Ucrainenii critică sistemele antidronă Rheinmetall comandate și de România: „3 din 8 au dat eroare”

Ucrainenii au criticat sistemul antiaerian german Skynex, realizat de Rheinmetall, care „a demonstrat o slabă eficiență în combaterea eficientă” a dronelor rusești de tipul Shahed, în cadrul unui atac desfășurat în luna aprilie.

Raportul defavorabil făcut de militarii ucraineni, la adresa sistemului antiaerian Skynex, a fost publicat de Stern și preluat de site-ul de specialitate Militarnyi.

Documentul descrie cum s-a comportat Skynex-ul în cazul unui atac cu drone de tip Shahed, lansat de armata rusă asupra unei facilități industriale din vestul Ucrainei.

Apărarea antiaeriană a respectivei facilități industriale era asigurată de două sisteme Skynex, care totalizau 8 unități artileristice propriu-zise, cu tunuri de 35 de mm, două stații radar și două posturi de comandă.

În ciuda faptului că sistemele Skynex „au dispus de mai multe ocazii de a le intercepta”, dronele kamikaze ruse au reușit să lovească facilitatea industrială, se arată în raport.

Militarii ucraineni au precizat că eșecul interceptărilor a fost cauzat de „o serie de de defecțiuni tehnice și rateuri ale sistemului de control și dirijare a focului”.

Astfel, în doar câteva minute, „3 din cele 8 unități antiaeriene au dat eroare”. Motivele au inclus defecțiuni la sistemul hidraulic, ale radarului de urmărire a țintelor și blocarea mecanismului de încărcare a muniției.

În cele din urmă, „doar 2 din cele 8 tunuri au putut să mențină urmărirea țintelor aeriene”. Oficialii militari ucraineni au concluzionat că echipamentele germane „au demonstrat o performanță operațională slabă și s-au comportat extrem de ineficient”.

Reprezentanții Rheinmetall au refuzat să comenteze aceste critici aduse armamentului pe care îl produc. Un purtător de cuvânt al copmpaniei germane a precizat că sistemele sale de armament s-au dovedit până acum a fi „extrem de eficiente și de încredere” în Ucraina.

România va cheltui, în total, peste 1,4 miliarde de euro pe sistemele Skynex și similare acestora, plus muniția aferentă

Armata română va achiziționa prin programul SAFE, „7 sisteme artileristice Skynex dislocabile de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilități C-RAM și C-UAS (antidronă - n.r.) necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către unitățile care vor fi înzestrate cu acestea”, conform MApN.

Contractul Skynex este în valoare de 476 milioane de euro, fără TVA.

De asemenea, România va lua de la Rheinmetall și sisteme Skyranger 35 (varianta „mobilă” a Skynex), în valoare de 470 de milioane de euro, fără TVA.

Tot prin SAFE, Forțele Navale Române vor achiziționa „2 sisteme de apărare antiaeriană foarte apropiată, cu capabilități (CIWS) de tip Millennium” - practic, varianta „navalizată” a Skynex. Contractul este de 36 milioane de euro.

De asemenea, România va cheltui alte 450 de milioane de euro pentru muniția de 35 mm, folosită de sistemele Gepard (deja în dotarea armatei române), Skynex, Skyranger și Millenium. În total, sistemele antiaeriene și muniția de la Rheinmetal depășesc 1,4 miliarde de euro, fără TVA.