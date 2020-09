Durerile frecvente de burtă pot indica o inflamaţie în organism. Ce este important de ştiut

Alimentaţia avută în vacanţe poate provoca uneori dezechilibre intestinale. ”Dezechilibrul florei intestinale sau disbioza intestinală poate genera apariţia unor simptome digestive uşoare sau de scurtă durată, dar aceste simptome ignorate, pot conduce la un dezechilibru mai grav sau instalat pe o perioadă mai lungă de timp, ceea ce poate conduce mai departe la inflamaţie cronică şi, de aici, chiar la instalarea unor patologii cronice”, atrage atenţia dr. Cezarina Matei, medic de familie Bucureşti.

Una din cauzele generatoare de inflamaţie cronică din organism o reprezintă alimentele consumate. Mai exact, reacţia pe care organismul o are la anumite produse. Atunci când un aliment nu este bine procesat de organism, în special dacă avem un dezechilibru la nivel intestinal, fragmente din el trec de bariera intestinală şi ajung în sânge. Durerile abdominale recurente, în special după mese, balonarea, tulburările de tranzit intestinal, constipaţia sau diareea, migrenele şi stările de vomă, retenţia de apă sunt toate simptome care pot indica o stare de inflamaţie în organism, care în timp poate conduce la instalarea unor afecţiuni grave precum sindromul de intestin iritabil, boala Crohn sau chiar boli autoimune.

Identificarea problemelor alimentare este dificilă, iar deseori este necesar un test paraclinic care să arate reacţia întârziată, reacţia imună prin anticorpi IgG. Alimentul care nu este procesat corect este sesizat de organism ca fiind o problemă, sistemul imunitar se activează şi produce anticorpi specifici IgG pentru a anihila aceste “corpuri străine”. Anticorpii IgG se ataşează de aceşti “intruşi” formând complexe imune care circulă şi se pot depune oriunde în organism, în zonele deja sensibilizate, în funcţie de predispoziţia genetică sau alţi factori, generând inflamaţie cronică. Acesta este mecanismul biochimic al alergiilor alimentare întârziate, cunoscute şi sub denumirea mai puţin ştiinţifică, ca sensibilităţi alimentare.

“Alergia alimentară întârziată este o afecţiune cronică, iar oamenii ar trebui să fie mult mai conştienţi de ceea ce reprezintă. De obicei facem alergie alimentară întârziată la alimente pe care le consumăm cu regularitate. Experienţa mea cu pacienţi care au făcut teste paraclinice, mi-a arătat că 98% dintre ei au valori mari ale anticorpilor IgG fie la alimentele pe care le mănâncă de o perioadă lungă de timp, fie la cele care le plac foarte mult şi le consumă des. Manifestările clinice ale acestei alergii alimentare întârziate sunt foarte frecvente, iar simptomele ajung să facă parte din cotidian.” a explică specialistul.

Rolul florei intestinale

Revista Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii evidenţia într-un articol din anul 2013 faptul că “Durerea abdominală este un simptom obişnuit, ce duce la milioane de vizite ale pacienţilor la medic”, iar “Aceşti pacienţi necesită resurse monetare considerabile, având costuri anuale de 16,6 miliarde de dolari în Statele Unite şi 28,4 miliarde de euro în Europa”. Aceste valori sunt de acum 7 ani şi oferă o perspectivă diminuată asupra anvergurii şi frecvenţei problemelor digestive cu care se confruntă populaţia la nivel european.

Aşadar, de echilibrul florei intestinale depinde buna funcţionare a întregului organism. Flora intestinală joacă un rol esenţial în prevenirea înmulţirii microorganismelor patogene, în optima funcţionare a celulelor intestinale, în întărirea sistemului imunitar, în sintetizarea vitaminelor şi în prevenirea proceselor inflamatorii. Bolile inflamatorii intestinale sunt boli grave şi intră în categoria bolilor autoimune cu tratament complicat.

“Obiectivul meu ca medic este să vindec, nu să ameliorez. Dau tratament pentru sindrom de intestin iritabil, cu tratamentul meu pacientul se simte mai bine, dar dacă nu am văzut ce se întâmplă în microbiota lui, dacă el are sau nu semne de perturbare de floră, dacă are sau nu semne de intestin permeabil, tratamentul vine pe o bază proastă.” adaugă medicul de familie.

Rezultatele examenului de floră reprezintă o hartă a tipurilor de bacterii bune şi rele, în ce cantitate se găsesc, dar oferă şi informaţii depre Ph-ul intestinal, despre existenţa sau nonexistenţa hemoragiilor oculte. Rezultatele acestui examen de floră, coroborate cu o dietă anti-inflamatoare bazată pe testul de dozare a anticorpilor IgG antialimentari sunt esenţiale pentru ca medicii să identifice posibilele cauze, alimentare sau de altă natură, astfel încât pacienţii să primească recomandările şi tratamentul potrivit care trebuie urmat.