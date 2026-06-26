search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

George Simion îl atacă pe Mark Rutte după declarațiile privind România și operațiunile SUA împotriva Iranului: „Grav, foarte grav”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

George Simion, liderul AUR, a reacționat joi seară, 25 iunie, la declarațiile făcute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a dat România și Italia drept exemple de state europene care au sprijinit operațiunile militare conduse de SUA în contextul conflictului cu Iranul. Simion a calificat situația drept „gravă, foarte gravă” și a acuzat Guvernul României că nu a răspuns ferm afirmațiilor venite de la conducerea NATO.

George Simion, liderul AUR. FOTO: Mediafax/Andreea Alexandru
George Simion, liderul AUR. FOTO: Mediafax/Andreea Alexandru

Liderul AUR a susținut că Rutte ar fi afirmat că „500 de avioane americane au decolat de la baze din Italia” și că România ar fi redus zborurile comerciale pentru a facilita operațiunile avioanelor-cisternă americane.

„Grav, foarte grav. Iranul se înfurie cumplit și proferează amenințări la adresa Italiei și a României”, a scris Simion, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Simion compară reacția Italiei cu cea a României

Liderul AUR a invocat reacția vicepremierului și ministrului italian de Externe, Antonio Tajani, care a transmis că Italia nu a participat la nicio inițiativă militară împotriva Iranului și nu a autorizat folosirea bazelor sale pentru acțiuni de război.

În schimb, Simion a criticat poziția ministrului român de Externe, Oana Țoiu, despre care a spus că a oferit doar un răspuns scurt către presă, în care a reiterat că România nu a fost parte a conflictului și că susține eforturile diplomatice.

„Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice”, bla-bla-bla... E limpede, ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”, a mai scris Simion.

Ce a spus Mark Rutte

Declarațiile care au generat reacția liderului AUR au fost făcute marți de Mark Rutte, în contextul discuțiilor despre contribuția aliaților europeni la operațiunile susținute de SUA. Rutte a afirmat că, în pofida criticilor formulate de președintele american Donald Trump la adresa NATO, statele europene au oferit sprijin concret, iar printre exemplele invocate s-au numărat Italia și România.

Iranul acuză NATO de „complicitate”

Tensiunile au escaladat după ce purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat joi NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de către SUA și Israel.

La scurt timp după aceste declarații, Roma a respins public interpretarea potrivit căreia ar fi fost implicată în operațiuni militare împotriva Teheranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, a declarat că afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, reprezintă „o recunoaștere clară și incriminatoare a complicității active a NATO” în acest conflict, transmite AP preluat de Times of Bangladesh.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
digi24.ro
image
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Avocatul dezvoltatorilor imobiliari din dosarul „Ciucu” rupe tăcerea. Cum și de ce ar fi ajuns afaceriștii iordanieni să-i finanțeze campania primarului liberal, aflat acum sub control judiciar
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
fanatik.ro
image
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
libertatea.ro
image
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
digi24.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
Florinel Coman, față în față cu transferul mult așteptat: Serie A!
digisport.ro
image
Wiz Khalifa refuză să mai calce în Europa după condamnarea primită în România. Ce se întâmplă cu turneul rapperului
click.ro
image
Ce trebuie să știe despre peștele-iepure românii care își fac vacanța în Grecia. Ambasada de la București face precizări
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Primul român atacat de peştele-iepure. Turiştii au filmat cum vânează turişti, la mal
observatornews.ro
image
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
cancan.ro
image
Cu ce sume de bani cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029, potrivit UE. Care pensionari iau 870 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Câte animale și păsări ai voie să crești în gospodărie. Regulile pe care trebuie să le respecte proprietarii de la oraș și de la sat
playtech.ro
image
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
Trei cuvinte! Verdict "apocaliptic" în Germania, după 1-2 cu Ecuador la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Horoscopul săptămânii 26 iunie - 2 iulie 2026. Astrele aduc schimbări majore pe plan sentimental și profesional
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux în care locuiesc Anca Serea și Adi Sînă. Este imensă și seamănă cu casele vedetelor de la Hollywood. Are 7 dormitoare și 7 băi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare din iulie 2026. Reguli noi și pentru pensionarea anticipată
mediaflux.ro
image
Moment halucinant la conferința lui Gigi Becali! A pălmuit un jurnalist: „Șterge facebookul!”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA
click.ro
image
Ce transformare! Corina Chiriac și-a redecorat balconul comunist. Ce făceau poștașii cu scrisorile trimise pe strada Speranței
click.ro
image
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Melissa Gilbert foto Profimedia jpg
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nouria Nouri a împlinit 51 de ani. Rețeta preferată din bucătăria afgană. Ingredientul secret, pentru verile caniculare: „Îi dă un gust răcoritor”
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA

OK! Magazine

image
Dezvăluire fără precedent, Charles și William aruncă bomba, fac publice sumele amețitoare. Ce impozite uriașe achită!

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme