Cât de mult contează banii României în decizia SUA de a-și menține trupele pe flancul estic

Plata staționării militarilor americani este una dintre variantele luate în calcul de România pentru a-și păstra aliatul strategic aproape. Într-o discuție cu fostul diplomat Cătălin Buciumeanu, sunt analizate șansele acestei propuneri, dar și efectele pe care schimbarea raportului de forțe din Congresul SUA le-ar putea avea asupra planurilor Pentagonului.

Primirea lui Elbridge Colby Foto: Administrația Prezidențială

Reducerea prezenței militare americane în Europa nu este doar o chestiune de redistribuire a trupelor, ci face parte dintr-o schimbare mai amplă a priorităților strategice ale Washingtonului. Administrația Trump urmărește să concentreze mai multe resurse militare asupra competiției cu China, iar această orientare poate afecta inclusiv angajamentele Statelor Unite față de aliații europeni.

Unul dintre susținătorii acestei schimbări este Elbridge A. Colby, subsecretar american al Apărării pentru Politică. În primul mandat al lui Donald Trump, acesta a participat la elaborarea Strategiei Naționale de Apărare din 2018, care a identificat competiția dintre marile puteri drept principala preocupare strategică a Statelor Unite.

Colby și-a expus viziunea și în volumul The Strategy of Denial, în care susține că Washingtonul trebuie să împiedice China să devină puterea dominantă în regiunea Indo-Pacific. Această abordare presupune o reevaluare a priorităților militare americane și o distribuire diferită a responsabilităților între Statele Unite și aliații lor.

Pentru România, problema este că o asemenea strategie poate însemna mai puține resurse americane alocate Europei, indiferent de disponibilitatea Bucureștiului de a contribui financiar la staționarea trupelor. Oferta românească trebuie, așadar, privită în contextul unei schimbări de direcție la Washington, nu doar ca o negociere privind costurile prezenței militare.

Colby are adversari chiar în interiorul Partidului Republican

Influența lui Elbridge Colby nu înseamnă că direcția strategică pe care o promovează este susținută fără rezerve la Washington. O parte dintre republicanii din Congres contestă atât unele dintre prioritățile sale, cât și modul în care acesta a gestionat relația cu legislativul.

O investigație publicată de The Washington Post la 28 iunie 2026 a documentat tensiunile dintre subsecretar și mai mulți congresmeni republicani influenți. Printre aceștia se numără Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și Roger Wicker, președintele comisiei similare din Senat. Cei doi au contestat unele dintre orientările strategice promovate de Colby și modul în care acesta a gestionat relația cu legislativul.

Unul dintre episoadele care au amplificat conflictul a fost retragerea unor militari americani din România în 2025. Rogers l-a acuzat pe Colby că nu l-ar fi informat în prealabil despre intenția de retragere. Oficialul american a respins acuzația și a susținut că decizia nu fusese încă adoptată.

Investigația a consemnat și criticile politicianului Rick Scott - veteran al Marinei SUA - care a blocat confirmarea unor colaboratori apropiați ai subsecretarului, precum și ale lui republicanului Michael R. Turner, care i-a contestat public sinceritatea în relația cu Congresul.

Pentru București, aceste divergențe arată că poziția republicanilor față de prezența militară americană în Europa nu este uniformă. Există congresmeni din propriul partid al președintelui care susțin menținerea angajamentelor militare americane pe continent și care pot deveni parteneri instituționali ai României.

„Colby nu este un funcționar marginalizat. Este un oficial influent în executiv, dar vulnerabil în relația cu legislativul”, apreciază Buciumeanu.

Potrivit acestuia, România trebuie să țină cont de această diferență și să nu își concentreze întreaga strategie diplomatică asupra unui singur interlocutor american. Relația cu Pentagonul este importantă, dar sprijinul Congresului poate conta atât în privința finanțării, cât și a supravegherii deciziilor administrației.

Cât timp mai au republicanii pentru a lua decizii înainte de instalarea noului Congres

Alegerile americane din 3 noiembrie au schimbat raportul de forțe din legislativ, democrații obținând controlul ambelor camere ale Congresului. Schimbarea majorităților nu se produce însă imediat după scrutin, ci odată cu instalarea noului Congres, în ianuarie 2027.

Până atunci, republicanii păstrează controlul legislativ și pot influența în continuare procesul bugetar și legislația din domeniul apărării. Administrația Trump are, la rândul său, posibilitatea de a lua decizii privind postura militară americană înainte ca noua configurație politică să intre în funcțiune.

Buciumeanu identifică două intervale importante în care actuala majoritate republicană și administrația Trump pot acționa: „Există două ferestre de oportunitate distincte pentru republicani – aproximativ o lună pentru elaborarea și adoptarea deciziei strategice, respectiv aproape două luni până la schimbarea efectivă a majorităților parlamentare”, explică analistul.

În această perioadă, administrația poate aproba o nouă postură militară și poate iniția ordine de redislocare. În paralel, republicanii pot încerca să influențeze bugetul apărării pentru anul fiscal 2027 și să negocieze condiții legislative favorabile administrației.

