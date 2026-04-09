Cataracta nu afectează doar vârstnicii. Dr. Robert Babalâc, oftalmolog, explică cum afectează vederea această afecțiune

Cataracta este opacifierea cristalinului, lentila naturală a ochiului, care afectează peste 94 de milioane de oameni la nivel mondial. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), rămâne una dintre principalele cauze ale pierderii vederii. 

„Cataracta este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oftalmologice. Avem zilnic pacienți diagnosticați sau operați pentru cataractă”, a precizat dr. Robert James Babalâc, din cadrul MedLife Medical Park, București.

La nivel global, cel puțin 1 miliard de persoane se confruntă cu o deficiență de vedere la aproape sau la distanță, care ar fi putut fi prevenită sau care nu a fost încă tratată. În absența unei depistări la timp, vederea redusă sau pierderea vederii poate avea efecte personale și economice pe termen lung. Deficiența de vedere afectează persoane de toate vârstele, majoritatea având peste 50 de ani. Se estimează că 17 milioane de persoane sunt oarbe din cauza cataractei la nivel mondial. Adunarea Mondială a Sănătății a stabilit un obiectiv global de a crește cu 30% acoperirea eficientă a chirurgiei cataractei până în anul 2030.

Primele semne ale cataractei și motivul pentru care sunt ignorate

„Pacienții descriu adesea senzația ca și cum ar privi printr-un geam aburit, cu culori mai șterse și contrast scăzut”, a explicat dr. Babalâc. Dar semnele inițiale ale cataractei includ:

·        vedere neclară

·        dificultăți la condus pe timp de noapte

·        sensibilitate la lumină

·        schimbări dese ale ochelarilor

Cataracta: când vederea începe să se estompeze

Deși prevalența crește odată cu vârsta, cataracta nu este exclusiv o afecțiune a persoanelor în vârstă. Poate apărea și la adulți tineri — mai ales în contextul bolilor precum diabetul, traume oculare sau tratamente pe termen lung cu cortizon. Dr. Babalâc confirmă că a tratat și pacienți sub 40 de ani.

Conform unor date ale OMS, cataracta începe să devină semnificativ mai frecventă după vârsta de 40 de ani, iar prevalența crește progresiv în grupele de vârstă superioare. „Am tratat inclusiv pacienți foarte tineri, ceea ce demonstrează că nu este o afecțiune exclusiv a vârstei a treia”, a subliniat oftalmologul român.

Tratamentul cataractei – chirurgia, singura opțiune eficientă

Medicii oftalmologi din lumea întreagă, inclusiv dr. Babalâc, sunt unanimi: diagnosticul sigur și tratamentul eficient al cataractei se face prin intervenție chirurgicală, nu prin picături sau medicamente. OMS și ghidurile internaționale confirmă acest lucru — chirurgia prin înlocuirea cristalinului opac cu unul artificial este tratamentul standard. O analiză globală publicată recent arată că, deși numărul de operații a crescut, acoperirea eficientă a chirurgiei cataractei rămâne sub țintele OMS în multe regiuni, ceea ce înseamnă că milioane de oameni încă nu beneficiază de această procedură salvatoare.

„În prezent, singurul tratament eficient pentru cataractă este intervenția chirurgicală. Picăturile sau medicamentele nu pot opri evoluția bolii. Momentul optim este atunci când cataracta începe să afecteze calitatea vieții pacientului și activitățile zilnice, precum cititul, munca sau condusul,” a explicat dr. Babalâc.

Operația de cataractă durează în mod tipic 10–15 minute, este realizată cu anestezie locală, nedureroasă și are o rată de succes foarte mare. Recuperarea este rapidă, iar majoritatea pacienților observă îmbunătățiri ale vederii din primele zile după procedură.

Una dintre cele mai sigure operații

Cataracta este una dintre cele mai tratabile afecțiuni oftalmologice. Deși simptomele inițiale pot fi subtile, intervenția chirurgicală rămâne singura soluție eficientă și sigură pentru recâștigarea vederii.

„Este una dintre cele mai sigure intervenții chirurgicale din medicină. Riscurile sunt minime atunci când procedura este realizată corect și sunt respectate indicațiile postoperatorii”, a precizat oftalmologul, care a mărturisit că după operație, „pacienții redescoperă claritatea vederii, culorile devin mai intense, iar independența lor crește considerabil.”

Cea mai mare teamă a persoanelor care suferă de cataractă este operația, dar medicul le explică pas cu pas procedura și îi asigură că scopul intervenției este îmbunătățirea vederii, nu pierderea ei.

Mai mult, în funcție de tipul de cristalin artificial ales, mulți pacienți pot renunța complet sau parțial la ochelari. Cristalinul artificial nu se opacifiază. „În unele cazuri apare o opacifiere secundară, tratabilă rapid cu laser”, a subliniat dr. Babalâc.

Un caz care l-a impresionat pe medic

Dr. Babalâc își amintește un pacient care ajunsese să nu mai poată ieși singur din casă din cauza vederii slabe. „După operație, primul lucru pe care l-a spus a fost că poate vedea clar fețele celor dragi. Dacă înainte de intervenție, depindea de familie pentru activități simple, după operație, și-a recăpătat autonomia. Emoția și lacrimile de bucurie din primele momente în care pacientul a văzut clar sunt de neuitat,” a povestit medicul.

Pentru oftalmologul care l-a operat, lecția este profundă: „Vederea înseamnă mai mult decât funcție medicală – înseamnă libertate, siguranță și demnitate.” Mesajul medicului către pacienții care amână consultul oftalmologic, sperând că situația se va rezolva de la sine este „să nu le fie teamă. Cataracta este tratabilă, iar intervenția chirurgicală poate reda vederea și calitatea vieții. Cu un consult la timp și tratamentul potrivit, claritatea vederii poate fi recâștigată — iar odată cu ea, independența și bucuria de a trăi activ”.

Surse:

https://www.who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss#tab=tab_1

https://www.who.int/news/item/11-02-2026-one-in-two-people-facing-cataract-blindness-need-access-to-life-changing-surgery

https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2026/expert-comment-nearly-half-people-facing-cataract-related-blindness-still-need

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului
gandul.ro
image
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
mediafax.ro
image
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
fanatik.ro
image
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
libertatea.ro
image
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Ce supermarketuri sunt deschise în prima zi de Paște
observatornews.ro
image
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Cât costă motorina şi benzina azi. Tabel cu evoluţia preţurilor la cele mai importante benzinării
playtech.ro
image
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Emoționant! Răzvan Lucescu i-a prins de mâini pe Edi și Anghel Iordănescu și le-a spus 6 cuvinte la funeraliile lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Imagini emoționante de la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Nume mari și-au luat rămas bun FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Moartea asistentei din Târgu Jiu scoate la iveală informații înfiorătoare
actualitate.net
image
Povestea din Iași care a ajuns la CNN. Cine este femeia care are 1.677 de amenzi neplătite
click.ro
image
Top 3 zodii protectoare. Nativii care își apără cu înverșunare persoanele dragi
click.ro
image
Ies la iveală noi informații în cazul Andreei, asistenta care s-a sinucis. Ce probleme avea în ultima vreme: „O amenința foarte mult”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Tori Spelling foto Profimedia jpg
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
