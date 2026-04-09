Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim

Când nu s-a aprins Lumina la Ierusalim? Este o întrebare care apare frecvent în jurul uneia dintre cele mai vechi și controversate tradiții creștine. Deși ceremonia Luminii Sfinte are loc anual de secole, există un moment din istorie care ridică semne de întrebare: anul 1101.

În fiecare an, în Sâmbăta Mare, mii de credincioși se adună în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim pentru a participa la ritualul considerat de mulți un miracol. Potrivit tradiției, în interiorul mormântului lui Hristos apare o lumină care aprinde lumânările Patriarhului, fiind apoi împărțită mulțimii. Evenimentul este consemnat încă din secolul al IV-lea și a fost descris de-a lungul timpului de numeroși pelerini.

Anul 1101, excepția invocată de surse istorice

Potrivit unor relatări istorice citate de Open Christian Education și de alte lucrări teologice, anul 1101 este considerat singurul moment în care Lumina Sfântă nu ar fi apărut în mod așteptat.

Perioada coincide cu momentul în care Ierusalimul era sub controlul cruciaților și cu tensiuni puternice între autoritățile religioase și cele politice. Sursele vorbesc despre un conflict între Patriarhul Daimbert și regele Baldwin, iar lipsa apariției luminii a fost pusă de unii contemporani pe seama acestor dispute.

Chiar și așa, tradiția nu a fost abandonată. Ceremonia a continuat în anii următori și a rămas, până astăzi, unul dintre cele mai importante ritualuri din lumea ortodoxă.

Ce spune Encyclopædia Britannica despre „Focul Sfânt”

Enciclopedia Britannica tratează Focul Sfânt ca pe un ritual religios anual, dar atrage atenția că originea sa presupus miraculoasă este disputată de secole.

Potrivit sursei, ceremonia are loc în Biserica Sfântului Mormânt, unde Patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului intră în Edicul - spațiul care adăpostește mormântul - se roagă, iar apoi iese cu lumânările aprinse. Flacăra este transmisă rapid credincioșilor prezenți.

Britannica subliniază însă un aspect esențial: sub titlul „Pretenții de origine miraculoasă”, arată că „mulți creștini au atribuit aprinderea lumânărilor unei scântei spontane care coboară miraculos”, dar că această interpretare a fost contestată încă din Evul Mediu.

Miracol sau ritual simbolic

Ceremonia Luminii Sfinte este, de secole, la granița dintre credință și controversă.

Pe de o parte, mulți credincioși o consideră o manifestare divină directă, un semn anual al Învierii. Pe de altă parte, există și voci, inclusiv din interiorul Bisericii, care susțin că focul este aprins prin mijloace naturale și binecuvântat ulterior.

De exemplu, preotul armean Samuel Agoïan declara, potrivit presei israeliene, că aprinderea ar avea loc de la o sursă existentă în interior, că „nu este nimic mistic în acest proces”. Într-o direcție similară, un alt cleric armean afirma pentru The Telegraph: „Nu este un miracol. Preoții greci aduc o lampă [...] pentru a aprinde Lumina Sfântă”.

În același timp, istoricul grec Michael Kalopoulos a susținut că fenomenul ar putea fi explicat chimic, prin substanțe precum fosforul alb, care se poate aprinde spontan în anumite condiții.

O tradiție care rezistă de peste un mileniu

Dincolo de dezbatere, această ceremonie rămâne una dintre cele mai longevive tradiții creștine. Are loc în același loc, în aceeași perioadă și urmează aproape același ritual de peste 1.000 de ani.

Înainte de ceremonie, mormântul este verificat, iar Patriarhul intră singur în interior. După rugăciune, iese cu lumânările aprinse, iar flacăra este transmisă rapid mulțimii și, ulterior, în întreaga lume ortodoxă.

Relatările vorbesc despre o lumină diferită de focul obișnuit, uneori descrisă ca având nuanțe albăstrui și, pentru scurt timp, neprovocând arsuri. Aceste afirmații sunt însă contestate și interpretate diferit.

Indiferent dacă este privită ca miracol sau ca ritual simbolic, Lumina Sfântă are o semnificație puternică pentru credincioși: marchează Învierea lui Hristos și ideea de lumină care învinge întunericul.