Medic nutriţionist despre regimurile de slăbit: „Până nu apare motivaţia reală, nu mişcăm un deget“

Cum slăbeşti eficient şi cum te menţii? Sunt întrebări care frământă pe mulţi într-o epocă în care obezitatea şi bolile cardiovasculare fac ravagii. Medicul Florin Ioan Bălănică a fost odată obez, dar a reuşit să slăbească şi să rămână aşa. Acesta explică de ce, în opinia lui, cele mai multe regimuri de slăbire eşuează.

„Majoritatea oamenilor îşi doresc să arate bine, iar slab este asociat cu aspectul plăcut şi abordarea unor stiluri vestimentare diverse. Dar, de la dorinţă la faptă este drum lung, pentru că sanatatea sau aspectul plăcut nu apar de la sine, nu sunt un dat, ci necesită efort şi nu toţi sunt dispuşi să-l facă. Şi nu-i uşor, iar acest lucru vi-l spune un fost obez. Până nu apare motivaţia reală, nu mişcăm un deget, iar aceasta poate fi un exemplu de reuşită din anturajul nostru sau apariţia unei boli care ne sperie. Este evident că ar trebui să facem ceva mânaţi de exemple, dar din păcate, marea majoritate a persoanelor care se adresează clinicii sunt motivaţi de frica apariţiei unei boli”, explică mecanismul eşecului dr. Florin Ioan Bălănică.

Graba strică treaba

Chiar şi cu motivaţia turată la maximum, graba strică treaba, adaugă acesta. Zicala este mai mult decât valabilă în cazul celor care au pus kilograme în plus în câteva săptămâni, dar vor să le dea jos peste noapte.

„Cuprinşi de vină sau panicaţi de kilogramele în plus, dacă am scăpat de camera de gardă a spitalelor de urgenţă, începem pentru a nu ştiu câta oară dietele. Ori ne înfometăm, ori căutăm soluţii rapide cum ar fi pilulele şi shake-urile de tot felul. Niciuna nu funcţionează, pentru că nu reprezintă soluţii pe termen lung, ci doar aparenta rezolvare pe termen scurt a kilogramelor în plus acumulate. Şi aşa 3-4 kilograme de Crăciun, 3-4 kilograme de Paşte, nu mai vorbesc de vacanţe, ajungem să ne mirăm de ce suntem obezi şi bolnavi”.

Vrăjiţi de gustul apetisant al brânzeturilor, mezelurilor, dulciurilor şi patiseriei, mulţi dintre gurmanzi cred că doar tăierea caloriilor în exces pe o perioadă scurtă îi va ajuta să slăbească. Însă alimentaţia sănătoasă şi un metabolism bun înseamnă mai mult decât nişte numere reduse drastic.

„Dacă reducem numărul de calorii, slăbim, dar nu reprezintă o soluţie pe termen lung, întrucât nu putem menţine o stare bună de sănătate şi nici controlul alimentaţiei astfel. Cheia stă în echilibrul nutrienţilor, adică proteine, lipide, glucide, vitamine şi minerale. Corpul uman nu recunoaşte felurile de mâncare, doar papilele gustative de la nivelul limbii recunosc gusturile. În rest, contează numai nutrienţii. Ne hrănim cu nutrienţi, iar echilibrul acestora este cheia. Sugerez pacienţilor mei să identifice nutrientul principal conţinut în alimentele pe care le consumă, de exemplu: pentru carne – proteina, pentru gălbenuş – colesterolul, pentru broccoli – vitaminele şi mineralele etc. O nutriţie echilibrată presupune toţi nutrienţii, bazându-ne pe vitamine, minerale şi proteine de bună calitate, echilibrând cantitatea şi tipul de grăsime şi reducând cantitatea de carbohidraţi“.