Bloomberg: Țările NATO din estul Europei vor să suporte o parte din costurile bazelor SUA pentru a-l îmbuna pe Trump

Adoptarea unei decizii înainte de instalarea noului Congres nu garantează însă că aceasta va putea fi pusă în aplicare fără modificări pe termen lung. După preluarea controlului legislativ, democrații vor avea la dispoziție instrumente pentru a influența finanțarea și supravegherea politicilor de apărare ale administrației Trump.

Legea americană limitează reducerea trupelor din Europa

Congresul american are la dispoziție instrumente legislative prin care poate limita libertatea administrației de a reduce efectivele militare ale SUA de pe continent. Unul dintre acestea este Legea de autorizare a apărării pentru anul fiscal 2026.

Secțiunea 1249 condiționează utilizarea anumitor fonduri pentru reducerea efectivelor americane din aria Comandamentului European sub pragul de 76.000 de militari de îndeplinirea unor cerințe de certificare și evaluare.

Mecanismul nu interzice în mod absolut orice redistribuire, dar obligă administrația să justifice anumite reduceri și să respecte condițiile stabilite de Congres. Proiectele legislative pentru anul fiscal 2027 pot prevedea mecanisme asemănătoare, însă acestea nu trebuie confundate cu o lege deja adoptată.

Există însă o limită importantă: pragul privește totalul efectivelor americane din Europa, nu numărul militarilor care trebuie să rămână într-o anumită țară.

„O redislocare din România către Germania sau Polonia ar putea respecta pragul european”, explică analistul.

Prin urmare, protecția legislativă a prezenței americane pe continent nu echivalează cu o garanție individuală pentru România. Chiar dacă Washingtonul păstrează un anumit nivel al efectivelor militare în Europa, distribuirea acestora între state poate fi modificată.

Nicușor Dan oferă bani pentru prezența militară americană

Disponibilitatea României de a suporta o parte din costurile staționării militarilor americani ridică o întrebare esențială: ce angajamente concrete își asumă Washingtonul în schimbul contribuției financiare?

România s-a arătat dispusă să suporte costuri de staționare pentru militarii americani, potrivit unor surse politice. Mai exact, am propus să acoperim costul vieții pentru militarii americani și familiile lor, o ofertă similară cu cea a Poloniei. Mai exact, oferta Poloniei include: 15.000 de dolari pe an pentru fiecare militar american staționat în Polonia, bani plătiți de contribuabilii polonezi; acoperirea integrală a costurilor infrastructurii necesare bazei militare; asigurarea condițiilor logistice și de cazare pentru trupele americane.

Cătălin Buciumeanu consideră că un eventual acord ar trebui să includă clauze care să permită revizuirea sau reducerea plăților dacă Statele Unite diminuează prezența convenită. De asemenea, cheltuielile ar trebui să poată fi verificate prin mecanisme instituționale și parlamentare adaptate informațiilor clasificate.

În același timp, spune acesta, Bucureștiul ar trebui să își construiască în paralel o coaliție de susținere în Congresul american, care să includă republicani favorabili prezenței militare în Europa și viitoarea majoritate democrată.

Bloomberg: România vrea să plătească pentru a păstra militarii americani. Investiția de 4 miliarde de euro care vizează baza Mihail Kogălniceanu

Schimbarea politică de la Washington oferă astfel României un nou canal de dialog diplomatic. În loc să depindă exclusiv de influența lui Colby asupra conducerii Pentagonului, Bucureștiul poate urmări și susținerea legislativă a angajamentelor americane.

Cine este, de fapt, Elbridge Colby și câtă putere are în Pentagon

Deși este unul dintre oficialii care pot influența direcția strategică a Pentagonului, Colby este prezentat uneori în relatări drept „numărul doi din Pentagon”. Analistul Cătălin Buciumeanu atrage atenția că această descriere nu reflectă ierarhia instituțională.

“Instituțional, afirmația este incorectă. Ierarhia arata cam așa - Donald Trump (decizia politică supremă) apoi Pete Hegseth (Secretarul Apărării) după care vine Steve Feinberg (Secretarul adjunct al Apărării - coordonare managerială și bugetară) și în cele din urmă - Elbridge Colby (Subsecretar pentru politică - principal consilier strategic al secretarului). Colby este unul dintre mai mulți subsecretari cu portofolii distincte, nu adjunctul direct al lui Hegseth”, explică analistul Cătălin Buciumeanu.

„Puterea formală și influența asupra unei decizii nu sunt același lucru”, afirmă el. Colby coordonează elaborarea strategiei, evaluările privind dislocarea forțelor și recomandările de politică adresate conducerii Pentagonului. Cu alte cuvinte, poate modela opțiunile prezentate lui Hegseth și lui Donald Trump, fără să aibă autoritatea de a decide asupra lor.

Pentru România, această distincție contează în construirea strategiei de negociere. Colby poate influența evaluările și recomandările privind prezența militară americană, dar nu este singurul actor care poate determina rezultatul. Congresul, conducerea Pentagonului și președintele au, fiecare, un rol în procesul decizional.

Miza nu este, așadar, doar obținerea unei promisiuni privind menținerea militarilor americani, ci stabilirea unor obligații verificabile, care să lege contribuția financiară de un angajament concret privind prezența și capabilitățile militare ale Statelor Unite în România.