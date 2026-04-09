Animalul care a băgat spaima în locuitorii unui oraș din Coreea de Sud: școala a fost închisă, iar peste 300 de oameni îl caută

Un animal evadat de la o grădină zoologică din Daejeon, Coreea de Sud, a băgat spaima în locuitori, determinând închiderea unei școli locale și mobilizarea a peste 300 de pompieri, polițiști și militari pentru a-l căuta.

Peste 300 de persoane, între care pompieri, polițiști și militari, participă la operațiunile de căutare a unui lup care a evadat miercuri, 8 aprilie, dintr-o grădină zoologică situată într-un parc tematic din Daejeon, la aproximativ 150 de kilometri sud de Seul.

Animalul, un mascul născut în 2024 și cu o greutate de aproximativ 30 de kilograme, a săpat în pământ și a deteriorat gardul, potrivit șefului pompierilor locali. Imaginile difuzate de presa coreeană îl arată rătăcind pe un drum public.

Ca măsură de precauție, Școala Elementară Daejeon Sanseong a fost închisă joi.

„Școala este închisă astăzi după ce un lup a evadat ieri dintr-o grădină zoologică”, a declarat pentru un purtător de cuvânt al Autorității Educaționale Metropolitane Daejeon, scrie Le Figaro.

Echipele de salvare au folosit drone echipate cu camere video pentru a localiza animalul, însă acestea au fost retrase temporar din cauza „ploii persistente”, a precizat un oficial al departamentului de pompieri din Daejeon.

Autoritățile fac apel la populație să evite zona și să contacteze imediat echipele de salvare în cazul în care observă animalul.