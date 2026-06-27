Vremea strategiilor. Cum devine AUR din „partid de protest” un „partid de guvernare”. „O felie mai mare va fi în avantajul tuturor”

Activul AUR Olt a fost convocat la întâlniri cu vocile care conturează doctrina formațiunii, pentru a li se explica atitudinile adoptate.

AUR a desfășurat, vineri după-amiază, chiar în timp ce la Cotroceni erau programate discuții ale partidelor pro-occidentale cu președintele Nicușor Dan, la Slatina, o conferință cu activul de partid, la care invitați de seamă au fost Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, două dintre vocile proeminente ale AUR. Evenimentul face parte din seria de întâlniri și dezbateri publice organizate de AUR la nivel național și local, au anunțat reprezentanții partidului.

A venit să recepționeze mesajul nu publicul obișnuit al mitingurilor AUR, ci mai degrabă elita profesională a partidului, o imagine în contrast cu cea de duminică, din târgul de săptămână de la Osica de Sus, unde fostul candidat Călin Georgescu a făcut baie de mulțime, iar membri AUR din teritoriu au fost în alai.

Convocarea a făcut de data aceasta viceprimarul municipiului Slatina, Mădălina Văle, care a punctat că vine din mediul privat unde timp de 20 de ani a ocupat funcții de conducere și că în sală sunt prezenți, răspunzând invitației sale, mulți dintre foștii săi colegi. Slatina este primul municipiu, s-a mai subliniat, în care AUR a fost cooptat la conducere în urma alegerilor locale, or obiectivul pentru viitor este ca alegerile locale să ocupe un loc mult mai important. Prim-vicepreședintele Dan Dungaciu avea să le traseze, de altfel, la final, și câteva direcții de urmat pentru a întări activitatea partidului și a se pregăti de guvernare.

Grija celor de la centru este „să înțelegem că, indiferent ce se aude, toți gândim la fel”, le-a spus Mugur Mihăescu, liderul filialei județene. „Există divergențe de opinii câteodată? Sigur că da. Le stabilim și le discutăm aici, pe bătătura noastră”, a adăugat șeful organizației județene, înainte să-i dea cuvântul senatorului Petrișor Peiu, care nu este nou în politică, precum ceilalți colegi aflați în fața membrilor de partid. El a activat în politica veche, „dar demult, când încă erau oameni politici pe vremea aia, nu politicieni”, conform prezentării facute de Mihăescu.

„Și-a propus UE să culeagă cât mai mult din suveranitatea statelor membre”

Senatorul Petrișor Peiu le-a explicat celor aflați în sală „contextul care a creat această situație politică” și poziția partidului. AUR s-a născut ca un partid de protest, aveau să afle participanții la conferință. După care numele Ursulei von der Leyen a apărut recurent și nu în sens favorabil.

„Anul 2019 marchează începutul, pentru toată Europa, a unui ciclu bântuit, dacă vreți, sau dominat, cu un cuvânt mai ușor, de o schimbare majoră de politici la nivelul Uniunii Europene. Până atunci, până în anul 2019, când a început primul mandat al Ursulei von der Leyen, Uniunea Europeană era o piață liberă care acoperea 28 de state atunci, 27 urmau să devină în curând. Și cam atât. Ambițiile politice ale unei astfel de construcții nu erau foarte mari. Uniunea Europeană nu își propunea să conducă lumea, nu își propunea să schimbe din temelii modul de abordare și viața cetățenilor europeni. Era un spațiu în care statele naționale își aveau locul lor, adică naționalitatea, suveranitatea fiecărui stat, își avea locul lui”, a explicat Peiu. Ce s-a întâmplat este că a apărut „o idee hegemonică, federalizatoare, unificatoare”.

Bugetul Uniunii aproape s-a dublat, politica Green Deal, începută încă din 2011, a cunoscut „o accelerare subită și majoră”, iar pe lângă aceasta a apărut „Fit for 55”, programul care propunea reducerea gazelor cu efect de seră cu 55% față de nivelul din 1990.

„Prin această măsură, Uniunea Europeană își asuma o ambiție globală, ar fi vrut să devină un lider tehnologic global. Și tot în acest context, prin acest intermediu de politici, și-a propus Uniunea Europeană să culeagă cât mai mult din suveranitatea statelor membre și să creeze un stat federal, cumva, la Bruxelles, cu un guvern unic, Comisia Europeană. Dar acest lucru nu se putea face cu instrumentele pe care le avea atunci Comisia Europeană. Și întâmplător a venit acest prilej în 2020, atunci când a izbucnit pandemia de COVID-19. Comisia Europeană a prins acest moment. (...) A zis - știu eu o cale să ieșim din această situație. Și toți ceilalți șefi de stat și de guvern au spus - hai să vedem care este această cale. Și Comisia Europeană a zis, -să-mi dați mie să cheltui încă un buget, adică pe lângă 1.000 de miliarde de euro, care era bugetul Uniunii Europene, Comisia Europeană, von der Leyen, a cerut încă aproape 800 de miliarde de euro”, și-a început Petrișor Peiu prelegerea.

