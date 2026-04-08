Curățenie de primăvară. Trucuri pentru a-ți transforma casa într-o singură zi într-un spațiu ordonat și strălucitor

Primăvara aduce cu sine dorința de prospețime, lumină și ordine în casă, însă ideea de curățenie generală poate fi copleșitoare. Praful acumulat, sertarele dezordonate și colțurile uitate par să ceară zile întregi pentru a fi puse la punct. Din fericire, există metode simple și eficiente care te pot ajuta să transformi întreaga locuință într-un spațiu curat și organizat într-o singură zi.

FOTO: Dirt Busters House
Curățenia de primăvară nu este doar o tradiție, ci are multiple beneficii pentru igienă, mediu și starea generală de bine. Aceasta ajută la eliminarea alergenilor acumulați în timpul iernii, reduce riscul reacțiilor alergice și îmbunătățește calitatea aerului din locuințe. În trecut, oamenii obișnuiau să văruiască casele de Paște, ceea ce împrospăta pereții și elimina bacteriile.

În lunile reci, praful, acarienii și alți poluanți se acumulează din cauza lipsei unei ventilații corespunzătoare, iar primăvara este momentul ideal pentru a curăța în profunzime draperiile, covoarele și mobilierul tapițat.

Cum să începi curățenia rapid și eficient

Pentru o curățenie rapidă și eficientă, este important să aduni mai întâi toate materialele necesare. Bicarbonatul de sodiu, oțetul alb distilat, apă caldă și cârpele curate sunt esențiale, iar amestecarea unei jumătăți de cană de oțet, unui sfert de cană de bicarbonat și doi litri de apă fierbinte într-o sticlă cu pulverizator creează un produs de curățenie natural și universal. Aspira­torul, mopul și mătura vor face curățarea podelelor mult mai ușoară.

Primul pas este eliminarea dezordinii. Adună obiectele împrăștiate, aruncă ce nu mai este necesar și pune hainele murdare la spălat. Dezordinea face ca o locuință să pară murdară, așa că eliminarea ei creează rapid senzația de ordine. Este indicat să mergi din cameră în cameră, să aduni obiectele și să pui la spălat vasele sau să le introduci în mașina de spălat vase, pentru a avea o bază curată înainte de a aborda sarcini mai complexe.

Ordinea în care faci curățenia contează foarte mult. Începe cu vasele și rufele, astfel încât acestea să se curețe în timp ce lucrezi la restul casei. Curățarea prafului se face de sus în jos, începând cu corpurile de iluminat și rafturile înalte și continuând cu zonele inferioare, astfel încât murdăria să nu cadă pe suprafețele deja curate. În paralel, elimină dezordinea și pune obiectele la locul lor sau în cutii pentru donații.

Curățarea băilor, bucătăriei și mobilierului

Băile trebuie curățate una după alta, începând cu blaturile, cada și toaleta, și continuând cu oglinzile și pereții.

Bucătăria se curăță prin golirea blaturilor, ștergerea lor cu dezinfectant, curățarea chiuvetei, dulapurilor și aparatelor electrocasnice, iar frigiderul se golește complet și se curăță cu apă fierbinte și săpun.

Mobilierul tapițat se aspiră, iar piesele din lemn sau răchită se șterg cu cârpa.

Podelele se aspiră și se spală, inclusiv sub mobilier și în colțurile greu accesibile.

La final, ordinea se mută și în exterior, pe terasă, balcon sau curte, unde mobilierul se șterge, jucăriile se adună și suprafețele se spală cu furtunul sau jetul de apă.

Pentru a evita pierderea timpului, este important să urmezi ordinea corectă: de sus în jos, mai întâi suprafețele și apoi podelele. Unele greșeli frecvente includ ștergerea imediată după pulverizarea soluției de curățare sau curățarea plitei înainte de cuptorul cu microunde. Este recomandat să lași produsul să acționeze câteva minute pentru a îndepărta murdăria mai ușor.

Trucuri pentru a menține ordinea după curățenie

Pentru o curățenie eficientă, stabilește rapid ce păstrezi și ce arunci, implică întreaga familie și, dacă este cazul, apelează la profesioniști pentru canapele și covoare.

După ce întreaga casă este curată, menține ordinea cu regula celor două minute: orice sarcină care durează mai puțin de două minute trebuie făcută imediat.

Ștergerea suprafețelor utilizate zilnic, punerea obiectelor la locul lor, micile sarcini în timp ce aștepți să se gătească sau să se spele hainele și aranjarea patului dimineața devreme ajută la menținerea ordinii fără eforturi suplimentare.

