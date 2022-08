Ora la care mâncăm ne poate afecta sănătatea mintală

Aprofundarea cercetărilor în ceea ce priveşte relaţia dintre alimentaţie şi ritmul circadian al organismului (ciclul de 24 de ore al proceselor biochimice, fiziologice sau comportamentale aparţinând oamenilor, animalelor şi plantelor – n.r.) arată cum mâncatul haotic, inclusiv în timpul fazei de odihnă a corpului, pe timp de noapte, ne poate afecta starea de spirit sau poate exacerba simptomele tulburărilor legate de dispoziţie.

Potrivit cercetătorilor Elisa Brietzke, profesor de psihiatrie la Queen's University School of Medicine din Kingston, Ontario, şi Elena Koning, doctorand la Queen's University Center for Neuroscience Studies, ale căror concluzii se bazează şi pe studii anterioare, mesele luate la ore diferite în fiecare zi contribuie la creşterea în greutate şi la declanşarea unor episoade depresive.

„Corpurile noastre au un ritm circadian pentru a se asigura că toate funcţiile şi procesele corporale se întâmplă la momentul optim. Totodată, acest ritm circadian ne atenţionează atunci când procese contradictorii, cum ar fi dormitul şi mâncatul, se desfăşoară simultan. El este influenţat de factori externi, cum ar fi lumina soarelui, dar şi de obiceiurile noastre alimentare. Mâncatul noaptea, atunci când «ceasul» nostru corporal ne spune să dormim, duce la desincronizare circadiană şi la o dereglare a nivelului de energie necesară creierului, ceea ce influenţează starea de spirit“, a declarat Elena Koning pentru The Wall Street Journal.

12 ore de pauză alimentară

„Mesele neregulate de la o zi la alta sau cele care se întâmplă în faza incorectă dereglează ritmul, ceea ce are un impact negativ asupra stării de spirit. O masă luată în timpul zilei are un impact diferit de o masă luată noaptea. Mâncarea este ca un ceas deşteptător pentru corpul uman şi afectează calitatea somnului, dacă mâncăm chiar înainte de a merge la culcare. Nivelurile de melatonină (hormonul somnului – n.r.) încep să crească cu trei ore înainte de culcare, iar procesul metabolic în urma consumului de alimente este influenţat negativ atunci când nivelul de melatonină creşte. În esenţă, corpul are nevoie de cel puţin 12 ore de post intermitent (pauză alimentară) noaptea. Totuşi, majoritatea oamenilor au doar nouă ore de pauză alimentară“, a completat aceasta.

Profesorul Brietzke a precizat că efectele antidepresive ale postului intermitent au fost demonstrate în studii clinice anterioare şi că acesta este, probabil, motivul pentru care este popular în multe religii: „Credem că postul intermitent ar putea ajuta în cazul depresiei, dar trebuie să le spunem oamenilor să consulte un medic înainte. La pacienţii noştri bipolari, o alimentaţie neregulată este un semn precoce de recidivă. Când unii încep să se simtă deprimaţi, pot începe să mănânce doar o dată pe zi. Putem monitoriza acest lucru şi punem în aplicare strategii pentru a preveni depresia. Totuşi, acestea sunt schimbări faţă de norma lor, mai degrabă decât un tipar de alimentaţie neregulată. Modul în care se manifestă o tulburare de dispoziţie este diferit de la persoană la persoană“, a adăugat ea.

„Nu există o singură modalitate de a mânca regulat, dar, odată ce obţinem un program care funcţionează pentru noi, trebuie să-l respectăm, chiar şi în weekend. De asemenea, trebuie să avem un program fix şi pentru somn: să ne culcăm şi să ne trezim la acelaşi ore. Chiar şi să faci sport sau un duş la aceeaşi oră, din zi poate ajuta“, a adăugat dr. Elisa Brietzke.