Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Zi decisivă la Cotroceni: Nicușor Dan începe consultările pentru desemnarea noului premier

Președintele Nicușor Dan organizează luni,18 mai, o rundă amplă de consultări cu partidele parlamentare, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Nicușor Dan a chemat partidele parlamentare la consultări. INQUAM Photos Octav Ganea
Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului se va întâlni, în ordine, cu:

PSD – ora 9:00

AUR – ora 10:00

PNL – ora 11:00

USR – ora 12:00

UDMR – ora 13:00

Grupul minorităților naționale – ora 14:00

SOS România – ora 15:00

Partidul Oamenilor Tineri – ora 16:00

Cu cine merg la consultări partidele parlamentare

Amintim că Partidul Național Liberal a anunțat duminică, 17 mai, componența delegației care va merge luni la consultările de la Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea viitorului premier: Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea.

Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timişoarei, a declarat sâmbătă, după întâlnirea avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, că USR şi PNL îşi coordonează pozițiile în perspectiva consultărilor politice convocate luni la Palatul Cotroceni de președintele Nicuşor Dan. Potrivit acestuia, cele două formațiuni vor transmite că nu pot susține o formulă de guvernare în care se regăsește PSD.

Delegația PSD care va fi prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni, va fi formată din: Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan și Alfred Simonis.

Uniunea Democrată Maghiară din România va participa la consultări cu o echipă formată din: Kelemen Hunor, Miklós Zoltan, Túrós Lorand, Tánczos Barna și Cseke Attila.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis vineri, 15 mai, la reuniunea Consiliului Reprezentanţilor Uniunii de la Cluj‑Napoca, că formațiunea îşi dorește să participe la guvernare după alegeri, însă nu exclude varianta opoziției, pe care nu o consideră o amenințare pentru partid.

Alianța pentru Unirea Românilor va fi reprezentată de: George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. 

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis duminică, într-un comunicat, că președintele trebuie să respecte procedura constituțională și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru doar după finalizarea consultărilor:

Ne dorim ca aceste consultări să fie reale, efective şi loiale, nu o formalitate juridică. Partidele chemate la consultări trebuie să poată prezenta poziția lor, soluția politică pe care o propun şi condițiile în care pot susține sau participa la formarea unui Guvern. AUR este al doilea partid parlamentar şi reprezintă voința exprimată prin vot de milioane de români. Președintele este obligat să respecte procedura constituțională, rolul Parlamentului şi principiul reprezentării democratice”.

Diana Șoșoacă: decizia participării, lăsată „în mâna poporului”

Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a anunțat, într-un mesaj video, că va întreba românii dacă partidul ar trebui să participe la consultările de la Cotroceni.

Șoșoacă afirmă că nici ea, nici SOS România nu îl recunosc pe Nicușor Dan ca președinte, însă subliniază că Administrația Prezidențială reprezintă poporul român, indiferent cine ocupă funcția de șef al statului.

Șoșoacă susține că invitația adresată SOS și AUR ar fi venit pe fondul „scandalului imens” generat de demersurile sale privind suspendarea președintelui.

La un an de la desemnarea lui Nicușor Dan ca presedinte, România e guvernată în interimat

Consultările au loc la un an după ce Nicuşor Dan a câștigat mandatul prezidențial (turul al doilea – 18 mai 2025). Necesitatea desemnării unui nou premier apare după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Moţiunea, iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România, a fost adoptată pe 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă”, iar 3 voturi au fost anulate.

