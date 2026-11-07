 „Ziua Cârtiței” în administrație. Luca Niculescu cere ministerelor planuri de economii. Reducerea cheltuielilor statului, mai ușor de promis decât de făcut | adevarul.ro
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Analiză „Ziua Cârtiței” în administrație. Luca Niculescu cere ministerelor planuri de economii. Reducerea cheltuielilor statului, mai ușor de promis decât de făcut

Analize Adevărul
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Eliminarea cheltuielilor inutile din administrație nu se poate face de pe o lună pe alta, iar instituțiile care au acumulat ani la rând costuri ridicate nu sunt neapărat cele mai potrivite să decidă singure ce trebuie tăiat. Reforma reală presupune o strategie coordonată de la nivelul Guvernului, dar și schimbări structurale, precum reorganizarea administrativ-teritorială și digitalizarea instituțiilor publice, consideră analistul politic Alexandru Coita. Acesta avertizează că Executivul riscă să repete un scenariu întâlnit la fiecare schimbare de guvern, în care solicitările de economii nu sunt urmate de măsuri concrete.

Luca Niculescu
Luca Niculescu a cerut planuri concrete pentru reducerea cheltuielilor Foto: Facebook/Luca Niculescu

Alexandru Coita pune sub semnul întrebării eficiența unei abordări în care fiecare minister este lăsat să identifice singur cheltuielile care pot fi eliminate. În opinia sa, instituțiile care au funcționat ani la rând cu costuri ridicate și cheltuieli uneori nejustificate nu au neapărat interesul sau capacitatea de a propune singure schimbări de fond.

„Nu cred că mai putem merge înainte în paradigma în care solicităm hârtii de la ministere și ne putem aștepta ca aceleași ministere care au trăit zeci de ani de costuri umflate, de personal și cheltuieli parțial nejustificate economic, să vină dintr-o dată cu altă abordare, altă strategie, altă paradigmă”, a afirmat analistul.

Acesta consideră că ar fi necesar un proces centralizat, coordonat de la nivelul Guvernului, care să urmărească o reformă reală a administrației publice, nu doar reduceri punctuale de cheltuieli.

„Cred că se impune un proces centralizat, poate la nivelul Secretariatului General al Guvernului sau la nivelul premierului, de reformă reală a administrației publice. Nu vorbim aici de listarea pe repede înainte a unor companii de stat, dar orice astfel de proces, din punctul meu de vedere, va dura”, a explicat Coita.

Reforma administrativ-teritorială și digitalizarea, două direcții esențiale

În opinia analistului, Guvernul trebuie să înceapă reforme structurale importante pentru a recâștiga încrederea populației. Coita indică două direcții prioritare: reforma administrativ-teritorială și digitalizarea instituțiilor publice.

„Singura șansă pentru ca acest guvern să poată să mențină încrederea populației și să nu riște ca problemele economice să ducă la un derapaj populist este să încerce măcar una sau două direcții importante de optimizare structurală, de reformă a statului: reforma administrativ-teritorială făcută în mod real și nu doar declarativ, și nu pe alocuri, și procesul de digitalizare a statului”, a declarat acesta.

„Cred că dacă ne raportăm la aceste două procese, putem spera că peste 2-3-4 ani vom avea un stat care este un pic mai funcțional, un pic mai rațional în cheltuielile lui și un pic mai orientat spre cetățeni”, a adăugat analistul.

Acesta atrage însă atenția asupra dificultății de a pune în practică asemenea schimbări în condițiile constrângerilor bugetare actuale și ale termenelor foarte strânse. În opinia sa, premierul trebuie să explice onest populației cum intenționează să gestioneze această perioadă și cum va trece de la solicitările adresate ministerelor la reforme concrete.

„Întrebarea este cum ajungem până acolo, pentru că, din păcate, ați văzut, constrângerile bugetare sunt extrem de severe și termenele-limită sunt foarte, foarte strânse”, a conchis Alexandru Coita.

Anunțul premierului

Amintim că sâmbătă, premierul Luca Niculescu a anunțat că le-a cerut ministerelor și instituțiilor publice să pregătească planuri concrete pentru reducerea cheltuielilor. Șeful Guvernului speră ca primele propuneri să fie prezentate până la sfârșitul săptămânii viitoare. El a explicat că nu intenționează să impună o metodă unică de reducere a costurilor, ci să analizeze soluțiile propuse de fiecare instituție.

„Am dat în şedinţa de guvern aceste instrucţiuni pentru ca fiecare minister, fiecare instituţie să vină să prezinte planuri prin care pot să îşi reducă cheltuielile. Sincer, nu cred că dacă aş veni de la Palatul Victoria şi aş spune faceţi toţi în modul X sau în modul Y ar fi cea mai bună soluţie. Sau nu ştiu dacă ar fi, nu este prima soluţie la care ne gândim. Prima la care ne gândim este cea pe care am dat-o în lucru şi sper ca până la finalul săptămânii viitoare să avem primele propuneri concrete. Vom vedea care sunt, le vom analiza”, a declarat Luca Niculescu, citat de Agerpres.

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