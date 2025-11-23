O elevă a murit după ce a fost forțată să facă 100 de genuflexiuni. De ce a fost pedepsită

O elevă de 12 ani din statul Maharashtra, India, și-a pierdut viața după ce a fost obligată de profesoara sa să execute 100 de genuflexiuni pentru că a întârziat zece minute la școală, chiar în ziua de 14 noiembrie, când se celebrează Ziua Copilului, destinată grijii și bunăstării celor mici.

Kajal Gond, elevă în clasa a VI-a la Shree Hanumant Vidya Mandir High School din Vasai, a fost supusă pedepsei vineri dimineață. După ce a terminat exercițiile, fata a început să acuze dureri puternice în zona lombară, informează NDTV.

Ajunsă acasă, starea ei s-a deteriorat rapid, iar familia a dus-o de urgență la un spital din Nalasopara. Situația a continuat să se agraveze, iar Kajal a fost transferată la spitalul JJ din Mumbai, unde medicii nu au mai putut să o salveze.

Revoltă în comunitate

Rudele acuză că pedeapsa excesivă, aplicată în timp ce copila purta ghiozdanul, i-ar fi provocat agravarea rapidă a stării de sănătate, conducând la decesul acesteia.

Tragedia a stârnit indignare în rândul părinților și al comunității locale, care cer măsuri urgente împotriva cadrelor didactice implicate și a conducerii școlii. Partidul Maharashtra Navnirman Sena (MNS) a avertizat că unitatea de învățământ nu va fi lăsată să funcționeze până când nu se va deschide un dosar penal împotriva celor responsabili.