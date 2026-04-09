Video Țara cu cel mai ieftin combustibil din Europa. Secretul prețurilor mici la pompă și costul vieții pe superba insulă, preferată și de români

O țară mică din Europa se remarcă prin prețuri mici la carburanți, însă viața pe insulă rămâne costisitoare. Guvernul susține prețurile la pompă prin subvenții și contracte avantajoase de energie, în timp ce locuințele și serviciile se situează mult peste media europeană.

Malta continuă să surprindă Europa prin unul dintre cele mai mici prețuri la carburanți de pe continent, performanță susținută de o strategie guvernamentală atent controlată.

Ani la rând, Malta s-a numărat printre țările europene cu cei mai ieftini carburanți, iar situația se menține și în prezent. Un litru de benzină se vinde cu 1,34 euro, în timp ce motorina ajunge la doar 1,21 euro pe litru, niveluri greu de egalat în restul Uniunii Europene, potrivit Blicc.

Explicația nu ține de fluctuațiile favorabile ale pieței petroliere, ci de o politică de stat bazată pe înghețarea administrativă a prețurilor. Spre deosebire de majoritatea statelor membre UE, autoritățile malteze stabilesc direct prețul la pompă și nu permit ca scumpirile bruște ale petrolului să fie transferate imediat către consumatori, scrie publicația citată.

Cum reușește Malta să păstreze combustibilul ieftin

Strategia autorităților este una clară: statul absoarbe integral creșterile de pe piețele internaționale ale energiei. Din 2020, prețurile carburanților au rămas practic înghețate, iar pentru 2026 guvernul a prevăzut un buget de peste 400 de milioane de euro pentru subvenții la energie și combustibili.

Astfel, atunci când cotațiile petrolului cresc la nivel global, șoferii din Malta nu resimt imediat impactul la pompă.

Un alt pilon important îl reprezintă contractele de achiziție pe termen lung, prin care statul cumpără energie la prețuri prestabilite. Acest mecanism reduce expunerea la șocurile pieței și la tensiunile geopolitice, inclusiv cele generate de conflictele din Orientul Mijlociu. Printre avantajele strategice se numără și un contract favorabil cu Libia.

Subvențiile sunt finanțate din excedentele generate de alte sectoare profitabile, în special serviciile financiare și turismul, domenii care aduc venituri consistente bugetului public.

Viața în Malta: carburanți ieftini, locuințe scumpe

Dacă la pompă Malta este printre cele mai accesibile state europene, costurile de trai spun o poveste diferită. Chiria pentru un apartament mic rareori coboară sub 1.000 de euro pe lună, ceea ce plasează insula printre destinațiile scumpe pentru locuit din Europa.

Totuși, nivelul ridicat al cheltuielilor este compensat de salariile bune din anumite sectoare. Numeroși rezidenți lucrează în companii multinaționale din IT, dar și în profesii liberale precum avocatura sau notariatul, ceea ce le permite un standard de viață confortabil și stabil.

În plus, Malta este percepută drept una dintre cele mai sigure și ordonate țări europene, aspect care o face atractivă atât pentru familii, cât și pentru investitori. În același timp, insula este o destinație de vacanță apreciată, atrăgând turiști din întreaga lume, inclusiv din România.

Economia statului insular este puternic orientată spre investiții străine, în special în tehnologie. Sectorul IT reprezintă unul dintre motoarele principale de creștere, însă nu este singurul.

Malta și-a dezvoltat puternic și industria farmaceutică, producția de echipamente medicale și fabricarea de componente electronice, inclusiv cipuri utilizate în telefoane și laptopuri. Pentru o țară de dimensiuni reduse, acest profil industrial confirmă un potențial tehnologic semnificativ.

În paralel, insula și-a câștigat reputația de „Hollywood-ul Mediteranei”, datorită sistemului de rambursări fiscale care poate ajunge până la 40% din costurile de producție. Acest avantaj a atras numeroase studiouri internaționale, transformând Malta într-un platou de filmare preferat pentru producții globale.

Dincolo de economie și facilități fiscale, Malta își cultivă atent identitatea locală. De la berea produsă pe insulă până la celebra băutură nealcoolică Kinnie, cu gust dulce-amărui obținut din portocale, tradițiile rămân o componentă importantă a imaginii țării.