Astfel, primăvara poate aduce nu doar soare și natură înfloritoare, ci și o casă curată, ordonată și pregătită pentru noi începuturi.

Ultimele noutăți

Video Top 7 plante în ghiveci spectaculoase care îți transformă balconul și terasa într-un colț de paradis în 2026: vedete de Paște și în tot sezonul cald
Balcoane, terase și fațade luxuriante cu plante și flori în ghiveci Sursă Ideal House
Casă și grădină 12:04
Curățenia de Paște 2026: kitul esențial de produse care îți reduce timpul la jumătate. Top 7 + ghid complet pas cu pas
Curățenie de Paște / curățenie de primăvară / curățenie generală în casă Sursă Hubbards Maid Service jpg
Casă și grădină
Video Hoții aleg casele întunecate: Top 7 lămpi solare care descurajează intrușii și îți protejează curtea instant (2026)
Iluminat pentru securitate cu lămpi solare Foto LED Network jpg
Casă și grădină
Video Cum să transformi curtea într-un spațiu magic în 2026 – Top 7 lămpi solare pentru atmosferă, siguranță și economie de energie. Ghid de cumpărare
Iluminat de grădină Sursă Light ideas com jpg
Casă și grădină
Cele mai bune grătare de exterior 2026: Top 5 modele pe gaz și cărbuni pentru un BBQ autentic + ghid complet
Grătar de exterior pentru gătit BBQ outdoor Sursă Embers Living jpg
Electrocasnice
Top 7 leagăne, hamace și balansoare pentru grădină și terasă în 2026 - cum alegi rapid varianta perfectă pentru relaxare outdoor fără compromisuri
Balansoare de lux suspendate Sursă Shop mohd.it.jpg
Casă și grădină

Știrile adevarul.ro

Tudor Chirilă aduce un omagiu lui Mircea Lucescu: „Fotbalul oferă o putere nemărginită de gustul căreia nu mai poți scăpa toată viața”
tudor chirila facebook jpg
Sport 12:19
Video Satul din Spania care oferă locuințe gratuite și locuri de muncă pentru a atrage noi locuitori: „A devenit ca un lac în deșert”
Screenshot 2026 04 08 115739 jpg
Europa 12:14
Analiză Matematica Puterii în 2026: PSD, între tentația opoziției și frica de a fi „înghițit” de AUR
Dezbaterea și votul bugetului de stat pe 2026 în ședința comună a Parlamentului. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Politică 12:13
Alertă de vreme rea în România: Aproape toată țara e sub cod galben de vânt puternic. Pentru zonele muntoase s-a emis cod portocaliu de viscol
O tânără se adapostește sub o umbrela în timpul unei ninsori, in Bucuresti FOTO Mediafax - meteo - vremea- ninsoare - frig
Meteo 12:06
Singurul fost elev al lui Lucescu care a mers la spital ca să-l vadă: „Nu mi s-a dat voie să intru”
FOTBAL: Şumudică a fost suspendat două jocuri de Comisia de Disciplină
Sport 11:57
Stilul impus de Cristian Chivu, ridicat în slăvi de un argentinian faimos: „Înainte, Inter era foarte plată”
Hernan Crespo a marcat de două ori după ce a intret pe teren în minutul 81
Sport 11:45
Video Cristina Chiriac, în interviul de la Ministerul Justiției: „Procurorul nu poate acționa în baza percepțiilor sau a presiunilor publice”
Screenshot 2026 04 08 113001 jpg
Evenimente 11:43
Armistițiul SUA-Iran, convenit cu 90 de minute înainte de expirarea termenului lui Trump. Țara care a intervenit în ultimul moment
Război SUA Iran Israel foto shutterstock jpg
În lume 11:39
Tensiuni majore pe piața muncii. Noile reguli pentru angajarea străinilor, criticate dur de agențiile de recrutare
muncitori straini asiatici constructii forta de munca foto inquam photos george calin
Economie 11:38
Raid ANAF la pompe. Amenzi pentru benzinăriile care au scumpit nejustificat carburanții în plină criză
Benzinarie FOTO Shutterstock
Economie 11:20
Supercomputerul Chinei, spart de un hacker: date clasificate ale agențiilor de apărare și corporațiilor aerospațiale, furate. Cum a fost posibilă breșa colosală
Screenshot 2026 04 08 105851 jpg
În lume 11:16
Rusia, prima reacție după armistițiul SUA-Iran: „Faptul că Trump a acceptat să discute planul reprezintă un succes pentru iranieni”
Dmitri Medvedev FOTO Profimedia
Rusia 11:15