search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un bărbat care a câștigat la loterie aproape 4 milioane de dolari a ascuns banii de soție pentru a duce o viață luxoasă

0
0
Publicat:

Un pensionar japonez în vârstă de 66 de ani, identificat doar cu inițiala „S”, a câștigat 600 de milioane de yeni (aproximativ 3,8 milioane de dolari) la loterie, însă a decis să-și țină câștigul secret față de soția sa, pentru a se bucura de lux și libertate financiară.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit publicației japoneze The Gold Online, citată de South China Morning Post, bărbatul locuiește în Tokyo împreună cu soția sa și trăiește dintr-o pensie lunară de 300.000 de yeni (aproximativ 2.000 de dolari).

Viața obișnuită și câștigul neașteptat

S își petrecea zilele citind ziarul într-o cafenea locală și cumpăra bilete de loterie, fiecare costând 300 de yeni (2 dolari). Într-o zi, a aflat că a câștigat marele premiu. Inițial, bărbatul a fost șocat: „Nu mi se pare real. Suma este atât de mare, încât sunt chiar puțin speriat”, a declarat el.

Pentru a evita reacția soției sale, care gestionează strict finanțele familiei și este extrem de cumpătată, bărbatul i-a spus că a câștigat doar 5 milioane de yeni (32.000 de dolari), bani pe care i-ar fi folosit pentru renovarea casei.

Cheltuieli extravagante în secret

În realitate, „S” a cheltuit 18 milioane de yeni (116.000 de dolari) în șase luni pe mașini de lux, sejururi la stațiuni balneare și călătorii prin Japonia. Pentru a evita suspiciunile, el mergea zilnic cu metroul la parcarea unde își ținea mașina nouă, purta haine vechi și evita contactul cu cercul său social obișnuit.

Sentimente de vinovăție și reflecții personale

Stilul său de viață secret i-a provocat însă sentimente de vinovăție și singurătate. În timpul călătoriilor, bărbatul observa alte cupluri cu copii și reflecta asupra propriei familii. De asemenea, își amintea de tatăl său, care murise singur după divorț și faliment. 

„Dacă acești bani ar fi fost câștigați prin propriile mele eforturi, aș fi mândru de ei. Dar bogăția care vine fără efort îmi trezește amintiri neplăcute și îmi zguduie viața”, a mărturisit el.

În cele din urmă, bărbatul a consultat un planificator financiar și a decis să investească aproape 500 de milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) în asigurări, desemnând soția și copiii ca beneficiari. El speră ca astfel familia sa să fie protejată financiar pe termen lung.

Povestea a provocat dezbateri aprinse în mediul online. Un utilizator a comentat: „Pentru oamenii obișnuiți, bogăția bruscă nu aduce adesea fericire, ci mai degrabă un conflict de valori și o criză de identitate”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Cum a decis Valentin Ceaușescu să se îndepărteze de Steaua după un joc aranjat: „Fotbaliștii trânteau meciurile pentru bani”
fanatik.ro
image
Povestea casei din România unde a stat împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. Se află în centrul orașului Pitești
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ce spune tradiția despre grâul de Sfântul Andrei dacă se îngălbenește sau se usucă
playtech.ro
image
După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct la tv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Cât de sănătoasă este pâinea cu maia. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul despre cel mai căutat aliment al momentului
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Rulada gem de mere Sursa foto shutterstock 774793309 jpg
Ruladă cu gem de mere şi glazură. Nimeni nu se poate opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?