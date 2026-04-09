Cataracta nu afectează doar vârstnicii. Dr. Robert Babalâc, oftalmolog, explică cum afectează vederea această afecțiune

Cataracta este opacifierea cristalinului, lentila naturală a ochiului, care afectează peste 94 de milioane de oameni la nivel mondial. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), rămâne una dintre principalele cauze ale pierderii vederii.

„Cataracta este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oftalmologice. Avem zilnic pacienți diagnosticați sau operați pentru cataractă”, a precizat dr. Robert James Babalâc, din cadrul MedLife Medical Park, București.

La nivel global, cel puțin 1 miliard de persoane se confruntă cu o deficiență de vedere la aproape sau la distanță, care ar fi putut fi prevenită sau care nu a fost încă tratată. În absența unei depistări la timp, vederea redusă sau pierderea vederii poate avea efecte personale și economice pe termen lung. Deficiența de vedere afectează persoane de toate vârstele, majoritatea având peste 50 de ani. Se estimează că 17 milioane de persoane sunt oarbe din cauza cataractei la nivel mondial. Adunarea Mondială a Sănătății a stabilit un obiectiv global de a crește cu 30% acoperirea eficientă a chirurgiei cataractei până în anul 2030.

Primele semne ale cataractei și motivul pentru care sunt ignorate

„Pacienții descriu adesea senzația ca și cum ar privi printr-un geam aburit, cu culori mai șterse și contrast scăzut”, a explicat dr. Babalâc. Dar semnele inițiale ale cataractei includ:

· vedere neclară

· dificultăți la condus pe timp de noapte

· sensibilitate la lumină

· schimbări dese ale ochelarilor

Cataracta: când vederea începe să se estompeze

Deși prevalența crește odată cu vârsta, cataracta nu este exclusiv o afecțiune a persoanelor în vârstă. Poate apărea și la adulți tineri — mai ales în contextul bolilor precum diabetul, traume oculare sau tratamente pe termen lung cu cortizon. Dr. Babalâc confirmă că a tratat și pacienți sub 40 de ani.

Conform unor date ale OMS, cataracta începe să devină semnificativ mai frecventă după vârsta de 40 de ani, iar prevalența crește progresiv în grupele de vârstă superioare. „Am tratat inclusiv pacienți foarte tineri, ceea ce demonstrează că nu este o afecțiune exclusiv a vârstei a treia”, a subliniat oftalmologul român.

Tratamentul cataractei – chirurgia, singura opțiune eficientă

Medicii oftalmologi din lumea întreagă, inclusiv dr. Babalâc, sunt unanimi: diagnosticul sigur și tratamentul eficient al cataractei se face prin intervenție chirurgicală, nu prin picături sau medicamente. OMS și ghidurile internaționale confirmă acest lucru — chirurgia prin înlocuirea cristalinului opac cu unul artificial este tratamentul standard. O analiză globală publicată recent arată că, deși numărul de operații a crescut, acoperirea eficientă a chirurgiei cataractei rămâne sub țintele OMS în multe regiuni, ceea ce înseamnă că milioane de oameni încă nu beneficiază de această procedură salvatoare.

„În prezent, singurul tratament eficient pentru cataractă este intervenția chirurgicală. Picăturile sau medicamentele nu pot opri evoluția bolii. Momentul optim este atunci când cataracta începe să afecteze calitatea vieții pacientului și activitățile zilnice, precum cititul, munca sau condusul,” a explicat dr. Babalâc.

Operația de cataractă durează în mod tipic 10–15 minute, este realizată cu anestezie locală, nedureroasă și are o rată de succes foarte mare. Recuperarea este rapidă, iar majoritatea pacienților observă îmbunătățiri ale vederii din primele zile după procedură.

Una dintre cele mai sigure operații

Cataracta este una dintre cele mai tratabile afecțiuni oftalmologice. Deși simptomele inițiale pot fi subtile, intervenția chirurgicală rămâne singura soluție eficientă și sigură pentru recâștigarea vederii.

„Este una dintre cele mai sigure intervenții chirurgicale din medicină. Riscurile sunt minime atunci când procedura este realizată corect și sunt respectate indicațiile postoperatorii”, a precizat oftalmologul, care a mărturisit că după operație, „pacienții redescoperă claritatea vederii, culorile devin mai intense, iar independența lor crește considerabil.”

Cea mai mare teamă a persoanelor care suferă de cataractă este operația, dar medicul le explică pas cu pas procedura și îi asigură că scopul intervenției este îmbunătățirea vederii, nu pierderea ei.

Mai mult, în funcție de tipul de cristalin artificial ales, mulți pacienți pot renunța complet sau parțial la ochelari. Cristalinul artificial nu se opacifiază. „În unele cazuri apare o opacifiere secundară, tratabilă rapid cu laser”, a subliniat dr. Babalâc.

Un caz care l-a impresionat pe medic

Dr. Babalâc își amintește un pacient care ajunsese să nu mai poată ieși singur din casă din cauza vederii slabe. „După operație, primul lucru pe care l-a spus a fost că poate vedea clar fețele celor dragi. Dacă înainte de intervenție, depindea de familie pentru activități simple, după operație, și-a recăpătat autonomia. Emoția și lacrimile de bucurie din primele momente în care pacientul a văzut clar sunt de neuitat,” a povestit medicul.

Pentru oftalmologul care l-a operat, lecția este profundă: „Vederea înseamnă mai mult decât funcție medicală – înseamnă libertate, siguranță și demnitate.” Mesajul medicului către pacienții care amână consultul oftalmologic, sperând că situația se va rezolva de la sine este „să nu le fie teamă. Cataracta este tratabilă, iar intervenția chirurgicală poate reda vederea și calitatea vieții. Cu un consult la timp și tratamentul potrivit, claritatea vederii poate fi recâștigată — iar odată cu ea, independența și bucuria de a trăi activ”.

Surse:

https://www.who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss#tab=tab_1

https://www.who.int/news/item/11-02-2026-one-in-two-people-facing-cataract-blindness-need-access-to-life-changing-surgery

https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2026/expert-comment-nearly-half-people-facing-cataract-related-blindness-still-need