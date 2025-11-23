O nouă companie aeriană low-cost intră pe piața din România. Prima cursă, programată în plin sezon turistic

O nouă companie aeriană low-cost intră pe piața din România. AJet, subsidiară a Turkish Airlines, va opera prima sa rută către București în plin sezon turistic, începând cu luna iunie 2026.

AJet, companie low-cost deținută de Turkish Airlines, va inaugura prima sa rută spre România vara viitoare. Conform informațiilor publicate de Boarding Pass, ruta Bodrum–București a fost deja introdusă în sistemul de rezervări pentru luna iunie, cu o frecvență de un zbor pe săptămână.

Potrivit Profit.ro, încă de la finele anului 2023 se menționa că AJet ar putea deveni activă și pe piața românească în viitor. Turkish Airlines, compania-mamă, ocupă locul al doilea la nivel mondial ca număr de destinații, zburând în 131 de țări către 340 de orașe și 352 de aeroporturi, și este lider la destinațiile internaționale.

AJet își face debutul pe piața românească

Turkish Airlines este prezentă în România din 1993 și are proprii angajați aici, la fel ca în toate cele 129 de state în care operează, inclusiv Nepal. Deși AJet operează în Turcia și în destinații din Europa, Orientul Mijlociu sau Asia Centrală, România nu se afla până acum pe harta sa.

AJet, cunoscută anterior ca AnadoluJet până la 31 martie 2024, a funcționat inițial ca marcă înregistrată Turkish Airlines înainte de a deveni o companie aeriană independentă. Compania deține în prezent o flotă de 86 de aeronave și și-a propus ca, în următorii zece ani, să o extindă la 200 de aeronave, operând zboruri către 44 de țări, cu 42 de rute interne și 80 de rute internaționale, potrivit datelor analizate de Profit.ro.