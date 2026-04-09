Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán

Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, se menține în fruntea preferințelor electoratului cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, potrivit unui sondaj recent.

Conform cercetării realizate de centrul sociologic și de analiză politică Iránytű Intézet, Tisza ar obține 41% din voturi, în timp ce partidul de la guvernare Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán, este creditat cu 34%.

Potrivit aceluiași sondaj, nicio altă formațiune politică nu ar reuși să depășească pragul electoral de 5% necesar pentru a intra în Parlament. Cele mai apropiate sunt partidele „Our Homeland” și „Two-Tailed Dog Party”, fiecare cu câte 3%.

În aceste condiții, noul legislativ ar putea fi format doar din două partide principale, Tisza și Fidesz, scrie publicația Népszava

Datele sondajului arată și o nemulțumire accentuată în rândul populației. Astfel, 62% dintre respondenți consideră că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 31% se declară optimiști.

De asemenea, 54% dintre cei chestionați își doresc demisia actualului guvern condus de Fidesz, iar 38% ar prefera menținerea acestuia. Restul respondenților fie nu s-au decis, fie nu au dorit să răspundă.

Un alt aspect important este numărul mare de alegători indeciși. Aproximativ 18% dintre participanții la sondaj nu au știut sau nu au dorit să spună cu cine vor vota, ceea ce ar putea influența semnificativ rezultatul final al alegerilor.

Sondajul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1.000 de persoane, în perioada 31 martie – 4 aprilie. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.