Acest „încă un buget” a primit numele de Mecanismul de Redresare și Reziliență, destinat recuperării statelor după criza COVID, le-a mai spus senatorul, într-o a doua etapă stabilindu-se că „acești bani nu se vor cheltui la fel ca banii care erau în trecut”, ci s-au stabilit jaloane. „Problema e că aceste jaloane, aceste obiective nu erau doar economice, ci erau niște obiective politice. Ele vizau transformarea fundamentală a statelor membre din niște state suverane, cu o suveranitate destul de largă, în niște... un fel de mici republici în interiorul unei federații mari”, le-a spus Peiu auditorilor.

României i s-au impus limitarea cheltuielilor cu pensiile la 9,4% din PIB, renunțarea la cărbune „și să renunțăm practic la micro-întreprinderi”.

„Atunci când îndeplinești un astfel de obiectiv politic, Uniunea Europeană îți dă niște bani. Îndeplineşti un alt obiectiv, mai primești niște bani. Numai că rezistența la schimbare în statele europene este foarte mare. Pe acest fond au apărut partidele așa-zis suveraniste, cum se mai numesc ele. De fapt, sunt niște partide conservatoare care vor ca lucrurile să rămână cum erau până în 2019”, a rezumat Peiu, întărind că absorbția banilor din PNRR nu este foarte mare în țările europene.

Programul de înzestrare militară, le-a „predat” Peiu membrilor de partid, a fost încă „o nadă” întinsă atunci când au rămas bani necheltuiți, „în ideea că o federație, un grup de state care se înarmează cu aceleași sisteme de armament devine ca un fel de stat federal, nu mai sunt state naționale unde fiecare are propriul sistem de armament”. A venit a treia etapă, programul SAFE, pentru cumpărarea de armament produs în Europa. UE a cheltuit mai mult decât dublul bugetului aprobat, adăugând PNRR și SAFE, niște „cheltuieli care nu sunt conform tratatelor Uniunii Europene”.

Peiu le-a continuat lista de măsuri înspăimântătoare care ar urma să fie adoptate la nivelul UE, conchizând că „dacă ne uităm de unde am plecat în 2019, unde suntem acum și unde vom fi în 2034, este înspăimântător. S-a creat un alt stat. Statele naționale au început să dispară”, dar le-a arătat și salvarea: „Dar în paralel cu asta apare rezistența la schimbare. Aceste partide așa numite suveraniste, de fapt conservatoare, cum suntem și noi, AUR. Acest lucru sperie foarte tare partidele existente care au o legătură subterană, o încrengătură între ele la nivel european atât de mare încât au făcut această transformare”.

Astfel, le-a spus Peiu, partidele suveraniste au început să fie prigonite după alegerile din 2024, mai întâi de președintele Klaus Iohannis și ulterior de președintele Nicușor Dan, „pentru că se opun transformării de care v-am spus”.

S-a format un guvern compus din șase forțe politice, numai că, „fiind atât de mulți, și ceea ce puteau ronțăi, atât de puțin, s-au certat între ei”, a rezumat Peiu criza politică apărută în aprilie, pe care încă o traversăm.

„Ei spun: voi, AUR, să fiți proști și să votați un guvern al nostru, oricare ar fi”

Activiștii de partid au aflat în cele din urmă și că AUR vrea anticipate.

„Noi spunem - domnule, nu mai putem să facem majorități stabile, să mergem la alegerea anticipată, ăsta e procedeul democratic. Ei spun - nu, voi, AUR, să fiți proști și să votați un guvern al nostru, oricare ar fi. De exemplu, să votați guvernul PSD ca să nu mai fie Bolojan. Dar guvernul PSD vine cu același program precum cel al guvernului Bolojan, cel care a dus la criza economică, pentru că transformările alea de care v-am spus și faptul că a guvernat cu o coaliție de șase forțe, au adus țara într-o criză economică, acum și politică”, a mai spus Peiu.

AUR susține că poate depăși 40% la viitoarele alegeri. Dan Dungaciu: „Suntem absolut convinși”

Dan Dungaciu le-a vorbit despre „legătura dintre geopolitică, politica externă și lumea noastră de zi cu zi”.

„Aproape tot ce se întâmplă în politica internă astăzi este determinat de o presiune externă care devine sufocantă. Cel puțin pentru noi, cei care suntem aici. Pentru că ideea asta de federație nu este o chestiune teoretică. Este cel mai puternic proiect politic astăzi aflat în protocolul de la Bruxelles”, a spus Dungaciu, vorbindu-le de „omul european” și despre cum proiectul a eșuat.