Vestea bună este că slăbirea este posibilă

Vestea mai puţin plăcută pentru cei care adoră măncarea este că trebuie să se limiteze la alimentele care furnizează nutrienţii necesari, cu un conţinut caloric scăzut. „Promovez consumul de legume de culoare verde, bogate în antioxidanţi, fibre şi sărace în zaharuri, proteine uşoare de origine animală cum ar fi peştele alb, fructele de mare şi curcanul, lactatele degresate cum ar fi iaurtul şi brânză slabă, cerealele de origine integrală cum ar fi orz, ovăz sau hrişcă, pâinea integral, grăsimile de origine vegetală cum ar fi uleiurile presate la rece, fructele cu o cantitate mică de zaharuri cum ar fi ananasul, mărul verde, kiwi, fructe de pădure şi mai la coada listei, carnea roşie şi legumele colorate“.

Pare simplu, dar de fapt, orice meniu sănătos cere atenţie maximă, de la cumpărături, la gătire corectă şi până la respectarea programului de 3 mese şi două gustări. Şi intră în scenă sportul, pe care mulţi îl consideră antidotul perfect pentru kilogramele în plus. Parţial, este greşit.

Nutriţia contează 80%, mişcarea 20%

„În realitate, când dorim să scădem în greutate, nutriţia contează 70-80%, iar mişcarea restul de 20-30%. Totodată, sportul făcut nepotrivit sau neadaptat este la fel de dăunator ca şi lipsa acestuia. Sunt promotorul mişcării funcţionale, mişcare fizică adaptată omului modern, la îndemână, şi care nu forţeaza articulaţiile şi musculatura. Mişcarea fizică este combinaţia optimă între gimnastică, fiziokinetoterapie, mişcare cu greutatea propriului corp şi mişcare cu aparate. Subliniez faptul că, în ultimul timp, se adresează clinicii noastre un număr mare de pacienţi, interesaţi de sănătate şi care s-au adresat unor săli de sport sau lanţuri de săli de sport şi care, în urma programelor neadaptate, experimentează rupturi musculare, afectări articulare de diverse grade şi care pe termen lung devin ireversibile. Subliniez faptul că mişcarea este ştiinţă şi trebuie adaptată sexului, vârstei, nivelului de pregătire fizică şi eventualei patologii existente. Scopul mişcării este funcţionalitatea individului, raportul optim muşchi/grăsime şi nu etalarea musculaturii evidente sau a cunoştinţelor îndoielnice ale antrenorilor“, atrage atenţia medicul Florin Ioan Bălănică asupra riscului practicării sportului fără a ţine cont de capacitatea de a face faţă efortului.

De altfel, metoda de slăbire pusă la punct de medicul Florin Ioan Bălănică are drept pilon principal, mişcarea funcţională, alături de dietă, managementul stresului şi al relaţiei cu anturajul. Medicul recomandă activitatea fizică în prima parte a zilei, când secreţia de testosteron este optimă şi poate contribui la obţinerea unei mase musculare în limite sănătoase.

„Nu recomand activitatea fizică seara“

„Nu recomand activitatea fizică seară, în special după ora 19-20, chiar dacă omul modern, ocupat fiind, alocă timp pentru el seara târziu, când metabolismul se pregăteşte de “culcare’’! Masa trebuie luată cu 1-2 ore înainte de activitatea fizică şi, în funcţie de obiectiv şi gradul de pregătire fizică, trebuie să cuprindă toţi nutrienţii, adică proteine, lipide, glucide, vitamine şi minerale. Un exemplu ar fi: carne de curcan cu broccoli şi două felii de pâine integrală prăjită, sau iaurt slab cu un baton proteic, sau omletă din albuşuri cu spanac şi două felii de pâine prajită, sau muşchi de vită cu 2-3 linguri de orez integral şi salată verde. Alimentaţia trebuie adaptată tipului de exerciţii şi gradului lor de dificultate. După activitatea fizică, putem să consumăm un lapte fermentat cu maximum 2% grăsime sau un sandwich dintr-o felie de pâine integrală cu ardei gras şi curcan sau un shake proteic. Totul se adaptează individului şi trebuie să fie concordant cu vârsta, gradul de pregătire fizică şi eventualele patologii asociate“.