Român, șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”

Un român a împărtășit experiența sa după prima vizită în Bulgaria, surprins de diferențele mari de prețuri față de România. Unele produse costă mult mai puțin, iar restaurantele și motorina sunt mult mai accesibile.

„Buna tuturor, tocmai am făcut o prima drumeție în Bulgaria și pot să zic că am rămas șocat de prețuri”, scrie utilizatorul pe Reddit. Acesta a publicat și imagini care arată prețul sticlelor de Coca-Cola de 1 litru la 1 euro și al ciocolatei Milka la reducere, 1,27 euro. În același timp, un doner și o Cola într-un oraș mic costă 22 de lei, motorina între 6 și 6,5 lei, iar țigările 15 lei.

Autorul postării se întreabă retoric: „Ba fraților, noi ne-am tâmpit de tot sau cum de există diferența asta de prețuri față de România? Tocmai am dat 6,5 lei pe un Cola la 0,5 l la noi, la ei îți cumperi de 1 litru cu 5 lei”.

În plus, acesta atrage atenția asupra raportului dintre salarii și prețuri: „Zicea în ceva statistică că ne-au depășit la putere de cumpărare, pai cum naiba să nu ne depășească când au salarii cu maxim 5-10% sub noi (dacă mai sunt sub noi după anul asta) și au prețuri cu 30-40% sub noi?”

Postarea a stârnit numeroase comentarii: „Deci și în prezent este așa? Acum mulți ani ne-am împrietenit cu niște turiști Bulgari care au venit în România și ne-au întrebat pe bune cum reușim să supraviețuim, căci au calculat ei că salariile noastre sunt cam la fel ca ale lor, dar prețurile la produse sunt duble”. Un alt utilizator a scris: „M-a întrebat un sri lankez, cu care m-am împrietenit de ceva timp, care stă de doi ani în România, cum putem să ne descurcăm și să supraviețuim cu raportul dintre venit și cheltuieli. Dacă și lui i se pare exagerat, presupun că stăm rău de tot”.

Unii comentatori se eferă la experiențele personale:

„Fratele meu, du-te în Madrid la restaurant și plătești mai puțin ca-n București sau Cluj. Nu mai zic de litoralul de la Bulgari, e lux față de țigănia de la noi, totul mult mai întreținut și prețuri mult mai ok”.

Există și observații asupra taxelor: „Legat de țigări și Cola, ei nu au accize ca în România pe zahăr și pe țigări. Neimplementarea accizei pe țigări se reflectă și în procentajul de fumători, ceea ce nu cred că e un lucru pozitiv pentru sănătatea populației. Legat de shaorma, și în România, dacă mergi în orașele mai mici, prețul la restaurante scade destul de tare”.

"Acum mulți ani ne-am împrietenit cu niște turiști Bulgari care au venit în România și ne-au întrebat pe bune cum reușim să supraviețuim, căci au calculat ei că salariile noastre sunt cam la fel ca ale lor, dar prețurile la produse sunt duble."

"M-a întrebat un sri lankez, cu care m-am împrietenit de ceva timp, care stă de doi în în România, cum putem să ne descurcăm și să supraviețuim cu raportul dintre venit și cheltuieli. Dacă și lui i se pare exagerat, presupun că stăm rău de tot."