Dungaciu a trecut apoi în revistă crizele prin care Uniunea Europeană și lumea au trecut, conchizând că la aceste crize „reacția omului european a fost națională, spre surprinderea lor. Atunci au apărut partidele de protest, partidele suveraniste, pentru că protecția individuală fiecare și-o găsea la el acasă”.

„Miza principală din pandemie a fost de a depăși tratatele”, a mai punctat Dungaciu, conform acestuia statelor fiindu-le luate anumite prerogative. A numit sănătatea, taxarea, securitatea. Consiliul European a rămas un spațiu de suveranitate, iar miza este să nu ajungă acolo trimiși ai statelor care să se opună proiectului federalizării, a mai precizat Dungaciu.

„Ei voiau să fie și cu sufletul în Rai și cu slănina în pod”

Pentru a-i îndepărta pe suveraniști de putere s-a născut „cordonul sanitar”, a mai explicat Dungaciu. „Când cordonul ăsta sanitar nu va mai ține, (n. red. vine) federalizarea. Pentru că federalizarea duce puterea reală la Bruxelles. Și indiferent de ce ne mai votăm noi la nivel național, puterea va fi acolo. Deci votul ăsta la nivel național într-o federație va deveni hamsterul care se mai învârte într-o cușcă și aleargă, sărmanul, fără să știe că nu se întâmplă nimic, doar poate mai slăbește, dar în general nu are niciun efect. Așa va fi politica națională dacă toată puterea e la Bruxelles, pentru că, ca și politician, nu mai poți să promiți nimic din momentul în care tu nu poți să livrezi. Asta e bătălia la care suntem. De asta AUR a fost ținut pe margine, de asta AUR a fost acceptat să negocieze, iar când au fost obligați să apeleze la AUR, au zis - băi, hai să ne întoarcem un pic cu spatele -. Știți cum a zis Nicușor Dan - domnul Veștea, eu mă întorc un pic cu spatele, fură dumneata acadele din magazin, că ne facem că nu vedem - pentru că era disperarea de a pune un guvern, dar nici să nu raporteze la Bruxelles că a fost o asociere, adică un atentat la cordonul sanitar care trebuie să țină AUR afară. De asta toate partidele au spus către Bruxelles - nu fac alianță cu AUR, nu fac guvern cu AUR, nu, nu, nu. Pentru că ei voiau să fie și cu sufletul în Rai și cu slănina în pod”, le-a explicat Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a comparat apoi AUR cu o slujnică de ale cărei servicii te folosești, dar pe care nu o pui la masă atunci când vin invitații, ci o ții în bucătărie.

„Noi vă iubim, vă respectăm, dar stați în bucătărie, stați la margine. Nu intrați în sufragerie, că vin oamenii ăia, europenii, nu ne facem de râs. Stați acolo, vă iubim, stați cuminți, aduceți masa, când e nevoie, vă chemăm noi. Acum e nevoi să ne votați, dar nu intrați în sufragerie, că totuși nu se poate. Asta ni se propune de fapt. Toate aceste propuneri de a salva patria, că s-a umplut țara de cațavenci și farfuridi, să salvăm patria este de fapt o propunere de umilire a AUR-ului care e chemat să intre în sufragerie, să pună masă și apoi să iasă. (...) AUR-ul este folosit ca slujnica care eventual face curățenie și pe urmă e trimisă la casă slujitorilor. Ți-e rușine să te afișezi cu ea, nu poți să fii cu ea, n-ai voie să fii cu ea și trebuie să o pui la locul ei. AUR nu va accepta asta niciodată”, a mai sus Dungaciu.

„Dacă cordonul sănătate se va rupe în Franța sau în Germania, atunci tot proiectul se duce în cap”

Dan Dungaciu a insistat să-i convingă pe activiștii AUR că proiectul politic din care fac parte are sorți de izbândă. Cordonul sanitar impus pentru ținerea la distanță a partidelor suveraniste nu se va rupe nici în România, nici în Italia, nici din Bulgaria, a spus politicianul, dar „dacă cordonul sănătate se va rupe în Franța sau în Germania, atunci tot proiectul se duce în cap”. „Ce vreau să spun eu este că noi suntem într-un joc politic pe care trebuie să ni-l asumăm. În niciun caz nu e un proiect care va pierde, e un proiect care poate căștiga”, le-a dat Dungaciu vestea cea mare.

Ce au de făcut este să uite atent la ce se întâmplă în jurul lor și „dacă se rupe la viitoarele alegeri, de anul viitor, din Franța, și Bardella va câștiga de pildă prezidențialele din Franța, toată Europa și tot proiectul se schimbă”. „Trebuie sa fim pregătiți pentru momentul în care ruptura asta se va produce pe undeva și să fim capabili să reacționăm politic și să așezăm România pe calea eficientă, atunci când Europa nu o să mai arate așa cum arată astăzi”, a mai spus Dungaciu.

Șeful filialei, Mugur Mihăescu, a vorbit în cele din urmă și despre adevăratul scop al întâlnirilor: „Să căpătăm conștiința existenței noastre la nivel de ideologie. Asta încercăm să facem prin aceste discuții directe”.

Membrii participanți la conferință au mai aflat că au fost jigniți nu pentru că ceilalți ar fi avut ceva împotriva lor, ci din cauza cordonului sanitar impus. „Tot din cauza acelui cordon sanitar erau plătiți să jignească, erau plătiții să ne facă analfabeți, tur doi anapoi, fără dinți în gură. Eu vă știu pe mulți dintre dumneavoastră, Mădălina la fel, vă cunoaște pe fiecare dintre dintre dumneavoastră, vă știu cum gândiți, v-am văzut cum sunteți. Sunteți niște oameni... niște oameni în adevăratul sens al cuvântului”, le-a mai gâdilat orgoliul șeful organizației județene.

Nicușor Dan se delimitează de negocierile dintre Veștea și Simion. Cum a răspuns președintele întrebat dacă AUR este prooccidental

„Am ajuns și noi în lumina reflectoarelor”

Activiștii de partid au plecat din sală cu ideea, exprimată clar, că AUR este de acum partidul care nu doar că nu este evitat, ci de de care alte formațiuni se roagă să le țină companie.

„Am ajuns și noi în lumina reflectoarelor, adică suntem partidul despre care s-a discutat cel mai mult în ultima perioadă. Și practic s-a cam terminat ideea aceea că nu se vorbește despre AUR, nu este chemat, nu este invitat și așa mai departe. Culmea este că acum toți se bat să se afișeze sau să vorbească cu noi. Sigur mai e mult până la momentul în care vor accepta că suntem un partid cu drepturi depline și avem și noi voie la guvernare. Uite că la guvernarea locală s-a putut, dacă nu mă înșel, Slatina a fost primul municipiu din România în care am intrat în coaliția locală de guvernare și avem și noi viceprimar”, le-a mai spus, înainte de încheiere, Petrișor Peiu.

Tot Peiu a explicat de ce AUR nu a votat guvernul Veștea și de ce parlamentarii nu vor vota nici guvernele Grindeanu sau Mureșan. „În primul rând, pentru că asta doresc cei care ne-au trimis în Parlament”, le-a spus Peia, completând că cele patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR, au același program de guvernare, iar parlamentarii lor votează la fel în chestiunile importante.

„Dacă va fi vreodată să luăm puterea...”

În ultima sa intervenție în fața membrilor, Dan Dungaciu le-a cerut să se pregătească pentru o eventuală guvernare.

„Ca organizație, va trebui să gândiți la următorul lucru: dacă va fi vreodată să luăm puterea la nivel local, județean, național, câți oameni putem mâine să punem pe listă ca să ocupe poziții de conducere dintr-un oraș, județ sau țară? Câți oameni avem la deconcentrate, câți directori de școală, câți oameni ce trebuie puși să conducă și să coordoneze eficient, ca să nu te faci râs, să te naști talent și să muri speranță, (...) ca să nu facem de râs această speranță enormă de 40%. Orice filială trebuie să se gândească așa”, le-a spus Dungaciu.

Cei mai vechi în partid trebuie să înțeleagă că e nevoie și de oameni noi. Chiar dacă se simt poate mai îndreptățiți să ocupe anumite funcții aceștia trebuie să înțeleagă că „aducerea unor oameni, unor fețe eficiente, electoral și tehnic în partid, înseamnă un avantaj pentru toți”.

„Decât să împarți un nimic către puțini, mai bine împarți către mai mulți un lucru mai mare. O felie mai mare va fi în avantajul tuturor”, a adăugat Dungaciu.

Trebuie să fie eficienți la locale, iar această eficiență depinde de reprezentare, de oamenii cu care alegătorii stau de vorbă.

„Cu dumneavoastră se întâlnesc. Opinia despre AUR o să și-o facă prin dumneavoastră. (...) Filialele locale sunt lucruri strategice. Gândiți-vă foarte bine, între coordonatorii dumneavoastră, cu noi care mai venim din când în când, ce candidați aveți care să câștige sau să depășească scorul partidului pe țară. Sau pe care să-l atingă. La consilii județene, consiliul local, primar, președinte de CJ. Asta trebuie să faceți. Nu-i aveți, îi căutați. Și-i căutați, îi vedeți în societate, îi aduceți lângă dumneavoastră, orice personaj care aduce plus valoare vă va îmbogăți și pe dumneavoastră, politic, profesional și așa mai departe”, a conchis Dungaciu.