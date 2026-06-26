George Simion îl atacă pe Mark Rutte după declarațiile privind România și operațiunile SUA împotriva Iranului: „Grav, foarte grav”

George Simion, liderul AUR, a reacționat joi seară, 25 iunie, la declarațiile făcute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a dat România și Italia drept exemple de state europene care au sprijinit operațiunile militare conduse de SUA în contextul conflictului cu Iranul. Simion a calificat situația drept „gravă, foarte gravă” și a acuzat Guvernul României că nu a răspuns ferm afirmațiilor venite de la conducerea NATO.

Liderul AUR a susținut că Rutte ar fi afirmat că „500 de avioane americane au decolat de la baze din Italia” și că România ar fi redus zborurile comerciale pentru a facilita operațiunile avioanelor-cisternă americane.

„Grav, foarte grav. Iranul se înfurie cumplit și proferează amenințări la adresa Italiei și a României”, a scris Simion, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Simion compară reacția Italiei cu cea a României

Liderul AUR a invocat reacția vicepremierului și ministrului italian de Externe, Antonio Tajani, care a transmis că Italia nu a participat la nicio inițiativă militară împotriva Iranului și nu a autorizat folosirea bazelor sale pentru acțiuni de război.

În schimb, Simion a criticat poziția ministrului român de Externe, Oana Țoiu, despre care a spus că a oferit doar un răspuns scurt către presă, în care a reiterat că România nu a fost parte a conflictului și că susține eforturile diplomatice.

„Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice”, bla-bla-bla... E limpede, ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”, a mai scris Simion.

Ce a spus Mark Rutte

Declarațiile care au generat reacția liderului AUR au fost făcute marți de Mark Rutte, în contextul discuțiilor despre contribuția aliaților europeni la operațiunile susținute de SUA. Rutte a afirmat că, în pofida criticilor formulate de președintele american Donald Trump la adresa NATO, statele europene au oferit sprijin concret, iar printre exemplele invocate s-au numărat Italia și România.

Iranul acuză NATO de „complicitate”

Tensiunile au escaladat după ce purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat joi NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de către SUA și Israel.

La scurt timp după aceste declarații, Roma a respins public interpretarea potrivit căreia ar fi fost implicată în operațiuni militare împotriva Teheranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, a declarat că afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, reprezintă „o recunoaștere clară și incriminatoare a complicității active a NATO” în acest conflict, transmite AP preluat de Times of Bangladesh.