizat acesta.

În opinia sa, România are tot interesul ca Ucraina să reziste agresiunii ruse și să se integreze cât mai profund în instituțiile europene.

O asemenea evoluție ar contribui inclusiv la soluționarea problemelor bilaterale legate de drepturile minorității române și de învățământul în limba română, consideră expertul.

„Împingem granița spre est”

George Scutaru a subliniat că integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană ar modifica fundamental poziția strategică a României.

El a amintit că, de-a lungul istoriei sale moderne, România s-a aflat frecvent la granița dintre spațiul occidental și zonele de influență ale marilor puteri din est.

Integrarea europeană a Ucrainei ar reduce, în opinia sa, vulnerabilitatea României asociată statutului de stat de frontieră.

„Noi am scăpat de obsesia statului de frontieră și de pericolul statului de frontieră”, a explicat Scutaru, referindu-se la riscul istoric de a ajunge de partea greșită a unei noi Cortine de Fier.

„Împingem granița spre est. Și, în felul acesta, România ar fi mai securizată”, a concluzionat directorul general al New Strategy Center.