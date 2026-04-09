Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim

Când nu s-a aprins Lumina la Ierusalim? Este o întrebare care apare frecvent în jurul uneia dintre cele mai vechi și controversate tradiții creștine. Deși ceremonia Luminii Sfinte are loc anual de secole, există un moment din istorie care ridică semne de întrebare: anul 1101.

În fiecare an, în Sâmbăta Mare, mii de credincioși se adună în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim pentru a participa la ritualul considerat de mulți un miracol. Potrivit tradiției, în interiorul mormântului lui Hristos apare o lumină care aprinde lumânările Patriarhului, fiind apoi împărțită mulțimii. Evenimentul este consemnat încă din secolul al IV-lea și a fost descris de-a lungul timpului de numeroși pelerini.

Anul 1101, excepția invocată de surse istorice

Potrivit unor relatări istorice citate de Open Christian Education și de alte lucrări teologice, anul 1101 este considerat singurul moment în care Lumina Sfântă nu ar fi apărut în mod așteptat.

Perioada coincide cu momentul în care Ierusalimul era sub controlul cruciaților și cu tensiuni puternice între autoritățile religioase și cele politice. Sursele vorbesc despre un conflict între Patriarhul Daimbert și regele Baldwin, iar lipsa apariției luminii a fost pusă de unii contemporani pe seama acestor dispute.

Chiar și așa, tradiția nu a fost abandonată. Ceremonia a continuat în anii următori și a rămas, până astăzi, unul dintre cele mai importante ritualuri din lumea ortodoxă.

Ce spune Encyclopædia Britannica despre „Focul Sfânt”

Enciclopedia Britannica tratează Focul Sfânt ca pe un ritual religios anual, dar atrage atenția că originea sa presupus miraculoasă este disputată de secole.

Potrivit sursei, ceremonia are loc în Biserica Sfântului Mormânt, unde Patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului intră în Edicul - spațiul care adăpostește mormântul - se roagă, iar apoi iese cu lumânările aprinse. Flacăra este transmisă rapid credincioșilor prezenți.

Britannica subliniază însă un aspect esențial: sub titlul „Pretenții de origine miraculoasă”, arată că „mulți creștini au atribuit aprinderea lumânărilor unei scântei spontane care coboară miraculos”, dar că această interpretare a fost contestată încă din Evul Mediu.

Miracol sau ritual simbolic

Ceremonia Luminii Sfinte este, de secole, la granița dintre credință și controversă.

Pe de o parte, mulți credincioși o consideră o manifestare divină directă, un semn anual al Învierii. Pe de altă parte, există și voci, inclusiv din interiorul Bisericii, care susțin că focul este aprins prin mijloace naturale și binecuvântat ulterior.

De exemplu, preotul armean Samuel Agoïan declara, potrivit presei israeliene, că aprinderea ar avea loc de la o sursă existentă în interior, că „nu este nimic mistic în acest proces”. Într-o direcție similară, un alt cleric armean afirma pentru The Telegraph: „Nu este un miracol. Preoții greci aduc o lampă [...] pentru a aprinde Lumina Sfântă”.

În același timp, istoricul grec Michael Kalopoulos a susținut că fenomenul ar putea fi explicat chimic, prin substanțe precum fosforul alb, care se poate aprinde spontan în anumite condiții.

O tradiție care rezistă de peste un mileniu

Dincolo de dezbatere, această ceremonie rămâne una dintre cele mai longevive tradiții creștine. Are loc în același loc, în aceeași perioadă și urmează aproape același ritual de peste 1.000 de ani.

Înainte de ceremonie, mormântul este verificat, iar Patriarhul intră singur în interior. După rugăciune, iese cu lumânările aprinse, iar flacăra este transmisă rapid mulțimii și, ulterior, în întreaga lume ortodoxă.

Relatările vorbesc despre o lumină diferită de focul obișnuit, uneori descrisă ca având nuanțe albăstrui și, pentru scurt timp, neprovocând arsuri. Aceste afirmații sunt însă contestate și interpretate diferit.

Indiferent dacă este privită ca miracol sau ca ritual simbolic, Lumina Sfântă are o semnificație puternică pentru credincioși: marchează Învierea lui Hristos și ideea de lumină care învinge întunericul.

Top articole

image
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
gandul.ro
image
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
mediafax.ro
image
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”
fanatik.ro
image
Livetext Război în Iran, ziua 40. Armistițiul SUA-Iran este fragil: peste 180 de morți în Liban. JD Vance dă vina pe Iran
libertatea.ro
image
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Curtea de Apel a suspendat decizia CNA de retragere a licenței pentru Realitatea TV
antena3.ro
image
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
observatornews.ro
image
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
cancan.ro
image
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Cum arată locuinţele în care chiria costă 5 lei pe an. Cartierul din oraşul european atrage turişti din întreaga lume
playtech.ro
image
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un copil fericit!”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
FOTO Omagiu pentru Zelea Codreanu la drumul mare. Statul tot nu face nimic
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Povestea mai puțin cunoscută a lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns să fie numit ”Il Luce” în Italia
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Moartea asistentei din Târgu Jiu scoate la iveală informații înfiorătoare
actualitate.net
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”
click.ro
image
Horoscop joi, 9 aprilie. Balanțele încep o relație nouă, iar Săgetătorii își asumă riscuri la locul de muncă
click.ro
image
Amalia Enache a publicat o fotografie emoționantă din tinerețea lui Mircea Lucescu. Ce simbolizează imaginea: „A fost model de decență și eleganță””
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
image
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!

Click! Sănătate

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori