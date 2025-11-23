Suspendare pentru un an de zile. Stefanos Tsitsipas a comis-o grav. Cum a fost prins grecul pe străzile din Atena

Stefanos Tsitsipas (27 de ani, clasat pe locul 34 ATP) a rămas fără permis timp de un an și a fost sancționat cu 2.000 de euro după ce a fost depistat conducând cu 210 km/h pe drumurile din Atena.

Incidentul a avut loc pe 24 septembrie, pe autostrada Attiki Odos, conform relatărilor site-ului mundodeportivo.com.

Avocatul lui Tsitsipas, Thanasis Papathanasiou, a precizat însă că jucătorul de tenis nu se afla la volan în momentul respectiv. Se pare că mașina era împrumutată, iar Tsitsipas stătea pe scaunul pasagerului, în timp ce altcineva conducea.

„Chestiunea amenzii și a prezentării permisului a fost deja soluționată!”, a declarat avocatul.

Anul 2025 nu a fost unul ușor pentru sportivul grec

Stefanos Tsitsipas s-a confruntat cu dificultăți medicale și provocări psihice, iar forma sa de joc a avut de suferit. În octombrie, după retragerea de la Mastersul de la Paris, el a anunțat că va lua o pauză pentru a-și reface energia și concentrarea.

Tsitsipas este așteptat să revină în circuitul ATP odată cu Australian Open 2026, care va avea loc între 12 ianuarie și 1 februarie.