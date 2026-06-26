Remus Pricopie îl critică dur pe George Simion: „Purtătorul de cuvânt al Moscovei la București a grăit iar. Punctaje de tip KGB venite de la Kremlin”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, îl critică dur pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Are în vedere punctaje de tip KGB venite de la Kremlin”, a spus acesta.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Remus Pricopie a afirmat că „purtătorul de cuvânt al Moscovei la București a grăit iar”, făcând referire la George Simion.

„Purtătorul de cuvânt al Moscovei la București a grăit iar. George Simion îi cere Președintelui României să se «conformeze», altfel trebuie suspendat. Sigur, când vorbește Simion, nu are în vedere Constituția României – singura căreia trebuie să i se conformeze Președintele României. Are în vedere, mai degrabă, punctaje de tip KGB venite de la Kremlin”, a transmis Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA a adăugat că are încredere în instituțiile democratice și în electoratul român:

„Eu, spre deosebire de Simion, am încredere în poporul român și în instituțiile democratice ale României. Săptămâna viitoare, fără influențele nocive ale prietenilor lui Simion, această țară va identifica o soluție democratică și responsabilă pentru formarea noului guvern”, a spus Pricopie.

Reacția rectorului SNSPA vine de după ce George Simion a susținut că „AUR la guvernare este singura soluție” pentru depășirea crizei politice.

Liderul AUR a mai spus că, lipsa desemnării unui nou premier, președintele Nicușor Dan ar trebui suspendat.

„AUR la guvernare, e singura soluție! Dacă nu se conformează N. Dan, el trebuie suspendat”, a transmis liderul AUR pe Facebook.