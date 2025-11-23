Video Plan Roşu de Intervenţie la Brăila: un autobuz plin cu ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ

Un accident rutier s-a produs duminică seara, 23 noiembrie, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de cetăţeni ucraineni a ieșit de pe drum şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

7 persoane au primit îngrijiri medicale, iar 3 dintre acestea au fost evaluate de echipajele medicale prezente la fata locului.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pe DN 2S Brăila-Galaţi, în apropierea municipiului Brăila, judeţul Brăila, un autocar în care se aflau 24 de persoane a pătruns în sensul giratoriu, a părăsit carosabilul şi a pătruns într-un şanţ”, anunţă Centrul Infotrafic.

Traficul rutier a fost oprit pentru a permite intervenţia echipajelor. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:00.