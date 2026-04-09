search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Țara cu cel mai ieftin combustibil din Europa. Secretul prețurilor mici la pompă și costul vieții pe superba insulă, preferată și de români

0
0
Publicat:

O țară mică din Europa se remarcă prin prețuri mici la carburanți, însă viața pe insulă rămâne costisitoare. Guvernul susține prețurile la pompă prin subvenții și contracte avantajoase de energie, în timp ce locuințele și serviciile se situează mult peste media europeană.

Malta, o destinație superbă Foto: Shuterstock

Malta continuă să surprindă Europa prin unul dintre cele mai mici prețuri la carburanți de pe continent, performanță susținută de o strategie guvernamentală atent controlată.

Ani la rând, Malta s-a numărat printre țările europene cu cei mai ieftini carburanți, iar situația se menține și în prezent. Un litru de benzină se vinde cu 1,34 euro, în timp ce motorina ajunge la doar 1,21 euro pe litru, niveluri greu de egalat în restul Uniunii Europene, potrivit Blicc.

Explicația nu ține de fluctuațiile favorabile ale pieței petroliere, ci de o politică de stat bazată pe înghețarea administrativă a prețurilor. Spre deosebire de majoritatea statelor membre UE, autoritățile malteze stabilesc direct prețul la pompă și nu permit ca scumpirile bruște ale petrolului să fie transferate imediat către consumatori, scrie publicația citată. 

Motorina la doar 1,21 euro pe litru Foto : captură Blicc

Cum reușește Malta să păstreze combustibilul ieftin

Strategia autorităților este una clară: statul absoarbe integral creșterile de pe piețele internaționale ale energiei. Din 2020, prețurile carburanților au rămas practic înghețate, iar pentru 2026 guvernul a prevăzut un buget de peste 400 de milioane de euro pentru subvenții la energie și combustibili.

Astfel, atunci când cotațiile petrolului cresc la nivel global, șoferii din Malta nu resimt imediat impactul la pompă.

Un alt pilon important îl reprezintă contractele de achiziție pe termen lung, prin care statul cumpără energie la prețuri prestabilite. Acest mecanism reduce expunerea la șocurile pieței și la tensiunile geopolitice, inclusiv cele generate de conflictele din Orientul Mijlociu. Printre avantajele strategice se numără și un contract favorabil cu Libia.

Subvențiile sunt finanțate din excedentele generate de alte sectoare profitabile, în special serviciile financiare și turismul, domenii care aduc venituri consistente bugetului public.

Viața în Malta: carburanți ieftini, locuințe scumpe

Dacă la pompă Malta este printre cele mai accesibile state europene, costurile de trai spun o poveste diferită. Chiria pentru un apartament mic rareori coboară sub 1.000 de euro pe lună, ceea ce plasează insula printre destinațiile scumpe pentru locuit din Europa.

Totuși, nivelul ridicat al cheltuielilor este compensat de salariile bune din anumite sectoare. Numeroși rezidenți lucrează în companii multinaționale din IT, dar și în profesii liberale precum avocatura sau notariatul, ceea ce le permite un standard de viață confortabil și stabil.

În plus, Malta este percepută drept una dintre cele mai sigure și ordonate țări europene, aspect care o face atractivă atât pentru familii, cât și pentru investitori. În același timp, insula este o destinație de vacanță apreciată, atrăgând turiști din întreaga lume, inclusiv din România.

Economia statului insular este puternic orientată spre investiții străine, în special în tehnologie. Sectorul IT reprezintă unul dintre motoarele principale de creștere, însă nu este singurul.

Malta și-a dezvoltat puternic și industria farmaceutică, producția de echipamente medicale și fabricarea de componente electronice, inclusiv cipuri utilizate în telefoane și laptopuri. Pentru o țară de dimensiuni reduse, acest profil industrial confirmă un potențial tehnologic semnificativ.

În paralel, insula și-a câștigat reputația de „Hollywood-ul Mediteranei”, datorită sistemului de rambursări fiscale care poate ajunge până la 40% din costurile de producție. Acest avantaj a atras numeroase studiouri internaționale, transformând Malta într-un platou de filmare preferat pentru producții globale.

Dincolo de economie și facilități fiscale, Malta își cultivă atent identitatea locală. De la berea produsă pe insulă până la celebra băutură nealcoolică Kinnie, cu gust dulce-amărui obținut din portocale, tradițiile rămân o componentă importantă a imaginii țării.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore