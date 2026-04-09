Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
România introduce sistemul digital de frontieră, de pe 10 aprilie. Britanicii și americanii vor fi amprentați și fotografiați

Noul sistem de intrare ieșire din România și alte 28 de state europene intră în vigoare vineri, 10 aprilie, aducând o serie de noi reglementări.

Regulamentul (UE) 2017/2226 aduce o schimbare majoră în modul în care sunt controlate frontierele externe ale Uniunii Europene, prin introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). Acest sistem devine operațional începând cu 10 aprilie 2026, inclusiv în România, și marchează trecerea de la controalele clasice, bazate pe ștampile în pașaport, la un sistem complet digital și automatizat.

În practică, EES înseamnă că fiecare cetățean din afara UE care intră sau iese din spațiul Schengen va fi înregistrat într-o bază de date comună. La prima trecere a frontierei, persoana va trebui să furnizeze date biometrice – imagine facială și amprente – iar ulterior sistemul va păstra istoricul călătoriilor. În locul ștampilelor, autoritățile vor avea acces instant la informații despre data și locul intrării, durata șederii și eventualele depășiri ale perioadei legale de 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Britanicilor și americanilor li se vor lua amprentele la intrarea în România

Pentru cetățenii români, impactul este în principal indirect. Dacă un român călătorește în interiorul Uniunii Europene, de exemplu din România în Italia sau Germania, nu va observa nicio schimbare: nu există control de frontieră și nu se aplică EES. În schimb, lucrurile se schimbă la frontierele externe. De exemplu, dacă cineva din Marea Britanie vine în România, la intrare va fi înregistrat în sistem, i se vor lua amprentele și i se va face o fotografie facială. Această procedură poate dura mai mult la prima intrare, ceea ce poate duce la timpi de așteptare mai mari în aeroporturi sau la granițele terestre.

Un alt exemplu concret: dacă o persoană din Statele Unite călătorește în Europa și intră prima dată prin Franța, înregistrarea în EES se face acolo. Dacă apoi ajunge în România, nu mai este nevoie de o nouă înregistrare completă, dar ieșirea din UE va fi totuși înregistrată în sistem. În acest fel, autoritățile știu exact cât timp a petrecut acea persoană în spațiul Schengen și pot detecta imediat dacă a depășit perioada legală.

Pentru România, este important de înțeles că EES se aplică la frontierele externe, adică acolo unde există contact cu state din afara UE, cum ar fi Serbia, Republica Moldova sau Turcia. Acolo, cetățenii non-UE vor fi înregistrați în sistem începând cu 10 aprilie 2026. În schimb, la frontierele cu state membre UE sau Schengen nu există controale sistematice, deci EES nu intervine.

Ștampilele sunt eliminate complet

Un element esențial adus de regulament este eliminarea completă a ștampilelor din pașaport pentru cetățenii din afara UE și înlocuirea lor cu evidențe digitale. În plus, sistemul introduce verificări automate care pot semnala instant dacă o persoană a depășit perioada legală de ședere sau dacă există alerte legate de securitate. Datele colectate sunt stocate pentru o perioadă determinată (în general până la 3 ani pentru călătorii obișnuiți și mai mult în cazul depășirilor), iar accesul la ele este strict reglementat.

Autoritățile care pot accesa aceste date includ poliția de frontieră și autoritățile de imigrație, iar în anumite condiții stricte și organele de aplicare a legii (de exemplu în cazuri de terorism sau infracțiuni grave). Sistemul este interconectat cu alte baze de date europene, cum ar fi sistemul de vize, pentru a permite verificări rapide și eficiente ale identității.

De asemenea, EES schimbă modul în care sunt tratate refuzurile de intrare: acestea sunt înregistrate digital și pot influența deciziile viitoare de acces în UE. În practică, acest lucru înseamnă că istoricul de călătorie devine mult mai transparent și mai ușor de verificat de către autorități.

În ce state europene se aplică noul sistem

Sistemul se aplică în toate statele din spațiul Schengen, adică în: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, precum și în statele asociate Schengen: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Concret, EES nu schimbă libertatea de circulație a românilor în interiorul Uniunii Europene, dar schimbă semnificativ modul în care sunt controlați cetățenii din afara UE.

Pentru români, efectele se vor vedea mai ales în timpii de așteptare la frontierele externe, în proceduri mai stricte și în faptul că interacțiunile cu cetățeni non-UE vor implica controale mai riguroase. Pe termen lung, sistemul este gândit să reducă imigrația ilegală, să prevină fraudele de identitate și să crească nivelul de securitate la nivel european, chiar dacă în faza inițială poate genera întârzieri și adaptări logistice.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
gandul.ro
image
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
mediafax.ro
image
Horațiu Potra, pus pe fugă de o bătrânică de 73 de ani înarmată cu un băț. Cum a fost umilit șeful mercenarilor de o bunicuță din Mediaș
fanatik.ro
image
Livetext Război în Iran, ziua 40. Armistițiul SUA-Iran este fragil: peste 180 de morți în Liban. JD Vance dă vina pe Iran
libertatea.ro
image
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Curtea de Apel a suspendat decizia CNA de retragere a licenței pentru Realitatea TV
antena3.ro
image
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
observatornews.ro
image
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
cancan.ro
image
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Cum arată locuinţele în care chiria costă 5 lei pe an. Cartierul din oraşul european atrage turişti din întreaga lume
playtech.ro
image
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
fără imagine
Nicușor Dan s-a predat PSD? De bunăvoie sau pentru că nu avea de ales? – OPINIE
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Povestea mai puțin cunoscută a lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns să fie numit ”Il Luce” în Italia
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Moartea asistentei din Târgu Jiu scoate la iveală informații înfiorătoare
actualitate.net
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”
click.ro
image
Horoscop joi, 9 aprilie. Balanțele încep o relație nouă, iar Săgetătorii își asumă riscuri la locul de muncă
click.ro
image
Amalia Enache a publicat o fotografie emoționantă din tinerețea lui Mircea Lucescu. Ce simbolizează imaginea: „A fost model de decență și eleganță””
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”

”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!

Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori