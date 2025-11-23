Un bărbat care a câștigat la loterie aproape 4 milioane de dolari a ascuns banii de soție pentru a duce o viață luxoasă

Un pensionar japonez în vârstă de 66 de ani, identificat doar cu inițiala „S”, a câștigat 600 de milioane de yeni (aproximativ 3,8 milioane de dolari) la loterie, însă a decis să-și țină câștigul secret față de soția sa, pentru a se bucura de lux și libertate financiară.

Potrivit publicației japoneze The Gold Online, citată de South China Morning Post, bărbatul locuiește în Tokyo împreună cu soția sa și trăiește dintr-o pensie lunară de 300.000 de yeni (aproximativ 2.000 de dolari).

Viața obișnuită și câștigul neașteptat

S își petrecea zilele citind ziarul într-o cafenea locală și cumpăra bilete de loterie, fiecare costând 300 de yeni (2 dolari). Într-o zi, a aflat că a câștigat marele premiu. Inițial, bărbatul a fost șocat: „Nu mi se pare real. Suma este atât de mare, încât sunt chiar puțin speriat”, a declarat el.

Pentru a evita reacția soției sale, care gestionează strict finanțele familiei și este extrem de cumpătată, bărbatul i-a spus că a câștigat doar 5 milioane de yeni (32.000 de dolari), bani pe care i-ar fi folosit pentru renovarea casei.

Cheltuieli extravagante în secret

În realitate, „S” a cheltuit 18 milioane de yeni (116.000 de dolari) în șase luni pe mașini de lux, sejururi la stațiuni balneare și călătorii prin Japonia. Pentru a evita suspiciunile, el mergea zilnic cu metroul la parcarea unde își ținea mașina nouă, purta haine vechi și evita contactul cu cercul său social obișnuit.

Sentimente de vinovăție și reflecții personale

Stilul său de viață secret i-a provocat însă sentimente de vinovăție și singurătate. În timpul călătoriilor, bărbatul observa alte cupluri cu copii și reflecta asupra propriei familii. De asemenea, își amintea de tatăl său, care murise singur după divorț și faliment.

„Dacă acești bani ar fi fost câștigați prin propriile mele eforturi, aș fi mândru de ei. Dar bogăția care vine fără efort îmi trezește amintiri neplăcute și îmi zguduie viața”, a mărturisit el.

În cele din urmă, bărbatul a consultat un planificator financiar și a decis să investească aproape 500 de milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) în asigurări, desemnând soția și copiii ca beneficiari. El speră ca astfel familia sa să fie protejată financiar pe termen lung.

Povestea a provocat dezbateri aprinse în mediul online. Un utilizator a comentat: „Pentru oamenii obișnuiți, bogăția bruscă nu aduce adesea fericire, ci mai degrabă un conflict de valori și o criză de identitate”.